R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n q u e s t i a n n i i l G o v e r n o h a d i m o s t r a t o g r a n d e a t t e n z i o n e v e r s o l a f a r m a c e u t i c a , c h e r a p p r e s e n t a u n s e t t o r e c h i a v e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e p e r l ' e c o n o m i a d e l P a e s e , a n c h e a l l a l u c e d e l p i ù a m p i o p r o c e s s o d i r i f o r m a c h e a b b i a m o a v v i a t o p e r r e n d e r e l a n o s t r a s a n i t à p i ù m o d e r n a e c a p a c e d i r i s p o n d e r e i n m o d o s e m p r e p i ù e f f i c a c e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i . I n q u e s t a d i r e z i o n e v a a n c h e i l r e c e n t e d i s e g n o d i l e g g e d e l e g a s u l T e s t o u n i c o d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a , c o n c u i v o g l i a m o d a r e c e r t e z z a a t u t t o i l c o m p a r t o e g a r a n t i r e e q u i t à n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e , s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l s i s t e m a e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e n o s t r e e c c e l l e n z e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a E g u a l i a i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e , o g g i a R o m a , d e l d e c i m o r a p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o N o m i s m a ' I l s i s t e m a d e i f a r m a c i e q u i v a l e n t i i n I t a l i a ' . " P e r g a r a n t i r e a i c i t t a d i n i l a d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i c a r e n t i - h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o - c ' è g r a n d e a t t e n z i o n e s i a d e l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i s i a i n a m b i t o i n e u r o p e o p e r d i m i n u i r e l a d i p e n d e n z a d a m e r c a t i t e r z i , a u m e n t a n d o l a p r o d u z i o n e d i f a r m a c i e s s e n z i a l i . I n I t a l i a , c o s ì c o m e i n a m b i t o e u r o p e o , l a c e n t r a l i t à d e l c i t t a d i n o è i l n o s t r o f a r o : l a v o r i a m o p e r u n a c c e s s o e q u o , s i c u r o e t e m p e s t i v o a i f a r m a c i . E ' u n o b i e t t i v o c h e , s o n o c e r t o , p o t r à t r o v a r e n e l c o n t r i b u t o d e l l e i m p r e s e r a p p r e s e n t a t e d a E g u a l i a u n a l l e a t o p r e z i o s o " , h a c o n c l u s o S c h i l l a c i .