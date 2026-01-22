R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o m m i n i s t r a t o p e r v i a s o t t o c u t a n e a , a n i f r o l u m a b h a p o r t a t o a u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a , r i s p e t t o a l p l a c e b o , n e i p a z i e n t i c o n l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o ( L e s ) . S o n o i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o T u l i p - S c d i f a s e I I I p u b b l i c a t i s u ' A r t h r i t i s & R h e u m a t o l o g y ' . N e l l ' a n a l i s i c o m p l e t a d e l l o s t u d i o - i n f o r m a A s t r a Z e n e c a i n u n a n o t a - i l 5 6 , 2 % d e i p a z i e n t i c h e h a n n o r i c e v u t o a n i f r o l u m a b h a o t t e n u t o u n a r i d u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a a l l a s e t t i m a n a 5 2 , r i s p e t t o a l 3 7 , 1 % d i q u e l l i c h e h a n n o r i c e v u t o p l a c e b o . I l v a l o r e è s t a t o m i s u r a t o u t i l i z z a n d o l a s c a l a B r i t i s h I s l e s L u p u s A s s e s s m e n t G r o u p b a s e d C o m p o s i t e L u p u s A s s e s s m e n t ( B i c l a ) ( d i f f e r e n z a [ C I 9 5 % ] = 1 9 , 1 % [ 9 , 0 – 2 9 , 2 % ] ; p = 0 , 0 0 0 2 ) . I l r i s u l t a t o s i è d i m o s t r a t o c o e r e n t e c o n q u e l l o d e g l i s t u d i p r e c e d e n t i . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a o s s e r v a t o è s t a t o c o e r e n t e c o n i l p r o f i l o c l i n i c o g i à n o t o d i a n i f r o l u m a b s o m m i n i s t r a t o t r a m i t e i n f u s i o n e e n d o v e n o s a . I r i s u l t a t i c o m p l e t i h a n n o c o n f e r m a t o i d a t i d e l l ' a n a l i s i a d i n t e r i m , c h e e r a r i s u l t a t a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . I p a z i e n t i c o n L e s - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - p r e s e n t a n o u n r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i m o r t e p r e c o c e e s i s t i m a c h e i l 5 0 % s v i l u p p i u n d a n n o d ' o r g a n o i r r e v e r s i b i l e e n t r o 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i a c a u s a d e l l ' a t t i v i t à d e l l a m a l a t t i a e d e l l ' u t i l i z z o c r o n i c o d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i ( O c s ) . R i d u r r e l ' a t t i v i t à d e l l a m a l a t t i a e a l c o n t e m p o l ' u s o d i O c s r i d u c e i l r i s c h i o d i d a n n o d ' o r g a n o a l u n g o t e r m i n e e a i u t a i p a z i e n t i a e v i t a r e g l i e f f e t t i d e b i l i t a n t i d e l l a m a l a t t i a . L e r a c c o m a n d a z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r i l L e s r e c e n t e m e n t e a g g i o r n a t e s o t t o l i n e a n o o r a i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a r e m i s s i o n e s e c o n d o i c r i t e r i D o r i s c o m e o b i e t t i v o p r i m a r i o d i c u r a e i n c o r a g g i a n o f o r t e m e n t e l a r i d u z i o n e g r a d u a l e d e l d o s a g g i o d i O c s , f i n o a l l ' i n t e r r u z i o n e , p e r m i n i m i z z a r n e l ' e s p o s i z i o n e a l u n g o t e r m i n e . " I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o T u l i p - S c , c h e m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a , r a p p r e s e n t a n o u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i n e l l a g e s t i o n e d e l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o , u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a e a l t a m e n t e i m p a t t a n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i - c o m m e n t a M a r t a M o s c a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i R e u m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P i s a , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i R e u m a t o l o g i a e r e s p o n s a b i l e d e l l a L u p u s C l i n i c - L o s t u d i o c o n f e r m a l ' e f f i c a c i a d i a n i f r o l u m a b g i à d i m o s t r a t a c o n l a f o r m u l a z i o n e c o n s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a e n d o v e n o s a , r a f f o r z a n d o l ' i m p o r t a n z a d i p u n t a r e a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a r e m i s s i o n e d i m a l a t t i a c o m e t r a g u a r d o f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l a p r o g n o s i e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . L ' a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a d i a n i f r o l u m a b - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - r a p p r e s e n t a u n a n u o v a o p p o r t u n i t à , i n a g g i u n t a a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a e n d o v e n o s a g i à d i s p o n i b i l e , p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a p e r p a z i e n t i s p e s s o f r a g i l i e c o n b i s o g n i a s s i s t e n z i a l i c o m p l e s s i " . " Q u e s t i r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i d e l l o s t u d i o T u l i p - S c f o r n i s c o n o f i d u c i a c h e l ' e f f i c a c i a e i t a s s i d i r e m i s s i o n e d e f i n i t i s e c o n d o i c r i t e r i D o r i s c h e a b b i a m o o s s e r v a t o c o n a n i f r o l u m a b p o s s a n o e s s e r e r a g g i u n t i c o n l a n u o v a s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a , c o n s e n t e n d o a u n n u m e r o a n c o r a m a g g i o r e d i p a z i e n t i d i b e n e f i c i a r e d i q u e s t o t r a t t a m e n t o e f f i c a c e - a f f e r m a S u s a n M a n z i , C h a i r o f t h e A l l e g h e n y H e a l t h N e t w o r k ( A h n ) M e d i c i n e I n s t i t u t e , d i r e t t o r e d e l L u p u s C e n t e r o f E x c e l l e n c e a l l ' A h n A u t o i m m u n i t y I n s t i t u t e e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o T u l i p - S c - I r i s u l t a t i s o n o i n l i n e a c o n g l i i m p o r t a n t i c a m b i a m e n t i n e l l e r a c c o m a n d a z i o n i t e r a p e u t i c h e g l o b a l i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l u p u s , c h e o r a e v i d e n z i a n o c o m e l ' i n t e r v e n t o p r e c o c e c o n f a r m a c i b i o l o g i c i , f a v o r e n d o l a r e m i s s i o n e e r i d u c e n d o l ' u t i l i z z o d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i , r a p p r e s e n t i n o g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i d e l t r a t t a m e n t o " . Q u e s t i r i s u l t a t i " r a f f o r z a n o l ' a p p r o c c i o u n i c o d i a n i f r o l u m a b , c h e m i r a a l r e c e t t o r e d e l l ' i n t e r f e r o n e d i t i p o 1 p e r r i d u r r e l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a , c o n l ' u l t e r i o r e v a n t a g g i o d e l l ' a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a - d i c h i a r a S h a r o n B a r r , E v p B i o P h a r m a c e u t i c a l s R & D , A s t r a Z e n e c a - I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o T u l i p - S c s i b a s a n o s u l l e s o l i d e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e d i a n i f r o l u m a b , c h e h a a i u t a t o i p a z i e n t i a r a g g i u n g e r e l a r e m i s s i o n e e a r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a d i p e n d e n z a d a i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i , r a f f o r z a n d o u l t e r i o r m e n t e l a n o s t r a a m b i z i o n e d i t r a s f o r m a r e i l t r a t t a m e n t o d e l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o " . N e l l o s t u d i o - d e t t a g l i a l a n o t a - a n i f r o l u m a b h a d i m o s t r a t o e f f e t t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i s u u n a s e r i e d i o u t c o m e : r i d u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a d e l L e s d u r a n t e l a r i d u z i o n e g r a d u a l e d i O c s f i n o a l r a g g i u n g i m e n t o d i u n b a s s o d o s a g g i o ( ≤ 7 , 5 m g / d i e ) , u n n u m e r o m a g g i o r e d i p a z i e n t i c h e h a r a g g i u n t o u n a r i s p o s t a B i c l a i n t e m p i p i ù r a p i d i e u n t e m p o n u m e r i c a m e n t e r i t a r d a t o a l l a p r i m a r i a c u t i z z a z i o n e . N e g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i e d e s p l o r a t i v i p r e - s p e c i f i c a t i , i l 2 9 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n a n i f r o l u m a b h a r a g g i u n t o l a r e m i s s i o n e D o r i s e i l 4 0 , 1 % h a r a g g i u n t o u n b a s s o l i v e l l o d i a t t i v i t à d i m a l a t t i a , m i s u r a t o s e c o n d o i l L o w - L e v e l D i s e a s e A c t i v i t y S c o r e ( L l d a s ) . I l f a r m a c o s o m m i n i s t r a t o p e r v i a s o t t o c u t a n e a è r i s u l t a t o b e n t o l l e r a t o e l a f r e q u e n z a d i e v e n t i a v v e r s i g l o b a l i è r i s u l t a t a e q u i l i b r a t a t r a i d u e g r u p p i d i t r a t t a m e n t o c o n a n i f r o l u m a b e c o n p l a c e b o . L a s o m m i n i s t r a z i o n e t r a m i t e i n f u s i o n e e n d o v e n o s a d i a n i f r o l u m a b - r i c o r d a A s t r a Z e n e c a - è a p p r o v a t a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o i n f o r m a d a m o d e r a t a a g r a v e i n o l t r e 7 0 P a e s i n e l m o n d o , i n c l u s i g l i S t a t i U n i t i , l ’ ' U n i o n e e u r o p e a e i l G i a p p o n e , e s o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o r e v i s i o n i d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e i n a l t r i P a e s i . A o g g i , p i ù d i 4 0 m i l a p a z i e n t i s o n o s t a t i t r a t t a t i c o n a n i f r o l u m a b a l i v e l l o g l o b a l e . L a s o m m i n i s t r a z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a è a p p r o v a t a n e l l ' U e e d è i n f a s e d i r e v i s i o n e d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e i n n u m e r o s i P a e s i n e l m o n d o , t r a c u i U s a e G i a p p o n e .