R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M a v a c a m t e n è s t a t o s v i l u p p a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a s i n t o m a t i c a , e i n I t a l i a s a r à r i m b o r s a b i l e p r o p r i o p e r q u e s t a i n d i c a z i o n e . I l f a r m a c o a g i s c e a l i v e l l o m o l e c o l a r e i n m o d o m o l t o m i r a t o : i n t e r v i e n e s u i m e c c a n i s m i c h e , i n q u e s t e f o r m e g e n e t i c h e d i c a r d i o m i o p a t i a , d e t e r m i n a n o l ’ o s t r u z i o n e a l l ’ e f f l u s s o d e l v e n t r i c o l o s i n i s t r o . R i d u c e n d o q u e s t a o s t r u z i o n e – c h e è l a c a u s a p r i n c i p a l e d e i s i n t o m i – i l f a r m a c o m i g l i o r a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . Q u e s t o d a t o e m e r g e s i a d a g l i s t u d i c l i n i c i s i a d a l l a n o s t r a e s p e r i e n z a d i r e t t a . M a v a c a m t e n a u m e n t a l a c a p a c i t à d i e s e r c i z i o , r i d u c e i n m o d o e v i d e n t e l ’ i p e r t r o f i a d e l c u o r e e m i g l i o r a a n c h e i l p r o f i l o d e i b i o m a r c a t o r i c h e m i s u r a n o l o s t a t o d i c o m p e n s o c a r d i a c o " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e , I a c o p o O l i v o t t o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i C a r d i o l o g i a e d i r e t t o r e C a r d i o l o g i a p e d i a t r i c a A o u M e y e r d i F i r e n z e ; d i r e t t o r e S e r v i z i o C a r d i o m i o p a t i e A o u C a r e g g i d i F i r e n z e , d u r a n t e l ’ a n n u n c i o – o g g i a R o m a – d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i m a v a c a m t e n p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a ( C m i o ) s i n t o m a t i c a ( c l a s s e I I - I I I s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e N Y H A ) i n p a z i e n t i a d u l t i n e i q u a l i l a t e r a p i a s t a n d a r d r i s u l t a i n s u f f i c i e n t e . L a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a è u n a m a l a t t i a " g e n e t i c a c h e p u ò m a n i f e s t a r s i a q u a l s i a s i e t à : i n g e n e r e v i e n e d i a g n o s t i c a t a t r a i 3 0 e i 5 0 a n n i , m a p u ò c o l p i r e a n c h e b a m b i n i e a n z i a n i . I n q u e s t a c o n d i z i o n e – s p i e g a O l i v o t t o - i l c u o r e è i s p e s s i t o i n m o d o a n o m a l o e , o l t r e a l l ’ i p e r t r o f i a , è p r e s e n t e u n ’ o s t r u z i o n e c h e o s t a c o l a l ’ u s c i t a d e l s a n g u e d a l v e n t r i c o l o s i n i s t r o . I l r i s u l t a t o è c h e i l c u o r e d e v e l a v o r a r e a p r e s s i o n i m o l t o e l e v a t e , u n p o ' c o m e s e c i f o s s e u n a v a l v o l a r i s t r e t t a , a n c h e s e l ’ o s t r u z i o n e è i n r e a l t à s o t t o l a v a l v o l a . Q u e s t o m e c c a n i s m o p u ò f a v o r i r e a r i t m i e a n c h e g r a v i e , s o p r a t t u t t o , d e t e r m i n a u n a l i m i t a z i o n e f u n z i o n a l e i m p o r t a n t e , c h e p e s a m o l t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a , s o c i a l e e l a v o r a t i v a , s o p r a t t u t t o n e i p a z i e n t i p i ù g i o v a n i e a t t i v i " . L a p r o g n o s i c o m p l e s s i v a è g e n e r a l m e n t e b u o n a , m a l a m a l a t t i a c o m p o r t a u n a m o r b i d i t à s i g n i f i c a t i v a : e p i s o d i d i f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e , r i c o v e r i , n e c e s s i t à d i d i s p o s i t i v i c a r d i a c i e u n a q u a l i t à d i v i t a s p e s s o c o m p r o m e s s a . F i n o r a e r a , d i f a t t o , u n a p a t o l o g i a ' o r f a n a ' : g l i s t r u m e n t i t e r a p e u t i c i a d i s p o s i z i o n e e r a n o l i m i t a t i e i n m o l t i c a s i i n s u f f i c i e n t i . M a v a c a m t e n s e m b r a f i n a l m e n t e c o l m a r e q u e s t a l a c u n a . L a r i s p o s t a c l i n i c a , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i , è n e t t a m e n t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a i t r a t t a m e n t i t r a d i z i o n a l i " c o n c l u d e .