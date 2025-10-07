R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a c o m b i n a z i o n e a n t i b i o t i c a a d o s e f i s s a d i c e f e p i m e e d e n m e t a z o b a c t a m ( E x b l i f e p * ) h a o t t e n u t o d a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) i l v i a l i b e r a a l l a r i m b o r s a b i l i t à p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n i n f e z i o n i c o m p l i c a t e d e l t r a t t o u r i n a r i o ( c U t i ) , i n c l u s a p i e l o n e f r i t e ; p e r p o l m o n i t e a c q u i s i t a i n o s p e d a l e ( H a p ) , i n c l u s a p o l m o n i t e a s s o c i a t a a v e n t i l a z i o n e m e c c a n i c a ( V a p ) , e a n c h e p e r b a t t e r i e m i a v e r i f i c a t a s i i n a s s o c i a z i o n e c e r t a o s o s p e t t a a u n a q u a l s i a s i d e l l e i n f e z i o n i e l e n c a t e i n p r e c e d e n z a . L o a n n u n c i a A d v a n z P h a r m a , e v i d e n z i a n d o c h e " l e i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ' a s s i s t e n z a ( I c a ) , c o m e l e c U t i e l e p o l m o n i t i a c q u i s i t e i n o s p e d a l e ( H a p / V a p ) , r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e c o m p l i c a n z e p i ù f r e q u e n t i e g r a v i i n a m b i t o o s p e d a l i e r o e s o n o s p e s s o s o s t e n u t e d a p a t o g e n i m u l t i r e s i s t e n t i . L a c r e s c e n t e r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a r i d u c e i n f a t t i l ' e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e d i s p o n i b i l i e c o m p o r t a u n i n c r e m e n t o d e l l e i n f e z i o n i , d e l l e r i c h i e s t e d i t e s t m i c r o b i o l o g i c i e d e l l e m i s u r e d i i s o l a m e n t o , c o n u n i m p a t t o c l i n i c o e g e s t i o n a l e r i l e v a n t e p e r g l i o s p e d a l i " . T r a l e p o c h e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e r i m a s t e p e r l e i n f e z i o n i g r a v i c a u s a t e d a o r g a n i s m i p r o d u t t o r i d i E s b l ( b e t a - l a t t a m a s i a s p e t t r o e s t e s o ) v i s o n o i c a r b a p e n e m i , r i c o r d a u n a n o t a . T u t t a v i a , i l l o r o a m p i o u t i l i z z o h a f a v o r i t o l ' e m e r g e r e d i n u o v e r e s i s t e n z e , t a n t o c h e i l P i a n o n a z i o n a l e d i c o n t r a s t o a l l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a ( P n c a r ) 2 0 2 2 - 2 0 2 5 h a r a c c o m a n d a t o u n a r i d u z i o n e d e l 1 0 % o m a g g i o r e d e i c o n s u m i e n t r o i l 2 0 2 5 . I n q u e s t o c o n t e s t o d i r e s i s t e n z e c r e s c e n t i e d i n e c e s s i t à d i p r e s e r v a r e l ' e f f i c a c i a d e i c a r b a p e n e m i , d i v e n t a c r u c i a l e d i s p o r r e d i n u o v e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e . L a c o m b i n a z i o n e a n t i b i o t i c a a d o s e f i s s a d i c e f e p i m e e d e n m e t a z o b a c t a m - s i l e g g e - r i s p o n d e a q u e s t o b i s o g n o c o m e v a l i d a a l t e r n a t i v a , o f f r e n d o u n p r o f i l o d i a t t i v i t à m i r a t o a n c h e c o n t r o c e p p i c a r a t t e r i z z a t i d a p i ù m e c c a n i s m i d i r e s i s t e n z a . L ' e f f i c a c i a d i c e f e p i m e e d e n m e t a z o b a c t a m è s t a t a d i m o s t r a t a n e l l o s t u d i o d i f a s e I I I A l l i u m c o n t r o l l a t o e r a n d o m i z z a t o i n d o p p i o c i e c o , p e r i l q u a l e s o n o s t a t i a r r u o l a t i 1 . 0 4 1 p a z i e n t i c o n c U t i / A p c a u s a t a d a b a t t e r i G r a m - n e g a t i v i , d i c u i 5 2 0 t r a t t a t i c o n c e f e p i m e / e n m e t a z o b a c t a m e 5 2 1 c o n p i p e r a c i l l i n a / t a z o b a c t a m . I d a t i - r i p o r t a l a n o t a - e v i d e n z i a n o c h e l a c o m b i n a z i o n e d i c e f e p i m e e d e n m e t a z o b a c t a m , r i s p e t t o a q u e l l a d i p i p e r a c i l l i n a / t a z o b a c t a m , h a s o d d i s f a t t o i c r i t e r i d i n o n i n f e r i o r i t à e s u p e r i o r i t à r i s p e t t o a l l ' e n d p o i n t p r i m a r i o c o m p o s i t o d i g u a r i g i o n e c l i n i c a e d e r a d i c a z i o n e m i c r o b i o l o g i c a n e i p a z i e n t i c o n c U t i / A p c a u s a t a d a p a t o g e n i G r a m - n e g a t i v i . I n p a r t i c o l a r e , n e l b r a c c i o t r a t t a t o c o n c e f e p i m e / e n m e t a z o b a c t a m è s t a t o o s s e r v a t o u n t a s s o d i s u c c e s s o c o m p l e s s i v o d e l 7 9 , 1 % ( 2 7 3 / 3 4 5 p a z i e n t i ) , c o n t r o i l 5 8 , 9 % ( 1 9 6 / 3 3 3 p a z i e n t i ) d e l b r a c c i o d i c o n f r o n t o . I n o l t r e , i r i s u l t a t i s o s t e n g o n o l ' e f f i c a c i a c o s t a n t e e p r o l u n g a t a d i c e f e p i m e / e n m e t a z o b a c t a m n e l t r a t t a m e n t o d e l l e c U t i / A p , o f f r e n d o u n ' a l t e r n a t i v a v a l i d a e p o t e n z i a l m e n t e s u p e r i o r e a l l o s t a n d a r d t e r a p e u t i c o a t t u a l e , s o p r a t t u t t o i n c o n t e s t i a d a l t a p r e v a l e n z a d i p a t o g e n i r e s i s t e n t i . " A d v a n z P h a r m a I t a l i a - d i c h i a r a l a v i c e p r e s i d e n t e B a r b a r a M a r i n i - d i s p o n e i u n p o r t f o l i o c o n s o l i d a t o d i f a r m a c i i n n o v a t i v i , v a l u e a d d e d m e d i c i n e s e b i o s i m i l a r i - O p e r i a m o q u o t i d i a n a m e n t e i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , l e i s t i t u z i o n i e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e t e r a p i e , a s s i c u r a n d o a l c o n t e m p o l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n . I l n o s t r o i m p e g n o è r i v o l t o a l c o n t r a s t o d e l l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a ( A m r ) , a t t r a v e r s o a z i o n i c o n c r e t e d i p r e v e n z i o n e d e l l e i n f e z i o n i , l a r i d u z i o n e d e l l ' u s o i n a p p r o p r i a t o d e g l i a n t i b i o t i c i e l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e " . C o n l ' i n s e r i m e n t o n e l l ' e l e n c o d e g l i a n t i b i o t i c i d e s t i n a t i a l t r a t t a m e n t o d e l l e i n f e z i o n i d a g e r m i m u l t i r e s i s t e n t i - c o n c l u d e l a n o t a - l a c o m b i n a z i o n e a n t i b i o t i c a d i c e f e p i m e e d e n m e t a z o b a c t a m p o t r à a c c e d e r e a l F o n d o d e i f a r m a c i i n n o v a t i v i f i n o a l l i m i t e p r e v i s t o d a l l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 5 .