R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a n u o v a i m m u n o g l o b u l i n a p e r u s o e n d o v e n o s o a l 1 0 % d e s t i n a t a a l t r a t t a m e n t o d e l l e i m m u n o d e f i c i e n z e p r i m a r i e n e g l i a d u l t i h a o t t e n u t o l ' a p p r o v a z i o n e n e g l i S t a t i U n i t i . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a K e d r i o n B i o p h a r m a , a z i e n d a i t a l i a n a l e a d e r g l o b a l e n e l s e t t o r e d e l l e t e r a p i e p l a s m a d e r i v a t e . L a n u o v a t e r a p i a è s t a t a s v i l u p p a t a n e i l a b o r a t o r i d i r i c e r c a d e l l a f a r m a c e u t i c a e s a r à p r o d o t t a e s c l u s i v a m e n t e d a l l ' a z i e n d a a t t r a v e r s o l a s u a r e t e i n t e g r a t a d i s t r u t t u r e n e g l i S t a t i U n i t i e i n I t a l i a . I r i s u l t a t i d e g l i s t u d i c l i n i c i - s p i e g a K e d r i o n - h a n n o d i m o s t r a t o c h e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n q u e s t a t e r a p i a p o s s o n o a s p e t t a r s i u n m i n o r n u m e r o d i i n f e z i o n i , o f f r e n d o c o s ì u n b e n e f i c i o c o n c r e t o p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a . L e i m m u n o d e f i c i e n z e p r i m i t i v e c o m p r e n d o n o o l t r e 5 5 0 p a t o l o g i e r a r e e c r o n i c h e , s p e s s o p o c o c o n o s c i u t e , c h e c o m p r o m e t t o n o l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o d i p r o t e g g e r e l ' o r g a n i s m o . L a n u o v a i m m u n o g l o b u l i n a e n d o v e n o s a a l 1 0 % d i K e d r i o n è i n d i c a t a p e r i l t r a t t a m e n t o d i q u e s t e c o n d i z i o n i , o f f r e n d o u n a n u o v a s o l u z i o n e t e r a p e u t i c a p e r i p a z i e n t i c h e n e s o n o a f f e t t i , s i l e g g e i n u n a n o t a . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e K e d r i o n v o g l i a c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e i l p r o p r i o f u t u r o , f a c e n d o l e v a s u u n k n o w - h o w s v i l u p p a t o n e l t e m p o e f r u t t o d i u n a l e g a c y d i d e c e n n i n e l s e t t o r e d e i p l a s m a d e r i v a t i - d i c h i a r a U g o D i F r a n c e s c o , C e o d i K e d r i o n - S i a m o o r g o g l i o s i d i r a f f o r z a r e i l n o s t r o r u o l o d i a z i e n d a i t a l i a n a c h e g u a r d a a g l i S t a t i U n i t i e a l m o n d o , i n v e s t e n d o n e l l a r i c e r c a p e r a i u t a r e s e m p r e p i ù p e r s o n e a f f e t t e d a m a l a t t i e r a r e e u l t r a - r a r e . I l p l a s m a è u n a r i s o r s a p r e z i o s a e i n s o s t i t u i b i l e p e r l a c u r a d i q u e s t e p a t o l o g i e e K e d r i o n s t a i n v e s t e n d o c o n d e t e r m i n a z i o n e n e l l a r i c e r c a p e r e s p l o r a r e t u t t e l e p o t e n z i a l i t à d i q u e s t a m a t e r i a p r i m a , c o n l ' o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e n u o v e t e r a p i e e o f f r i r e s p e r a n z a a c h i n e h a p i ù b i s o g n o " . K e d r i o n è o g g i i l q u i n t o o p e r a t o r e m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e i p l a s m a d e r i v a t i , c o n u n f a t t u r a t o g l o b a l e i n c r e s c i t a d e l 1 0 % n e l 2 0 2 4 r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . L ' a z i e n d a c o n t a 7 s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i i n 5 P a e s i , o l t r e 8 0 c e n t r i d i r a c c o l t a p l a s m a t r a S t a t i U n i t i e d E u r o p a , u n a p r e s e n z a c o m m e r c i a l e i n p i ù d i 1 0 0 P a e s i e o l t r e 5 . 2 0 0 d i p e n d e n t i n e l m o n d o . L a r e a l i z z a z i o n e d e l l a n u o v a i m m u n o g l o b u l i n a - p r o s e g u e l a n o t a - è s t a t a p o s s i b i l e g r a z i e a s i g n i f i c a t i v i i n v e s t i m e n t i i n I t a l i a , t r a c u i l ' i m p i a n t o p r o d u t t i v o d i C a s t e l v e c c h i o P a s c o l i , i n p r o v i n c i a d i L u c c a : u n a s t r u t t u r a d i q u a s i 2 m i l a m e t r i q u a d r i d e d i c a t a a l l e a t t i v i t à d i p u r i f i c a z i o n e d e l l ' i m m u n o g l o b u l i n a . L a p r o d u z i o n e a v v i e n e i n m o d o i n t e g r a t o n e g l i s t a b i l i m e n t i d e l l a b i o f a r a m c e u t i c a n e l m o n d o - f r a z i o n a m e n t o a M e l v i l l e ( U s a ) , p u r i f i c a z i o n e a C a s t e l v e c c h i o P a s c o l i e r i e m p i m e n t o a B o l o g n a n a , L u c c a - q u i n d i u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l p r o c e s s o s i s v o l g e p r o p r i o i n T o s c a n a , c o n f e r m a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ' I t a l i a n e l l a s t r a t e g i a g l o b a l e d e l l ' a z i e n d a . P e r K e d r i o n l ' a p p o r v a z i o n e s t a t u n i t e n s e è " u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a g l o b a l e d e l l ' a z i e n d a , c h e g u a r d a c o n a t t e n z i o n e a n c h e a l l a p o s s i b i l e f u t u r a e s p a n s i o n e d i q u e s t o p r o d o t t o i n a l t r i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , i n c l u s a l ' I t a l i a e l ' E u r o p a , u n a v o l t a o t t e n u t e l e r e l a t i v e a u t o r i z z a z i o n i " . L a n u o v a i m m u n o g l o b u l i n a e n d o v e n o s a a l 1 0 % s i a g g i u n g e a u n p o r t f o l i o g l o b a l e d i 3 8 p r o d o t t i i n d i v e r s e a r e e t e r a p e u t i c h e , " t e s t i m o n i a n z a d e l l a f o r z a e d e l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l a f a r m a c e u t i c a c o m e a z i e n d a i t a l i a n a c o n u n a v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e : d a p r o d u t t o r e a r i c e r c a t o r e , s v i l u p p a t o r e e i n n o v a t o r e , c o n u n a f i l i e r a i n t e g r a t a c h e v a l o r i z z a i l k n o w - h o w i t a l i a n o e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i n o s t r i s t a b i l i m e n t i n e l m o n d o " . L e a t t i v i t à d i r i c e r c a e s v i l u p p o s o n o c o s t a n t e m e n t e o r i e n t a t e a i d e n t i f i c a r e n u o v e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e p e r p a z i e n t i c o n c o n d i z i o n i r a r e s o p r a t t u t t o i m m u n o l o g i c h e e n e u r o l o g i c h e , e r e l a t i v e a i d i s t u r b i d e l l a c o a g u l a z i o n e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i f a r m a c i o r f a n i c o n u n ’ i n n o v a z i o n e b a s a t a i n I t a l i a . " M i f a p a r t i c o l a r m e n t e p i a c e r e v e d e r e c o n c r e t i z z a r s i o g g i , c o n l ' a p p r o v a z i o n e d i q u e s t o p r o d o t t o , i l f r u t t o d i a n n i d i i n v e s t i m e n t i c h e K e d r i o n h a p o r t a t o a v a n t i c o n c o n v i n z i o n e , i n s i e m e a g l i i n v e s t i t o r i e a l l e i s t i t u z i o n i d i q u e s t o P a e s e c h e c i h a n n o a c c o m p a g n a t o i n q u e l p e r c o r s o - c o m m e n t a P a o l o M a r c u c c i , C h a i r m a n d i K e d r i o n - U n p e r c o r s o c h e è s t a t o r a c c o l t o e s v i l u p p a t o c o n p r o f e s s i o n a l i t à , v i s i o n e e d e t e r m i n a z i o n e d a l C e o U g o D i F r a n c e s c o , a l q u a l e d e s i d e r o r i v o l g e r e u n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o . Q u e s t o i m p e g n o c o n d i v i s o s i t r a d u c e o g g i i n u n a t e r a p i a c o n c r e t a p e r p a z i e n t i a f f e t t i d a u n a p a t o l o g i a r a r a , c h e h a n n o s e m p r e p i ù b i s o g n o d i r i s p o s t e c o n c r e t e e m i r a t e " .