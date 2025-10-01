R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r l a g e s t i o n e d i u n n u o v o f a r m a c o è i m p o r t a n t e a v e r e i n f o r m a z i o n i . I n f o r m a z i o n i c h e v e n g o n o r a c c o l t e d a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) , m a p o i i f a r m a c i v e n g o n o g e s t i t i a l i v e l l o r e g i o n a l e . C o n q u e s t o s t u d i o c i s i a m o c h i e s t i q u a l è l ' i m p a t t o d i u n a m a g g i o r e c o n d i v i s i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i i n A i f a a l i v e l l o r e g i o n a l e . I l r i s u l t a t o c h e è e m e r s o è c h e a v e r e u n a c o n d i v i s i o n e d i q u e s t i d a t i h a d e g l i e f f e t t i d i o t t i m i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e a l i v e l l o r e g i o n a l e . Q u i n d i l a R e g i o n e e v i t a d e l l e d u p l i c a z i o n i d i v a l u t a z i o n i f a t t e a l i v e l l o c e n t r a l e " , c o n " u n e f f e t t o i m p o r t a n t e s u i t e m p i d i a c c e s s o . P e r f a r e u n e s e m p i o , q u a n d o u n a R e g i o n e d e v e g e s t i r e u n f a r m a c o d e v e s a p e r e q u a n t i p a z i e n t i v e r r a n n o t r a t t a t i e i n q u a l i c o n t e s t i . Q u e s t a i n f o r m a z i o n e è p r e s e n t e n e i d o s s i e r d i p r e z z o d i b o r s a e p o t r e b b e e s s e r e c o n d i v i s a c o n l e R e g i o n i p e r o t t i m i z z a r e e a n t i c i p a r e q u e s t a p r o g r a m m a z i o n e . Q u i n d i c r e d o c h e l ' i m p a t t o s a r e b b e r i l e v a n t e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e C l a u d i o J o m m i , d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l f a r m a c o d e l l ' u n i v e r s i t à d e l P i e m o n t e O r i e n t a l e ( U p o ) , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o n a z i o n a l e ' D a t i d a A i f a a R e g i o n i : f l u s s i i n f o r m a t i v i a s u p p o r t o d e l l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i e p o s s i b i l i m o d e l l i d i i n t e g r a z i o n e d i d a t i e i n f o r m a z i o n i f r a A i f a e R e g i o n i ' , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o l o s t u d i o d e l l ' U p o p e r m i g l i o r a r e i l f l u s s o i n f o r m a t i v o t r a A i f a e R e g i o n i p e r u n a c c e s s o a l f a r m a c o v e l o c e e d e f f i c a c e . " U n e f f e t t o i n d o t t o - s p i e g a J o m m i - è q u e l l o d i r e n d e r e p i ù o m o g e n e a l ' e s p e r i e n z a r e g i o n a l e e d e v i t a r e p o i c h e i t e m p i d i a c c e s s o n o n s i a n o s o l o r e l a t i v a m e n t e l u n g h i , m a a n c h e m o l t o d i f f e r e n z i a t i t r a r e g i o n i e r e g i o n i " . Q u a l i s o n o i d a t i c h e s a r e b b e b e n e c o n d i v i d e r e t r a A i f a e R e g i o n i ? S e c o n d o J o m m i , " i d a t i p o t r e b b e r o e s s e r e t u t t i q u e l l i d i d o s s i e r d i p r e z z o d i b o r s a . C e r t a m e n t e a v r e b b e m o l t a i m p o r t a n z a a v e r e i l d a t o s u l l a s t i m a d e i p a z i e n t i c h e v e r r a n n o t r a t t a t i , s u l l e a l t e r n a t i v e t e r a p e u t i c h e c h e s o n o s t a t e p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e n e l l a v a l u t a z i o n e d i A i f a , s u l l a v a l u t a z i o n e c o m p a r a t i v a d e i c o s t i , s u g l i e f f e t t i d i t i p o e c o n o m i c o . T u t t i a s p e t t i c h e p o i l e R e g i o n i d e v o n o g e s t i r e - s o t t o l i n e a - p e r c h é a l l a f i n e l e R e g i o n i s o n o r e s p o n s a b i l i d e l l a g e s t i o n e d e i b u d g e t " .