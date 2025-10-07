R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' u n b e n e c h e , a l l a s c a d e n z a d e l b r e v e t t o d i u n f a r m a c o , a r r i v i n o s u l m e r c a t o i m e d i c i n a l i e q u i v a l e n t i : l a l o r o p r e s e n z a g a r a n t i s c e l ' a t t r a t t i v i t à d e l c o m p a r t o e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a f i l i e r a p r o d u t t i v a . T u t t a v i a , b i s o g n a c o n s i d e r a r e a n c h e l ' a l t r a f a c c i a d e l l a m e d a g l i a . Q u a n d o u n f a r m a c o r e s t a s u l m e r c a t o p e r m o l t i a n n i , a n c h e s e e q u i v a l e n t e s u b i s c e g l i e f f e t t i d e l l ' i n f l a z i o n e e , o g g i , d i f a t t o r i g e o p o l i t i c i c o m p l e s s i : d a z i , a u m e n t o d e i c o s t i e n e r g e t i c i e d e l l e m a t e r i e p r i m e . I n q u e s t o c o n t e s t o , n o n s a r e b b e a f f a t t o s c a n d a l o s o v a l u t a r e u n a r e v i s i o n e d e i p r e z z i d i a l c u n i e q u i v a l e n t i c h e , a t t u a l m e n t e , c o s t a n o t r o p p o p o c o " . L o h a d e t t o A r m a n d o G e n a z z a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c o l o g i a ( S i f ) , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e - o g g i a R o m a - d e l r a p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o N o m i s m a p e r E g u a l i a , ' I l s i s t e m a d e i f a r m a c i e q u i v a l e n t i i n I t a l i a ' , g i u n t o a l l a d e c i m a e d i z i o n e . " E ' p a r a d o s s a l e - h a o s s e r v a t o i l p r e s i d e n t e S i f - c h e e s i s t a n o f a r m a c i s a l v a v i t a v e n d u t i i n f a r m a c i a a u n p r e z z o p a r a g o n a b i l e a q u e l l o d i u n c a f f è : q u e s t o n o n r i f l e t t e i l l o r o r e a l e v a l o r e n é g a r a n t i s c e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a f i l i e r a p r o d u t t i v a . M a c ' è a n c h e u n a l t r o t e m a c h e e m e r g e d a l r e p o r t : l a f o r t e d i p e n d e n z a d e l l ' E u r o p a d a l l ' A s i a p e r l a p r o d u z i o n e d e i p r i n c i p i a t t i v i . S i t r a t t a d i u n e f f e t t o c o l l a t e r a l e d e l l a g l o b a l i z z a z i o n e : m o l t e i n d u s t r i e , n o n s o l o q u e l l e f a r m a c e u t i c h e , h a n n o s p o s t a t o l a p r o d u z i o n e d o v e i c o s t i s o n o i n f e r i o r i . T u t t a v i a , s e v o g l i a m o r a f f o r z a r e l a n o s t r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o , d o b b i a m o e s s e r e d i s p o s t i a i n v e s t i r e d i p i ù e a d a d o t t a r e p o l i t i c h e c h e r e n d a n o a t t r a t t i v a l a p r o d u z i o n e d i f a r m a c i s u l t e r r i t o r i o e u r o p e o . A n c h e q u e s t o , a m i o a v v i s o , n o n s a r e b b e a f f a t t o u n o s c a n d a l o , m a u n p a s s o n e c e s s a r i o v e r s o u n s i s t e m a p i ù s o l i d o e s o s t e n i b i l e " , h a c h i o s a t o G e n a z z a n i .