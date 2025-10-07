R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I f a r m a c i e q u i v a l e n t i s o n o u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e e s o s t e n i b i l i t à d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I l G o v e r n o s o s t i e n e c o n c o n v i n z i o n e q u e s t o c o m p a r t o , c h e r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o d i s a l u t e p u b b l i c a e u n p i l a s t r o i n d u s t r i a l e s t r a t e g i c o p e r i l P a e s e " . L o h a d e t t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , M a r c e l l o G e m m a t o , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o N o m i s m a ' I l s i s t e m a d e i f a r m a c i e q u i v a l e n t i i n I t a l i a ' , g i u n t o a l l a s u a d e c i m a e d i z i o n e . " I n q u e s t a d i r e z i o n e s i i n s e r i s c e i l T e s t o u n i c o d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a , u n p r o v v e d i m e n t o c h e n a s c e c o n s p i r i t o d i p r o a t t i v i t à , p r o g r a m m a z i o n e e s b u r o c r a t i z z a z i o n e " , h a r i c o r d a t o G e m m a t o . " L ' o b i e t t i v o - h a r i b a d i t o - è d a r e c e r t e z z e a l s e t t o r e , i n t r o d u c e n d o s t r u m e n t i e f f i c a c i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a m o d e r n o e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e t e m p e s t i v a m e n t e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i e d i g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e l l e t e r a p i e " .