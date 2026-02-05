R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N u o v e p o s s i b i l i t à d i c u r a d e l l ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a s i p r e s e n t a n o a l l ’ o r i z z o n t e . I l C o m i t a t o p e r i m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) d e l l ’ A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i ( E m a ) h a e s p r e s s o p a r e r e p o s i t i v o p e r f i n e r e n o n e - a n t a g o n i s t a s e l e t t i v o n o n s t e r o i d e o d e i r e c e t t o r i d e i m i n e r a l c o r t i c o i d i ( n s M r a ) - n e l t r a t t a m e n t o d e g l i a d u l t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a e f r a z i o n e d i e i e z i o n e v e n t r i c o l a r e s i n i s t r a ( L v e f ) ≥ 4 0 % , o v v e r o l e g g e r m e n t e r i d o t t a ( H f m r e f ) o p r e s e r v a t a ( H f p e f ) . L o a n n u n c i a B a y e r , i n u n a n o t a , a n t i c i p a n d o c h e l a d e c i s i o n e f i n a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a è a t t e s a n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . L ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a c a m b i a i l r i t m o d e l l a v i t a p r i m a a n c o r a d i q u e l l o d e l c u o r e . È u n a m a l a t t i a c r o n i c a , c h e c o l p i s c e c i r c a 8 0 0 m i l a p e r s o n e i n I t a l i a , s o p r a t t u t t o d o p o i 6 5 a n n i , e c h e s p e s s o c o s t r i n g e a f r e q u e n t i r i c o v e r i o s p e d a l i e r i , l i m i t a n d o a u t o n o m i a , r e l a z i o n i e q u a l i t à d i v i t a . D e f i n i t a , n o n a c a s o , u n a p a n d e m i a s i l e n z i o s a , l ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a ( H e a r t F a i l u r e – H f ) - i n f o r m a l a n o t a - è u n a c o n d i z i o n e i n c o s t a n t e c r e s c i t a , a l i m e n t a t a d a l l ’ a l l u n g a m e n t o d e l l a v i t a e d a d i a g n o s i s e m p r e p i ù p r e c o c i , c h e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c l i n i c a e s o c i a l e d i g r a n d e i m p a t t o . I n q u e s t o s c e n a r i o , o g n i g i o r n o g u a d a g n a t o c o n t a , o g n i r i c o v e r o e v i t a t o s i g n i f i c a t e m p o r e s t i t u i t o a l l a v i t a : p i ù n o r m a l i t à , p i ù r e l a z i o n i , p i ù p o s s i b i l i t à d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a . È q u i c h e l a p r e v e n z i o n e e s o p r a t t u t t o l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a d i v e n t a n o s t r u m e n t i d i s p e r a n z a c o n c r e t a . L e t e r a p i e p i ù a v a n z a t e o g g i n o n s i l i m i t a n o a d a l l e v i a r e i s i n t o m i , m a p o s s o n o m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a , m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e o f f r i r e a i p a z i e n t i u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e . N e g l i u l t i m i d e c e n n i l a r i c e r c a h a c o m p i u t o p a s s i i m p o r t a n t i , p o r t a n d o n u o v e r i s p o s t e s o p r a t t u t t o p e r q u e i p a z i e n t i i n c u i i l c u o r e p e r d e p r o g r e s s i v a m e n t e l a f o r z a n e c e s s a r i a a f a r c i r c o l a r e i l s a n g u e . P e r m o l t i a l t r i , i n c u i i l c u o r e c o n t i n u a a c o n t r a r s i i n m o d o a p p a r e n t e m e n t e n o r m a l e , m a f a t i c a a r i e m p i r s i , l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e s o n o r i m a s t e a l u n g o l i m i t a t e . U n a c o n d i z i o n e s p e s s o m e n o v i s i b i l e , m a a l t r e t t a n t o i n v a l i d a n t e , c h e c r e s c e c o n l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e a c c o m p a g n a i p a z i e n t i i n u n p e r c o r s o f a t t o d i s i n t o m i p e r s i s t e n t i e p o c h e a l t e r n a t i v e . O g g i , p e r l a p r i m a v o l t a , l ’ a r r i v o d i u n n u o v o f a r m a c o a p r e u n a p r o s p e t t i v a c o n c r e t a a n c h e p e r q u e s t a f o r m a c o m p l e s s a d i i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , o f f r e n d o n o n s o l o u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a , m a s o p r a t t u t t o u n a n u o v a p o s s i b i l i t à p e r c h i , f i n o a d o r a , a v e v a p o c h e r i s p o s t e . I l f a r m a c o , a t t u a l m e n t e u t i l i z z a t o p e r l a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a n e i p a z i e n t i c o n d i a b e t e d i t i p o 2 , a v e v a g i à d i m o s t r a t o a n c h e i n q u e s t o s e t t i n g d i p a z i e n t i d i e s s e r e e f f i c a c e n e l r i d u r r e i l l o r o r i s c h i o c o m b i n a t o d i o s p e d a l i z z a z i o n e p e r s c o m p e n s o c a r d i a c o e m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e . " I l p a r e r e p o s i t i v o d e l C h m p s u f i n e r e n o n e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a c o n f r a z i o n e d i e i e z i o n e l i e v e m e n t e r i d o t t a o p r e s e r v a t a r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e n e l r i d u r r e l ’ e l e v a t o r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e c h e g r a v a s u u n ’ a m p i a e c r e s c e n t e p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i - a f f e r m a C h r i s t i n e R o t h , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , G l o b a l P r o d u c t S t r a t e g y a n d C o m m e r c i a l i z a t i o n a n d M e m b e r o f t h e P h a r m a c e u t i c a l s L e a d e r s h i p T e a m d i B a y e r - I r i s u l t a t i d e l l o S t u d i o r e g i s t r a t i v o F i n e r t s - H f h a n n o d i m o s t r a t o u n b e n e f i c i o p r e c o c e , s o l i d o e d u r a t u r o d i f i n e r e n o n e i n u n a v a s t a g a m m a d i p a z i e n t i i n a g g i u n t a a l l e t e r a p i e s t a n d a r d . D a t i c h e r a f f o r z a n o l a n o s t r a f i d u c i a n e l p o t e n z i a l e d e l f a r m a c o d i a f f e r m a r s i c o m e u n ’ o p z i o n e t e r a p e u t i c a d i r i l i e v o p e r q u e s t i p a z i e n t i " . L a t e r a p i a d e l l ’ H f s i è r a f f o r z a t a d a p o c o p i ù d i 2 a n n i , c o n u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i , l e g l i f l o z i n e , n a t e c o m e a n t i d i a b e t i c i , c h e h a n n o m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c a c i i n t u t t i i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , a n c h e s e n o n d i a b e t i c i , e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a f r a z i o n e d i e i e z i o n e . I l n u o v o s t u d i o s u g g e r i s c e c h e f i n e r e n o n e p o t r e b b e p o t e n z i a l m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n s e c o n d o p i l a s t r o d e l l a t e r a p i a n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a a f r a z i o n e d i e i e z i o n e p r e s e r v a t a o l i e v e m e n t e r i d o t t a . F i n e r e n o n e , i l p r i m o f a r m a c o m i r a t o a l l a v i a d e i r e c e t t o r i m i n e r a l c o r t i c o i d i ( M r ) - s p i e g a l ’ a z i e n d a - a g i s c e i n m o d o d i f f e r e n t e r i s p e t t o a d a l t r i f a r m a c i n e l r i d u r r e i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e , b l o c c a n d o i l r e c e t t o r e d e l l ’ o r m o n e a l d o s t e r o n e , c o n t r i b u e n d o c o s ì a r i d u r r e i n f i a m m a z i o n e , f i b r o s i , f a t t o r i p a t o g e n e t i c i c e n t r a l i n e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l e m a l a t t i e c a r d i o - r e n a l i . L a r a c c o m a n d a z i o n e d e l C h m p n a s c e d a e v i d e n z e c l i n i c h e s o l i d e , m a s o p r a t t u t t o d a r i s u l t a t i c h e s i t r a d u c o n o i n b e n e f i c i t a n g i b i l i p e r i p a z i e n t i . L o s t u d i o r e g i s t r a t i v o d i F a s e I I I F i n e a r t s - H f h a , i n f a t t i , d i m o s t r a t o c h e f i n e r e n o n e è i n g r a d o d i r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l r i s c h i o c o m b i n a t o d i m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e e d i o s p e d a l i z z a z i o n i e v i s i t e u r g e n t i p e r s c o m p e n s o c a r d i a c o r i s p e t t o a l p l a c e b o , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d . I n t e r m i n i c o n c r e t i , m e n o a c c e s s i i n o s p e d a l e e u n a m a g g i o r e c o n t i n u i t à d i v i t a f u o r i d a l l e c o r s i e . I l b e n e f i c i o s i è d i m o s t r a t o c o s t a n t e n e l t e m p o e t r a s v e r s a l e a i d i v e r s i p r o f i l i d i p a z i e n t i : i n d i p e n d e n t e d a l l e t e r a p i e d i b a s e , d a l l a p r e s e n z a d i c o m o r b i l i t à o d a l l a s t o r i a d i o s p e d a l i z z a z i o n e , c o m p r e s i i s o t t o g r u p p i d e f i n i t i d a l l a f r a z i o n e d i e i e z i o n e o d a l l ’ u s o c o n c o m i t a n t e d i i n i b i t o r i S g l t 2 . R i s u l t a t i c h e r a f f o r z a n o i l v a l o r e d i f i n e r e n o n e c o m e o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r u n a p o p o l a z i o n e a m p i a e d e t e r o g e n e a . I d a t i d e l l o s t u d i o F i n e a r t s - H f s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o E s c 2 0 2 4 e p u b b l i c a t i c o n t e s t u a l m e n t e s u l ‘ N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ’ , a c o n f e r m a d e l l a l o r o r i l e v a n z a s c i e n t i f i c a . L o s t u d i o - c o n c l u d e l a n o t a - s i i n s e r i s c e n e l p r o g r a m m a M o o n r a k e r , u n o d e i p i ù a m p i p r o g r a m m i d i s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a d i F a s e I I I m a i r e a l i z z a t i n e l l ’ i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a , c h e c o i n v o l g e o l t r e 1 5 . 0 0 0 p a z i e n t i e m i r a a c o s t r u i r e u n a c o m p r e n s i o n e c o m p l e t a d e l r u o l o d i f i n e r e n o n e l u n g o t u t t o l o s p e t t r o d e l l a m a l a t t i a e n e i d i v e r s i c o n t e s t i c l i n i c i .