R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r m a n e n t e , i n g r a v e s c e n t e e r e c i d i v a n t e : l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o o C o p d ) , s i g l a c h e r i u n i s c e i v e c c h i t e r m i n i b r o n c h i t e c r o n i c a e d e n f i s e m a p o l m o n a r e , è u n a p a t o l o g i a i n a r r e s t a b i l e n e l s u o d e c o r s o . M a o g g i , a l m e n o i n a l c u n i c a s i n o n è p i ù c o s ì . L a B p c o s i p u ò s t a b i l i z z a r e , p e r d i v e r s i m e s i , g r a z i e a u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o a p p r o p r i a t o e d e f f i c a c e . L ' o b i e t t i v o d i v e n t a r a g g i u n g i b i l e c o n i l c o n c e t t o e m e r g e n t e d i C o p d S t a b i l i t y , i n t e s o c o m e m a n t e n e r e n e l t e m p o u n a c o n d i z i o n e d i s t a b i l i t à c l i n i c a c h e c o n s e n t a d i ' r a l l e n t a r e ' a n c h e p e r m e s i i l d a n n o d e l l e v i e r e s p i r a t o r i e . Q u e s t o o b i e t t i v o - s p i e g a u n a n o t a d i f f u s a d a G s k - s i t r a d u c e i n u n a z z e r a m e n t o d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i , q u i n d i d e i r i c o v e r i , s e n z a a v e r e u n p e g g i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e d e i s i n t o m i . E s i s t o n o g i à e v i d e n z e c h e m o s t r a n o c o m e , g r a z i e a l l a t r i p l i c e t e r a p i a , s i p o s s a a r r i v a r e a d d i r i t t u r a a 1 a n n o d i ' s t a b i l i z z a z i o n e ' d e l l a p a t o l o g i a i n o l t r e 1 m a l a t o s u 4 . L o d i c o n o i d a t i p o s t h o c d e r i v a n t i d a g l i s t u d i I m p a c t e F u l f i l , p r e s e n t a t i p o c h i m e s i f a a l C o n g r e s s o d e l l ' A t s , A m e r i c a n T h o r a c i c S o c i e t y . S e c o n d o ' T h e L a n c e t R e s p i r a t o r y M e d i c i n e ' ( 2 0 2 5 ) , d a i d a t i a g g i o r n a t i a l 2 0 2 1 , l a B p c o c o l p i s c e o l t r e 2 1 3 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o , c i f r a b a s a t a s u i c a s i d i a g n o s t i c a t i e c o n f e r m a t i . T u t t a v i a , s t i m e e p i d e m i o l o g i c h e p i ù a m p i e r i f e r i t e d a l l a I n t e r n a t i o n a l R e s p i r a t o r y C o a l i t i o n , c h e i n c l u d o n o a n c h e i c a s i n o n d i a g n o s t i c a t i , i n d i c a n o c h e i l n u m e r o r e a l e p o s s a s u p e r a r e l e 3 0 0 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o r r i s p o n d e n t i a u n a p r e v a l e n z a g l o b a l e d e l l ' 1 1 , 7 % . S e m p r e c o n r i f e r i m e n t o a l 2 0 2 1 , l e m a l a t t i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i h a n n o c a u s a t o o l t r e 4 3 m i l i o n i d i m o r t i , d i c u i 4 , 4 m i l i o n i p e r p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e , c o n q u a s i i l 4 0 % d e i d e c e s s i i n p e r s o n e c o n m e n o d i 7 0 a n n i . I n I t a l i a i d a t i c o n f e r m a n o u n a u m e n t o d e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e , t r o p p o s p e s s o d i a g n o s t i c a t e t a r d i v a m e n t e , m e n t r e i s i n t o m i i n i z i a l i - t o s s e p e r s i s t e n t e , a f f a n n o , i n f e z i o n i r i c o r r e n t i - r e s t a n o s o t t o v a l u t a t i . " O g g i l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a m a l a t t i a n e l l e p e r s o n e c o n B p c o p u ò r a p p r e s e n t a r e u n o b i e t t i v o t e r a p e u t i c o r e a l i s t i c o - a f f e r m a F u l v i o B r a i d o , d i r e t t o r e C l i n i c a M a l a t t i e r e s p i r a t o r i e e a l l e r g o l o g i a , o s p e d a l e p o l i c l i n i c o I r c c s S a n M a r t i n o d i G e n o v a - S i p u ò d e f i n i r e c o m e l ' a s s e n z a d i p e g g i o r a m e n t o o p e g g i o r a m e n t o m i n i m o d i F e v ( p a r a m e t r o c h i a v e d e l l ' e s a m e s p i r o m e t r i c o ) e , s u l f r o n t e c l i n i c o , d i a s s e n z a d i r i a c u t i z z a z i o n i o l t r e c h e d i p e g g i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l o s t a t o d i s a l u t e . G l i s t u d i d i c o n o c h e l a t r i p l i c e t e r a p i a p u ò m o d i f i c a r e p r o f o n d a m e n t e i l q u a d r o , r i s p e t t o a l l a d u p l i c e , c o n s o s t a n z i a l e r a l l e n t a m e n t o d e l l ' e v o l u z i o n e n e g a t i v a p i ù s i g n i f i c a t i v o e q u i n d i p o t e n z i a l e m i g l i o r p r o g n o s i p e r i l m a l a t o " . P e r d e f i n i r e l a s t a b i l i t à d e l l a B p c o - c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i - è i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r e 3 a s p e t t i f o n d a m e n t a l i : l a f u n z i o n e p o l m o n a r e , i l r i s c h i o d i r i a c u t i z z a z i o n i e l o s t a t o g e n e r a l e d i s a l u t e d e l p a z i e n t e . L a f u n z i o n e p o l m o n a r e s i m i s u r a a t t r a v e r s o u n t e s t s p i r o m e t r i c o c h e v a l u t a l a c a p a c i t à d i r e s p i r a r e ( a d e s e m p i o i l F e v 1 , c h e i n d i c a i l v o l u m e d ' a r i a e s p i r a t o i n u n s e c o n d o ) . L o s t a t o d i s a l u t e e l a q u a l i t à d e l l a v i t a , i n v e c e , v e n g o n o a n a l i z z a t i c o n s t r u m e n t i v a l i d a t i , c o m e q u e s t i o n a r i c h e i n d a g a n o l ' i m p a t t o d e l l a m a l a t t i a s u i s i n t o m i e s u l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e ( a d e s e m p i o C a t o S g r q ) . Q u e s t i p a r a m e t r i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r m o n i t o r a r e i p r o g r e s s i e p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o . L a C o p d S t a b i l i t y è q u i n d i u n n u o v o p a r a d i g m a c h e p u n t a a d a r e u n a p r o s p e t t i v a d i v e r s a a u n a m a l a t t i a t r a d i z i o n a l m e n t e p e r c e p i t a c o m e i n e v i t a b i l m e n t e i n g r a v e s c e n t e . " O g g i - c o n t i n u a B r a i d o - a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i f i s s a r e o b i e t t i v i c o n c r e t i e m i s u r a b i l i - c o m e i l m a n t e n i m e n t o d e l l a f u n z i o n e p o l m o n a r e , l ' a s s e n z a d i r i a c u t i z z a z i o n i e u n b u o n o s t a t o d i s a l u t e r i f e r i t o d a l p a z i e n t e - e d i m o n i t o r a r l i n e l t e m p o p e r o r i e n t a r e s c e l t e t e r a p e u t i c h e p i ù e f f i c a c i . P e r i p a z i e n t i s i g n i f i c a v i v e r e m e g l i o e p i ù a l u n g o , r i d u c e n d o l e o s p e d a l i z z a z i o n i , a f f r o n t a n d o c o n m a g g i o r e s e r e n i t à l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e e b e n e f i c i a n d o d i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i p i ù l i n e a r i . I n s o m m a : p a r l a r e d i s t a b i l i t à n e l l a B p c o s i g n i f i c a o f f r i r e a i p a z i e n t i u n a p r o s p e t t i v a n u o v a e p o s i t i v a . N o n è s o l o l i m i t a r s i a g e s t i r e i l p e g g i o r a m e n t o , m a p u n t a r e a u n e q u i l i b r i o d u r a t u r o c h e c o n s e n t a d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n p i ù f i d u c i a " . I l f a t t o c h e s t a b i l i z z a r e l a m a l a t t i a p o s s a e s s e r e u n o b i e t t i v o c l i n i c o r a g g i u n g i b i l e c o n u n t r a t t a m e n t o o t t i m a l e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r e r i s p e t t o a i 2 f a r m a c i è d i m o s t r a t o d a l l a p u b b l i c a z i o n e , l o s c o r s o m a r z o , d e l l a v o r o d i S i n g h e t a l . s u l l ' A m e r i c a n J o u r n a l o f R e s p i r a t o r y a n d C r i t i c a l C a r e M e d i c i n e ' . G l i s t e s s i d a t i , p r e s e n t a t i a n c h e a l r e c e n t e c o n g r e s s o E r s 2 0 2 5 d i A m s t e r d a m , h a n n o c o n f e r m a t o i b e n e f i c i i n 3 f a t t o r i f o n d a m e n t a l i : f u n z i o n e p o l m o n a r e , r i d u z i o n e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i e q u a l i t à d i v i t a . " G l i s t u d i c i d i m o s t r a n o c h e l a s t a b i l i t à n o n è u n c o n c e t t o a s t r a t t o - c o m m e n t a M a r c o C o n t o l i , d i r e t t o r e P n e u m o l o g i a t e r r i t o r i a l e A u s l F e r r a r a - D i s p o n i a m o d i d a t i d i r e a l l i f e , c o m e q u e l l i d e l l o s t u d i o d i c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s ( W e d z i c h a e t a l . L u g l i o 2 0 2 5 ) , c h e m o s t r a n o d i f f e r e n z e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v e t r a l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i , i n p a r t i c o l a r e s u g l i o u t c o m e s d i r i a c u t i z z a z i o n i ( t a s s o e r i s c h i o ) e m o r t a l i t à . Q u e s t o c i d i c e c h e l e t e r a p i e n o n s o n o t u t t e u g u a l i e c h e l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e , s e p e r s o n a l i z z a t e c a s o p e r c a s o , p o s s o n o d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a . I n q u e s t o s e n s o , i n f u t u r o , a u s p i c o u n a s e m p r e p i ù o t t i m a l e c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , p e r i d e n t i f i c a r e i p a z i e n t i c h e p i ù p o s s o n o n e c e s s i t a r e d i r i s p o s t e s p e c i f i c h e p e r u n a p r o g n o s i m i g l i o r e , a f f i n c h é l a s t a b i l i z z a z i o n e d i v e n t i u n o b i e t t i v o c o n d i v i s o n e l p e r c o r s o d i c u r a " . " I n a z i e n d a - c o n c l u d e D o n a t o C i n q u e p a l m i , R e s p i r a t o r y & C e p M e d i c a l H e a d d i G s k - s o s t e n i a m o l a r i c e r c a e i l c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o p e r c h é c r e d i a m o c h e l a s t a b i l i t à p o s s a d i v e n t a r e u n o b i e t t i v o c o n c r e t o n e l l a g e s t i o n e d e l l a B p c o . I l n o s t r o i m p e g n o è q u e l l o d i a c c o m p a g n a r e i c l i n i c i e i p a z i e n t i i n q u e s t o p e r c o r s o , a f f i n c h é i d a t i d e l l a r i c e r c a s i t r a d u c a n o i n u n b e n e f i c i o r e a l e n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " .