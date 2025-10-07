R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l r a p p o r t o d i q u e s t ' a n n o c i c o n s e g n a u n a f o t o g r a f i a c h i a r a : i l c o m p a r t o d e g l i e q u i v a l e n t i c r e s c e , i n v e s t e , d à l a v o r o , m a è s c h i a c c i a t o d a r e g o l e c h e n e m i n a n o l a s o s t e n i b i l i t à . S e i p r e z z i r e s t a n o f e r m i , m e n t r e i c o s t i p r o d u t t i v i a u m e n t a n o a d o p p i a c i f r a , i l r i s c h i o è c h e m o l t e a z i e n d e s i a n o c o s t r e t t e a d a b b a n d o n a r e i f a r m a c i e s s e n z i a l i , l a s c i a n d o i c i t t a d i n i s e n z a c u r e d i b a s e " . C o s ì S t e f a n o C o l l a t i n a , p r e s i d e n t e d i E g u a l i a , c o m m e n t a i l r a p p o r t o a n n u a l e d i O s s e r v a t o r i o N o m i s m a p e r E g u a l i a ' I l s i s t e m a d e i f a r m a c i e q u i v a l e n t i i n I t a l i a 2 0 2 5 ' , p r e s e n t a t o o g g i a R o m a e g i u n t o a l l a d e c i m a e d i z i o n e . " N o n c h i e d i a m o s u s s i d i a f o n d o p e r d u t o - h a p r e c i s a t o - m a c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e e r e g o l a t o r i e e q u e . N o n s i t r a t t a s o l o d i i n v e s t i r e d i p i ù , m a d i s p e n d e r e m e g l i o : p r e z z i s o s t e n i b i l i , g a r e m u l t i - a g g i u d i c a t a r i e , b a s i d ' a s t a r e a l i s t i c h e , i n c e n t i v i a l l a p r o d u z i o n e e u r o p e a e a b o l i z i o n e d e l p a y b a c k s u i f u o r i b r e v e t t o o e s c l u s i o n e d a l t e t t o d i s p e s a . I l n o s t r o s e t t o r e n o n è u n c o s t o , è u n a r i s o r s a : o g n i e u r o s p e s o p e r u n e q u i v a l e n t e l i b e r a r i s o r s e p e r i n n o v a z i o n e e n u o v e t e r a p i e " . C o l l a t i n a h a p o i s o t t o l i n e a t o i l r i s c h i o s i s t e m i c o p e r i l S s n : " S e c e d e l ' i n d u s t r i a d e i f u o r i b r e v e t t o , c r o l l a l ' i n t e r a i m p a l c a t u r a d e l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i . L e c a r e n z e s t a n n o a u m e n t a n d o e r i g u a r d a n o p r o p r i o i f a r m a c i p i ù c r i t i c i p e r i p a z i e n t i c r o n i c i " . U n p a s s a g g i o c e n t r a l e è l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a c h e g i à o p e r a i n I t a l i a . " O g g i i l n o s t r o P a e s e v a n t a i m p i a n t i p r o d u t t i v i d i a l t i s s i m o l i v e l l o . Q u e s t a è u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a c h e n o n p o s s i a m o d i s p e r d e r e . M a s e n o n c a m b i a m o r o t t a - h a a v v e r t i t o i l p r e s i d e n t e d i E g u a l i a - i f a r m a c i p r o d o t t i i n I t a l i a r i s c h i a n o d i n o n e s s e r e p i ù d e s t i n a t i a l m e r c a t o i n t e r n o : l e a z i e n d e s m e t t e r a n n o d i i n v e s t i r e e p r o g r e s s i v a m e n t e s c e g l i e r a n n o a l t r i P a e s i d o v e a l l o c a r e l e l o r o r i s o r s e . S a r e b b e u n a p e r d i t a i r r e p a r a b i l e p e r i l s i s t e m a i n d u s t r i a l e e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e " . I n f i n e , u n r i c h i a m o a l l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a : " I f a r m a c i e q u i v a l e n t i n o n s o n o u n a c o m m o d i t y . S o n o l a s p i n a d o r s a l e d e l l e t e r a p i e q u o t i d i a n e p e r m i l i o n i d i c i t t a d i n i . S e n z a d i l o r o n o n c ' è S s n s o s t e n i b i l e , n o n c ' è a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a , n o n c ' è e q u i t à p e r i p a z i e n t i . E ' i l m o m e n t o d i p a s s a r e d a l l e d i c h i a r a z i o n i a i f a t t i : i l t e m p o è g i à s c a d u t o " .