R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n p a z i e n t i a d u l t i c o n c o l i t e u l c e r o s a a t t i v a d a m o d e r a t a a g r a v e l ' i m p i e g o d i g u s e l k u m a b s o m m i n i s t r a t o p e r v i a s o t t o c u t a n e a c o m e t e r a p i a d i i n d u z i o n e e d i m a n t e n i m e n t o h a p o r t a t o a r e m i s s i o n e c l i n i c a e d e n d o s c o p i c a c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i , r i s p e t t i v a m e n t e n e l 3 6 , 7 % e 2 5 % d e i c a s i . S o n o i p r i n c i p a l i r i s u l t a t i a 4 8 s e t t i m a n e d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 A s t r o , p r e s e n t a t i d a J o h n s o n & J o h n s o n a l l a U n i t e d E u r o p e a n G a s t r o e n t e r o l o g y ( U e g ) W e e k 2 0 2 5 , c h e i n d e n t i f i c a n o g u s e l k u m a b c o m e p r i m o i n i b i t o r e d e l l ' i n t e r l e u c h i n a 2 3 ( I l - 2 3 ) a d i m o s t r a r e r i s u l t a t i r o b u s t i c o n u n r e g i m e c o m p l e t a m e n t e s o t t o c u t a n e o , s p i e g a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a . " L a p o s s i b i l i t à d i u n a s o m m i n i s t r a z i o n e s o t t o c u t a n e a ( S c ) p e r l a f a s e d i i n d u z i o n e - a f f e r m a S i l v i o D a n e s e , I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e e u n i v e r s i t à V i t a S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , r i c e r c a t o r e d e l l o s t u d i o - r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i p e r m o l t i p a z i e n t i c o n c o l i t e u l c e r o s a , o f f r e n d o l o r o u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à g r a z i e a l l a p o s s i b i l i t à d i a s s u m e r e l a t e r a p i a d i r e t t a m e n t e a c a s a , d o p o a p p o s i t o t r a i n i n g , s e n z a c o m p r o m e t t e r n e l ' e f f i c a c i a . Q u e s t i r i s u l t a t i m o s t r a n o c h e u n r e g i m e i n t e r a m e n t e s o t t o c u t a n e o p u ò p o r t a r e a b e n e f i c i c l i n i c i e d e n d o s c o p i c i s i g n i f i c a t i v i c h e s i p r o t r a g g o n o p e r 1 i n t e r o a n n o c o n s e n t e n d o u n c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a a l u n g o t e r m i n e " . G u s e l k u m a b - r i c o r d a u n a n o t a - è i l p r i m o i n i b i t o r e a p p r o v a t o d e l l a s u b u n i t à p 1 9 d i I l - 2 3 , c o m p l e t a m e n t e u m a n o , c h e a g i s c e b l o c c a n d o l ' i n t e r l e u c h i n a 2 3 ( I l - 2 3 ) e l e g a n d o s i a l C d 6 4 , u n r e c e t t o r e p r e s e n t e s u l l e c e l l u l e c h e p r o d u c o n o l ' I l - 2 3 . Q u e s t ' u l t i m a è u n a c i t o c h i n a s e c r e t a d a i m o n o c i t i / m a c r o f a g i a t t i v a t i e d a l l e c e l l u l e d e n d r i t i c h e , n o t a p e r e s s e r e u n f a t t o r e s c a t e n a n t e d e l l e m a l a t t i e i m m u n o - m e d i a t e t r a l e q u a l i l a c o l i t e u l c e r o s a e l a m a l a t t i a d i C r o h n . L a d o p p i a a z i o n e d i q u e s t o f a r m a c o è s t a t a d i m o s t r a t a s o l o i n s t u d i i n v i t r o e a t t u a l m e n t e n o n è n o t o i l s u o s i g n i f i c a t o c l i n i c o . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A s t r o a 4 8 s e t t i m a n e f a n n o s e g u i t o a q u e l l i d e l l a t e r a p i a d i i n d u z i o n e a 1 2 s e t t i m a n e c h e h a n n o p r e c e d e n t e m e n t e m o s t r a t o m i g l i o r a m e n t i s t a t i s t i c a m e n t e e c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i d i t u t t i i p a r a m e t r i c l i n i c i e d e n d o s c o p i c i a n a l i z z a t i r i s p e t t o a l p l a c e b o . A l l a s e t t i m a n a 4 8 - d e t t a g l i a l a n o t a - i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n l a t e r a p i a d i i n d u z i o n e c o n g u s e l k u m a b 4 0 0 m g S c s e g u i t a d a u n r e g i m e d i m a n t e n i m e n t o d i 1 0 0 m g o g n i 8 s e t t i m a n e ( q 8 w ) o d i 2 0 0 m g o g n i 4 s e t t i m a n e ( q 4 w ) h a n n o m o s t r a t o m i g l i o r a m e n t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i i n t u t t i i p a r a m e t r i c l i n i c i e d e n d o s c o p i c i r i s p e t t o a l p l a c e b o ( p e r t u t t i n o m i n a l i p < 0 . 0 0 1 ) . I n p a r t i c o l a r e , s o n o s t a t i r a g g i u n t i i s e g u e n t i e n d p o i n t : 1 ) R e m i s s i o n e c l i n i c a : 3 6 , 7 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n g u s e l k u m a b 1 0 0 m g q 8 w , 4 2 , 9 % c o n 2 0 0 m g q 4 w e 7 , 2 % c o n p l a c e b o ; 2 ) M i g l i o r a m e n t o e n d o s c o p i c o : 4 4 , 6 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n 1 0 0 m g q 8 w , 4 7 , 1 % c o n 2 0 0 m g q 4 w e 1 1 , 5 % c o n p l a c e b o ; 3 ) R e m i s s i o n e e n d o s c o p i c a : 2 5 , 9 % a 1 0 0 m g q 8 w , 2 6 , 4 % a 2 0 0 m g q 4 w e 5 % c o n p l a c e b o ; 4 ) R e m i s s i o n e s i n t o m a t i c a : 4 7 , 5 % a 1 0 0 m g q 8 w , 5 3 , 6 % 2 0 0 m g q 4 w e 1 4 , 4 % c o n p l a c e b o . I n o l t r e , g u s e l k u m a b h a d i m o s t r a t o r i s u l t a t i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i i n t u t t i g l i e n d p o i n t a n c h e i n s o t t o p o p o l a z i o n i p r e s p e c i f i c a t e d i p a z i e n t i d e f i n i t e s u l l a b a s e d i p r e c e d e n t i t r a t t a m e n t i c o n t e r a p i e a v a n z a t e , o s s i a i n p a z i e n t i n a ï v e a f a r m a c i b i o l o g i c i e J a k i n i b i t o r i , o l t r e c h e i n q u e l l i r e f r a t t a r i a q u e s t i u l t i m i . I d a t i d i s i c u r e z z a d e l l o s t u d i o A s t r o s o n o s t a t i c o e r e n t i c o n i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i g u s e l k u m a b . " Q u e s t i r i s u l t a t i r i f l e t t o n o i l n o s t r o i m p e g n o p e r o f f r i r e n u o v e s o l u z i o n i c h e p o s s a n o p o r t a r e o u t c o m e s i g n i f i c a t i v i o f f r e n d o a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e a i l o r o p a z i e n t i m a g g i o r i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e - d i c h i a r a E s i L a m o u s é - S m i t h , V i c e P r e s i d e n t , G a s t r o e n t e r o l o g y D i s e a s e A r e a L e a d , I m m u n o l o g y , J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e - G u s e l k u m a b è o g g i l ' u n i c o i n i b i t o r e d e l l ' I l - 2 3 c h e o f f r e l a p o s s i b i l i t à d i i n d u z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a n e l l a m a l a t t i a d i C r o h n e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A s t r o , c o n f e r m a n d o q u a n t o o s s e r v a t o c o n l ' i n d u z i o n e p e r v i a e n d o v e n o s a n e l l o s t u d i o d i f a s e 3 Q u a s a r , s u p p o r t a n o i l n o s t r o o b i e t t i v o d i e s t e n d e r e l ' o p z i o n e d i i n d u z i o n e s o t t o c u t a n e a a n c h e p e r l a c o l i t e u l c e r o s a " . G u s e l k u m a b h a r i c e v u t o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e d e l l a F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ( F d a ) s t a t u n i t e n s e p e r l e o p z i o n i d i i n d u z i o n e s o t t o c u t a n e a e d e n d o v e n o s a p e r i l t r a t t a m e n t o d i a d u l t i c o n m a l a t t i a d i C r o h n a t t i v a d i g r a d o d a m o d e r a t o a s e v e r o . I n o l t r e h a r i c e v u t o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a F d a p e r i l t r a t t a m e n t o d i i n d u z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a e d e n d o v e n o s a d i a d u l t i c o n c o l i t e u l c e r o s a a t t i v a d a m o d e r a t a a s e v e r o . I n f i n e , h a l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r l ' o p z i o n e d i i n d u z i o n e e n d o v e n o s a i n p a z i e n t i a d u l t i c o n c o l i t e u l c e r o s a a t t i v a d i g r a d o d a m o d e r a t o a s e v e r o , m e n t r e è i n a t t e s a d e l l ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a p e r l ' i n d u z i o n e p e r v i a s o t t o c u t a n e a , d o p o i l p a r e r e p o s i t i v o d e l C h m p r i c e v u t o a s e t t e m b r e 2 0 2 5 .