M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A b b i a m o l i v e l l i d i a u t o s u f f i c i e n z a c h e i n E u r o p a c i i n v i d i a n o . I n P a e s i a n o i v i c i n i , c o m e l a S p a g n a , c o n l i v e l l i d i d o m a n d a p r e s s o c h é s i m i l i , l ' a u t o s u f f i c i e n z a è d e l 4 0 % , c o n t r o i l n o s t r o 6 0 - 7 0 % , a s e c o n d a d e l p a r a m e t r o d i r i f e r i m e n t o . C i s o n o p e r ò d e l l e s f i d e i m p o r t a n t i c h e i l s i s t e m a d e v e a f f r o n t a r e : l ' 8 0 % d e l p l a s m a i n v i a t o a l l ' i n d u s t r i a s i r a c c o g l i e i n m e t à d e l l e r e g i o n i i t a l i a n e , s o s t a n z i a l m e n t e n e l C e n t r o - N o r d . C ' è q u i n d i u n i m p e g n o f o r t e d i t u t t o i l s i s t e m a p e r i n c r e m e n t a r e l a d o n a z i o n e d i p l a s m a i n a f e r e s i e p e r r a g g i u n g e r e i l t a r g e t m i n i m o f i s s a t o d a i p r o g r a m m i n a z i o n a l i p e r l ' a u t o s u f f i c i e n z a : 1 8 k g p e r 1 . 0 0 0 a b i t a n t i . A t t u a l m e n t e , i n f a t t i , l ' i n d i c e d i c o n f e r i m e n t o v a r i a d a i 6 - 1 0 k g p e r 1 . 0 0 0 a b i t a n t i n e l l e r e g i o n i d e l S u d f i n o a i 2 4 - 2 5 k g i n q u e l l e d e l N o r d . Q u e s t o è u n o d e i p r o b l e m i p i ù e v i d e n t i " . L o h a d e t t o F a b i o C a n d u r a , r e s p o n s a b i l e A r e a p l a s m a C e n t r o n a z i o n a l e s a n g u e , n e l s u o i n t e r v e n t o a l d i g i t a l t a l k d i A d n k r o n o s d e d i c a t o a l t e m a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a , m a t e r i a p r i m a p r e z i o s a d a c u i s i r i c a v a n o f a r m a c i e s s e n z i a l i p e r p a z i e n t i c o n m a l a t t i e r a r e e i m m u n o d e f i c i e n z e . " N e l 2 0 2 4 , a l i v e l l o n a z i o n a l e - r i f e r i s c e - a b b i a m o s u p e r a t o l a s o g l i a d e i 9 0 0 m i l a c h i l i , 9 0 7 m i l a p e r e s s e r e p r e c i s i , d i r a c c o l t a d i p l a s m a p o r t a t o a l f r a z i o n a m e n t o e u n i n d i c e d i c o n f e r i m e n t o a l l ' i n d u s t r i a d i 1 5 , 4 k g p e r 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , c h e r a p p r e s e n t a u n o d e i v a l o r i p i ù a l t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e : s i a m o i n f a t t i a l s e c o n d o p o s t o d o p o l ' O l a n d a t r a i s i s t e m i c h e c o n d i v i d o n o i l c o n c e t t o e l a p r a t i c a d e l l a d o n a z i o n e v o l o n t a r i a , n o n r e m u n e r a t a , p e r i o d i c a , r e s p o n s a b i l e e a n o n i m a " . I l l u s t r a C a n d u r a : " S o n o 3 i p i l a s t r i s u c u i i l s i s t e m a s c o m m e t t e . I l p r i m o è l ' i n c r e m e n t o d e l l a r a c c o l t a , n e l l e m o d a l i t à c h e l e R e g i o n i , i n a c c o r d o c o n l e a s s o c i a z i o n i d i d o n a t o r i , r i t e n g o n o p i ù i d o n e e a l l ' i n t e r n o d e i l o r o s i s t e m i r e g i o n a l i . I l s e c o n d o p i l a s t r o è u n ' a z i o n e c a p i l l a r e s u i p r e s c r i t t o r i , p e r g a r a n t i r e l ' u t i l i z z o a p p r o p r i a t o d e l f a r m a c o . I l t e r z o r i g u a r d a l a m e r i t o r i a v a l o r i z z a z i o n e e l ' i n v e s t i m e n t o n e l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a d e l m o n d o i n d u s t r i a l e : i p r o c e s s i i n n o v a t i v i c h e a u m e n t a n o l e r e s e d i p r o d o t t o d e v o n o e s s e r e i n c e n t i v a t i e s u p p o r t a t i a n c h e d a l s i s t e m a p u b b l i c o " . A t t u a l m e n t e " s o n o s t a t i f i n a n z i a t i s p e c i f i c i p r o g e t t i f i n a l i z z a t i a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a r a c c o l t a d i p l a s m a - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - P e r s u p p l i r e a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e a b b i a m o i m p l e m e n t a t o , c o n b u o n i r i s u l t a t i , u n p r o g e t t o d i t a s k s h i f t i n g , c i o è i l t r a s f e r i m e n t o d i a l c u n e a t t i v i t à d i r a c c o l t a d a l m e d i c o a l l ’ i n f e r m i e r e . N o n u l t i m o , u n p r o g e t t o g u i d a t o d a l l a R e g i o n e T o s c a n a m e t t e i n d i a l o g o d u e m o n d i : q u e l l o t r a s f u s i o n a l e e q u e l l o f a r m a c e u t i c o " . S u l l ' a u t o s u f f i c i e n z a d e l P a e s e , C a n d u r a c o n f e r m a l ' i m p e g n o d e l C n s a i n c r e m e n t a r e l a r a c c o l t a " p e r c h é è n o s t r o d o v e r e f a r l o , m a - c o n c l u d e - d o b b i a m o a n c h e r i c o n o s c e r e a l l e a z i e n d e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l g a r a n t i r e l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i p l a s m a d e r i v a t i e d i i m m u n o g l o b u l i n e " .