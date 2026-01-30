R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S a r à p r e s t o d i s p o n i b i l e i n I t a l i a i l p r i m o f a r m a c o b i o l o g i c o m i r a t o p e r l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) . L a p a t o l o g i a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a s a n i t a r i a g l o b a l e : è l a t e r z a c a u s a d i m o r t e n e l m o n d o , r e s p o n s a b i l e d i 3 , 5 m i l i o n i d i d e c e s s i n e l s o l o 2 0 2 1 , p a r i a l 5 % d i t u t t e l e m o r t i . N o n o s t a n t e q u e s t i n u m e r i è a n c o r a o g g i a m p i a m e n t e s o t t o v a l u t a t a e s o t t o d i a g n o s t i c a t a , c o m p l i c i l ' e t à m e d i a d i i n s o r g e n z a - t i p i c a m e n t e s o p r a i 4 0 a n n i , c o n u n a u m e n t o d e l l a p r e v a l e n z a c h e s u p e r a i l 2 5 % n e g l i o v e r 8 0 - l e i m p l i c a z i o n i a s s o c i a t e a l l a s u a p r i n c i p a l e c a u s a ( i l f u m o d i s i g a r e t t a ) e p e r s i n o i l s u o n o m e , u n o s c i o g l i l i n g u a d i f f i c i l e d a p r o n u n c i a r e e r i c o r d a r e . S o n o i t e m i a l c e n t r o l ' e v e n t o ' L a B p c o h a u n n u o v o r e s p i r o ' , o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a S a n o f i e R e g e n e r o n . O b i e t t i v o d e l l ' i n c o n t r o - s p i e g a n o i p r o m o t o r i - m e t t e r e i n e v i d e n z a i l p e s o e l ' i m p a t t o d e l l a p a t o l o g i a n e l l a q u o t i d i a n i t à d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r , l e a t t u a l i s t r a t e g i e d i g e s t i o n e , i b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i e l e n u o v e p r o s p e t t i v e c o m e d u p i l u m a b , a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e o f f r e u n a n u o v a p r o s p e t t i v a d i g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a d o p o d e c e n n i d i t e r a p i e i n a l a t o r i e , c h e a b r e v e s a r à r i m b o r s a t o a n c h e i n I t a l i a . E ' l a m a l a t t i a n o n c o n t r o l l a t a a p o r r e l e s f i d e m a g g i o r i p e r i c l i n i c i e p e r i p a z i e n t i , r i c o r d a n o g l i e s p e r t i . N o n o s t a n t e l a m a s s i m a t e r a p i a i n a l a t o r i a a d o g g i d i s p o n i b i l e , i n f a t t i , i l 5 0 % d e l l e p e r s o n e c o n B p c o c o n t i n u a a p r e s e n t a r e r i a c u t i z z a z i o n i , o v v e r o p i c c h i d i p e g g i o r a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a c o n a g g r a v a m e n t o d e i s i n t o m i a b i t u a l i c h e p o s s o n o p o r t a r e a l l ' o s p e d a l i z z a z i o n e , a l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a f i n o , n e i c a s i p i ù g r a v i , a l l a m o r t e . " L a q u o t i d i a n i t à d i c h i c o n v i v e c o n l a B p c o , s p e c i e n e l l e f o r m e p i ù g r a v i , è s p e s s o d o m i n a t a d a l l a ' f a m e d ' a r i a ' e d a l l a c o s t a n t e p a u r a d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i " , d e s c r i v e S i m o n a B a r b a g l i a , p r e s i d e n t e R e s p i r i a m o i n s i e m e A p s e c a r e g i v e r d i u n a p e r s o n a c o n B p c o . " E ' u n a c o n d i z i o n e c h e e r i g e b a r r i e r e i n v i s i b i l i : g e s t i s e m p l i c i c o m e f a r e u n a r a m p a d i s c a l e o u s c i r e d i c a s a d i v e n t a n o i m p r e s e i m p o s s i b i l i - s o t t o l i n e a - S e b b e n e i l r a n g e d i e t à d e i p a z i e n t i s i a a m p i o , s i t r a t t a p e r l o p i ù d i a n z i a n i , m a g a r i s o l i o l a c u i a s s i s t e n z a r i c a d e s u c o n i u g i a n c h ' e s s i i n e t à a v a n z a t a e f r a g i l i , o p p u r e s u i f i g l i . I l c a r i c o d e l l a p a t o l o g i a c o i n v o l g e d u n q u e a n c h e i c a r e g i v e r , c h e d e v o n o s u p p l i r e a l l a c r e s c e n t e m a n c a n z a d i a u t o n o m i a d e l p a z i e n t e c o n u n ' a s s i s t e n z a c o n t i n u a c h e r i c h i e d e p e s a n t i s a c r i f i c i i n t e r m i n i d i t e m p o , l a v o r o e v i t a p r i v a t a . P o t e r a c c e d e r e a u n a c u r a c h e p u ò r i d u r r e g l i e p i s o d i a c u t i , c a u s a d i u n ' a c c e l e r a t a p r o g r e s s i o n e , s i g n i f i c a q u i n d i m o l t o d i p i ù c h e r e s p i r a r e m e g l i o : s i g n i f i c a r e s t i t u i r e d i g n i t à e p r o s p e t t i v e a i n t e r e f a m i g l i e , p e r m e t t e n d o l o r o d i r e c u p e r a r e u n a q u a l i t à d i v i t a c h e l a m a l a t t i a a v e v a c o m p r o m e s s o " . D u p i l u m a b , g i à a p p r o v a t o d a l l ' E m a , A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i , a l u g l i o 2 0 2 4 - r i p o r t a S a n o f i - è u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e a g i s c e s u l l e d u e m o l e c o l e c h i a v e d e l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 ( I L - 4 e I L - 1 3 ) , i n d i c a t o c o m e t r a t t a m e n t o a g g i u n t i v o d i m a n t e n i m e n t o p e r g l i a d u l t i a f f e t t i d a B p c o n o n c o n t r o l l a t a n o n o s t a n t e l a t e r a p i a i n a l a t o r i a o t t i m a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a u m e n t o d e g l i e o s i n o f i l i n e l s a n g u e . I d a t i h a n n o d i m o s t r a t o c h e d u p i l u m a b , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d , r i d u c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l e r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e e g r a v i , m i g l i o r a l a f u n z i o n e p o l m o n a r e , i s i n t o m i e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . " L e r a c c o m a n d a z i o n i G o l d , f r u t t o d e l l a v o r o d i u n g r u p p o i n t e r n a z i o n a l e d i e s p e r t i s u l l a B p c o e r e c e n t e m e n t e u l t e r i o r m e n t e a g g i o r n a t e , p o n g o n o l ' a c c e n t o s u l r u o l o c r u c i a l e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i : a u m e n t a n o i l r i s c h i o d i m o r t a l i t à , a c c e l e r a n o l a p r o g r e s s i o n e d e l l a p a t o l o g i a e c o m p r o m e t t o n o l a q u a l i t à d i v i t a " , a f f e r m a A l b e r t o P a p i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o e d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à R e s p i r a t o r i a d e l D i p a r t i m e n t o C a r d i o R e s p i r a t o r i o d e l l ' o s p e d a l e u n i v e r s i t a r i o S a n t ' A n n a d i F e r r a r a , m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e s c i e n t i f i c a d e l g r u p p o G o l d . " I n q u e s t o s c e n a r i o - e v i d e n z i a - l ' a v v e n t o d i d u p i l u m a b s e g n a l a s v o l t a t e r a p e u t i c a c h e a t t e n d e v a m o d a d e c e n n i . D u p i l u m a b è i n f a t t i i l p r i m o f a r m a c o b i o l o g i c o a d a g i r e s u u n a p o p o l a z i o n e m i r a t a , c h e b l o c c a n d o i p a t h w a y I L - 4 e I L - 1 3 r i d u c e l e r i a c u t i z z a z i o n i a s s o c i a t e e o f f r e u n ' o p z i o n e i n n o v a t i v a p e r u n m i g l i o r c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a e u n a r i d u z i o n e d e l c a r i c o c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l e " . D u r a n t e l ' e v e n t o è s t a t a e v i d e n z i a t a i n o l t r e l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o o l i s t i c o a l l a B p c o e l ' i m p o r t a n z a d i p e r c o r s i d i r i a b i l i t a z i o n e i n t e g r a t i , c a p a c i d i a f f r o n t a r e n o n s o l o i s i n t o m i f i s i c i , m a a n c h e l e i m p l i c a z i o n i p s i c o l o g i c h e . S p e s s o , i n f a t t i , i p a z i e n t i s o f f r o n o d i a n s i a e d e p r e s s i o n e p e r c h é s o p r a f f a t t i d a u n a m a l a t t i a c r o n i c a e p r o g r e s s i v a e s p a v e n t a t i d i a n d a r e i n c o n t r o a n u o v e r i a c u t i z z a z i o n i . S e s o n o s t a t i a l u n g o , o s o n o t u t t o r a , f o r t i f u m a t o r i , p o s s o n o c o n v i v e r e c o n u n f o r t e s e n s o d i c o l p a r i s p e t t o a l l a p r o p r i a p a t o l o g i a t a n t o d a r i s u l t a r e r a s s e g n a t i . " L a B p c o - r i f e r i s c e M a r i a D o l o r e s L i s t a n t i , f i s i o t e r a p i s t a e i n s e g n a n t e d i m i n d f u l n e s s , i n t e r v e n u t a i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ' A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i B p c o - p o r t a c o n s é f e r i t e i n v i s i b i l i c o m e a n s i a , d e p r e s s i o n e e l a c o s t a n t e p a u r a d e l l e c r i s i r e s p i r a t o r i e e d i n o n s a p e r g e s t i r e l ' e v o l u z i o n e d e l l a m a l a t t i a , s p e s s o a g g r a v a t e d a l l a d i f f i c o l t à d i a v e r e u n a d i a g n o s i c h i a r a e t e m p e s t i v a e , p e r i p a z i e n t i f u m a t o r i , d a l s e n s o d i c o l p a . T u t t o c i ò p u ò t r a d u r s i i n p e r i c o l o s i r i t a r d i n e l l a d i a g n o s i o i n u n a g e s t i o n e n o n a p p r o p r i a t a d e l l a p a t o l o g i a . P r o p r i o p e r s u p e r a r e q u e s t e b a r r i e r e e m o t i v e è f o n d a m e n t a l e u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a u n b e n e s s e r e o l i s t i c o d e l p a z i e n t e : e c c o c h e l a r i a b i l i t a z i o n e r e s p i r a t o r i a e l a m i n d f u l n e s s n o n s o n o s e m p l i c i e s e r c i z i , m a s t r u m e n t i e s s e n z i a l i c h e p e r m e t t o n o a l p a z i e n t e e a l c a r e g i v e r , u n a v o l t a r a g g i u n t a l a s t a b i l i t à t e r a p e u t i c a , d i r i a p p r o p r i a r s i d e l p r o p r i o r e s p i r o e g e s t i r e i l c a r i c o e m o t i v o . Q u e s t o p e r c o r s o t r a s f o r m a i l c o n t r o l l o d e l l ' i n f i a m m a z i o n e i n u n a c o n c r e t a r i p r e s a f u n z i o n a l e e p s i c o l o g i c a , r e s t i t u e n d o f i d u c i a n e l f u t u r o " . L a d i s p o n i b i l i t à a t t e s a a b r e v e d i d u p i l u m a b i n I t a l i a p u ò r a p p r e s e n t a r e , s e c o n d o g l i s p e c i a l i s t i , u n a n u o v a i m p o r t a n t e o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r i p a z i e n t i c o n B p c o e p o t r à p o t e n z i a l m e n t e c a m b i a r e l a t r a i e t t o r i a p e r u n a p a t o l o g i a g r a v e c h e p r e s e n t a a n c o r a b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i . " Q u e s t o t r a g u a r d o - d i c h i a r a M a r c e l l o C a t t a n i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a n o f i I t a l i a e M a l t a - è u n ' u l t e r i o r e t a p p a d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a d i l u n g o p e r i o d o : o l t r e 1 0 a n n i f a S a n o f i h a s c e l t o d i i n v e s t i r e n e l l ' i m m u n o l o g i a e n e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e , f a c e n d o d e l l a r i c e r c a i l m o t o r e d e l l a p r o p r i a a m b i z i o n e . I n u n o s c e n a r i o g l o b a l e i n r a p i d a e v o l u z i o n e , e s i s t e i n E u r o p a u n r i s c h i o c o n c r e t o d i a c c e s s o p e r t e r a p i e i n n o v a t i v e c o m e g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i e n o n s o l o . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p r e m i a r e l a r i c e r c a e p e r m e t t e r e a l l e i m p r e s e d i f a r m a t u r a r e i l v a l o r e d e l l ' i n n o v a z i o n e : l a c a p a c i t à d i c o n t i n u a r e a g e n e r a r e v a l o r e p e r i l s i s t e m a I t a l i a p a s s a d a l l a s o l i d i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t i i s u o i a t t o r i . C o m e a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a g u i d a t a d a l l a R i c e r c a e S v i l u p p o , c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e c o n q u e s t a a m b i z i o n e , t r a s f o r m a n d o l a s c i e n z a i n o p p o r t u n i t à d i c u r a p e r l e p e r s o n e " . D u p i l u m a b - s i l e g g e i n u n a n o t a - è g i à a p p r o v a t o i n o l t r e 6 0 P a e s i p e r d i v e r s e p a t o l o g i e c r o n i c h e l e g a t e a l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 , i n c l u s a d e r m a t i t e a t o p i c a , a s m a g r a v e , r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e , e s o f a g i t e e o s i n o f i l a , p r u r i g o n o d u l a r i s e o r t i c a r i a c r o n i c a s p o n t a n e a .