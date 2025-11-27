R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l ' e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i l u s p a t e r c e p t n e i p a z i e n t i a d u l t i c o n a n e m i a d i p e n d e n t e d a t r a s f u s i o n i d i s a n g u e d o v u t a a s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o e i n t e r m e d i o . L ' a n e m i a g r a v e c o s t r i n g e i p a z i e n t i d a u n l a t o a r e c a r s i f r e q u e n t e m e n t e i n o s p e d a l e p e r s o t t o p o r s i a t r a s f u s i o n i d i s a n g u e , d a l l ' a l t r o a d a s s u m e r e o g n i g i o r n o u n a t e r a p i a f e r r o c h e l a n t e , p e r e v i t a r e c h e i l f e r r o i n e c c e s s o d a n n e g g i o r g a n i v i t a l i c o m e c u o r e , f e g a t o e p a n c r e a s . L u s p a t e r c e p t , t e r a p i a c h e a g i s c e s u l l a e r i t r o p o i e s i i n e f f i c a c e d e l m i d o l l o , c i o è l a m a n c a t a o i n s u f f i c i e n t e p r o d u z i o n e d i g l o b u l i r o s s i - i n f o r m a u n a n o t a - h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e i l n u m e r o d i t r a s f u s i o n i , c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a s o p r a v v i v e n z a a l u n g o t e r m i n e e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . I l 6 0 % d e i p a z i e n t i h a a d d i r i t t u r a r a g g i u n t o l ' i n d i p e n d e n z a d a l l e t r a s f u s i o n i . A i f a a d i c e m b r e 2 0 2 1 a v e v a g i à a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i l u s p a t e r c e p t n e i p a z i e n t i a d u l t i c o n a n e m i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e d o v u t a a s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o e i n t e r m e d i o , c h e p r e s e n t a n o s i d e r o b l a s t i a d a n e l l o c o n r i s p o s t a i n s o d d i s f a c e n t e o n o n i d o n e i a t e r a p i a b a s a t a s u e r i t r o p o i e t i n a . C o n l ' e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d i A i f a , l u s p a t e r c e p t c a m b i a l a p r a t i c a c l i n i c a d i v e n t a n d o l a n u o v a t e r a p i a d i p r i m a l i n e a . I p r o g r e s s i n e l l a c u r a d i q u e s t a n e o p l a s i a e m a t o l o g i c a s o n o s t a t i a p p r o f o n d i t i o g g i a R o m a n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a B r i s t o l M y e r s S q u i b b . " L e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e s o n o u n g r u p p o e t e r o g e n e o d i t u m o r i d e l s a n g u e i n c u i l e c e l l u l e d e l m i d o l l o o s s e o n o n r i e s c o n o a m a t u r a r e i n m a n i e r a c o r r e t t a - s p i e g a V a l e r i a S a n t i n i , p r o f e s s o r e d i E m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i F i r e n z e , r e s p o n s a b i l e M d s U n i t d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a C a r e g g i d i F i r e n z e e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o F i s i m - F o n d a z i o n e i t a l i a n a s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e - S o n o d e f i n i t e m a l a t t i e c l o n a l i p e r c h é i l l o r o s v i l u p p o è d o v u t o a u n a s i n g o l a c e l l u l a c h e , s f u g g e n d o a i m e c c a n i s m i d i c o n t r o l l o , d à o r i g i n e a c e l l u l e a l t e r a t e n e l l a f o r m a e n e l l a f u n z i o n a l i t à . L a m a n i f e s t a z i o n e c l i n i c a p i ù f r e q u e n t e è c o s t i t u i t a d a l l ' a n e m i a e , s p e s s o , d a l l a n e c e s s i t à d i t r a s f u s i o n i d i s a n g u e , m a q u e s t i p a z i e n t i p o s s o n o e s s e r e s o g g e t t i a n c h e a i n f e z i o n i e d e m o r r a g i e . I s i n t o m i e i l d e c o r s o v a r i a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i n b a s e a l t i p o d i c e l l u l a e m a t i c a c o l p i t a . I s i n t o m i p i ù f r e q u e n t i d o v u t i a l l a c a r e n z a d i e m o g l o b i n a s o n o r a p p r e s e n t a t i d a s t a n c h e z z a p e r d i t a d i p e s o , d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e e b a t t i t o c a r d i a c o a c c e l e r a t o . L ' i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a è e n o r m e , s o p r a t t u t t o p e r l e p e r s o n e c o n a n e m i a g r a v e c h e d e v o n o r e c a r s i i n o s p e d a l e , i n a l c u n i c a s i o g n i s e t t i m a n a , p e r l e t r a s f u s i o n i d i s a n g u e " . N e l l e f o r m e p i ù g r a v i , l e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e p o s s o n o e v o l v e r e i n l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a , u n t u m o r e p i ù a g g r e s s i v o . " N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i - c h i a r i s c e M a t t e o D e l l a P o r t a , r e s p o n s a b i l e U n i t à L e u c e m i e , H u m a n i t a s C a n c e r C e n t e r M i l a n o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E m a t o l o g i a H u m a n i t a s U n i v e r s i t y - l e c a u s e d e l l a m a l a t t i a s o n o s c o n o s c i u t e , p e r c h é n o n è n o t o i l m e c c a n i s m o c h e d à i l v i a a l p r o c e s s o d i m o d i f i c a d e l D n a d i u n a d e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e l m i d o l l o o s s e o . V i s o n o a n c h e f o r m e s e c o n d a r i e l e g a t e a l l ' e s p o s i z i o n e a f a t t o r i d i r i s c h i o p r o f e s s i o n a l e , a d e s e m p i o a s o s t a n z e c h i m i c h e c o m e b e n z e n e , p i o m b o o s o l v e n t i . I n o l t r e , a l c u n i p a z i e n t i p o s s o n o s v i l u p p a r e l a m a l a t t i a i n s e g u i t o a p r e c e d e n t i t r a t t a m e n t i c o n c h e m i o t e r a p i a o r a d i o t e r a p i a , u t i l i z z a t i p e r c u r a r e a l t r e n e o p l a s i e " . I n I t a l i a s i s t i m a n o o g n i a n n o c i r c a 3 m i l a n u o v i c a s i d i s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e , s o p r a t t u t t o i n a n z i a n i c o n e t à s u p e r i o r e a i 7 0 a n n i . " S i t r a t t a d i u n a c i f r a a l r i b a s s o , p e r c h é m o l t e p e r s o n e n o n r i c e v o n o u n c o r r e t t o e t e m p e s t i v o i n q u a d r a m e n t o d i a g n o s t i c o - c o n t i n u a D e l l a P o r t a - L ' i n s u f f i c i e n z a d i g l o b u l i r o s s i , i n q u a s i t u t t i i p a z i e n t i , n e l t e m p o d i v e n t a s e v e r a e n e c e s s i t a d i u n s u p p o r t o c o n r e g o l a r i t r a s f u s i o n i d i s a n g u e . N e l t r a t t a m e n t o d e l l e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a b a s s o r i s c h i o , p o c h i p a z i e n t i m o s t r a n o u n a r i s p o s t a d u r a t u r a a g l i a g e n t i s t i m o l a n t i l ' e r i t r o p o i e s i . C i r c a i l 3 0 % n o n è c a n d i d a b i l e a r i c e v e r l i o n o n n e t r a e b e n e f i c i o e u n a l t r o 3 0 % h a u n e f f e t t o l i m i t a t o n e l t e m p o , n o n s u p e r i o r e a 1 a n n o . S i c o n f e r m a , q u i n d i , l a n e c e s s i t à d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e . L u s p a t e r c e p t è i l p r i m o f a r m a c o i n 4 0 a n n i a d i m o s t r a r e s u p e r i o r i t à r i s p e t t o a l l a e p o e t i n a a l f a , a g e n t e c h e s t i m o l a l ' e r i t r o p o i e s i e p e r d e c e n n i t e r a p i a d i r i f e r i m e n t o , r i d u c e n d o i n m o d o s o s t a n z i a l e i l f a b b i s o g n o t r a s f u s i o n a l e " . I l f a r m a c o - r i p o r t a l a n o t a - è s t a t o v a l u t a t o r i s p e t t o a d e p o e t i n a a l f a n e l l o s t u d i o C o m m a n d s , p u b b l i c a t o s u ' T h e L a n c e t ' e p r e s e n t a t o p e r l a p r i m a v o l t a n e l 2 0 2 3 i n S e s s i o n e p l e n a r i a a l c o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i e m a t o l o g i a , p e r i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l l ' a n e m i a n e i p a z i e n t i a d u l t i c o n s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o o i n t e r m e d i o , c h e r i c h i e d o n o t r a s f u s i o n i d i g l o b u l i r o s s i . " L u s p a t e r c e p t - r i f e r i s c e S a n t i n i - a g i s c e i n m a n i e r a d e l t u t t o i n n o v a t i v a s u l l a e r i t r o p o i e s i i n e f f i c a c e , a u m e n t a n d o l a q u a n t i t à d i g l o b u l i r o s s i i n t e r f e r e n d o c o n i s e g n a l i n e g a t i v i c h e n e l l e m i e l o d i s p l a s i e n e s o p p r i m o n o l a p r o d u z i o n e . N e l l o s t u d i o C o m m a n d s q u a s i i l d o p p i o d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n l u s p a t e r c e p t h a o t t e n u t o l ' i n d i p e n d e n z a d a l l e t r a s f u s i o n i c o n c o n s e g u e n t e a u m e n t o d e l l ' e m o g l o b i n a : i l 6 0 % r i s p e t t o a l 3 5 % c o n e p o e t i n a a l f a , c o m p r e s i i s o t t o g r u p p i d i p a z i e n t i c o n c a r a t t e r i s t i c h e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i . L u s p a t e r c e p t h a d i m o s t r a t o u n a r i s p o s t a d u r a t u r a , c o n u n a d u r a t a m e d i a n a d e l t e m p o l i b e r o d a t r a s f u s i o n i s u p e r i o r e a 2 a n n i , q u a s i 1 2 m e s i i n p i ù r i s p e t t o a d e p o e t i n a a l f a " . " T r a t t a r e l ' a n e m i a s e v e r a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e i n m o d o e f f i c a c e è l a c h i a v e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e l a s o p r a v v i v e n z a - a g g i u n g e D e l l a P o r t a - I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o C o m m a n d s s o t t o l i n e a n o i l v a l o r e c l i n i c o d i l u s p a t e r c e p t c o m e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l l ' a n e m i a . L ' a p p r o v a z i o n e d i A i f a r a p p r e s e n t a u n a p i e t r a m i l i a r e d e l l a c u r a d e l l a m a l a t t i a , p e r c h é c a m b i a l a p r a t i c a c l i n i c a " . I l f a r m a c o " h a u n m e c c a n i s m o d ' a z i o n e i n n o v a t i v o - a f f e r m a A l e s s a n d r o B i g a g l i , S e n i o r M e d i c a l D i r e c t o r , B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a - L a n u o v a a p p r o v a z i o n e d i A i f a r a p p r e s e n t a u n ' e s t e n s i o n e d e l l ' i n d i c a z i o n e p e r l u s p a t e r c e p t , i n c l u d e n d o i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l l ' a n e m i a n e g l i a d u l t i c o n s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e a r i s c h i o m o l t o b a s s o , b a s s o e i n t e r m e d i o . I n q u e s t o m o d o , i n I t a l i a u n n u m e r o m a g g i o r e d i p a z i e n t i a v r à l a p o s s i b i l i t à d i d i v e n t a r e i n d i p e n d e n t e d a l l e t r a s f u s i o n i p e r p e r i o d i d i t e m p o a n c h e s u p e r i o r i a 2 a n n i . Q u e s t o t r a g u a r d o s o t t o l i n e a i l n o s t r o i m p e g n o c o s t a n t e n e l l ' i n n o v a z i o n e e n e l l o s v i l u p p o d i o p z i o n i e f f i c a c i p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a a n e m i a c o r r e l a t a a l l a m a l a t t i a " . L e s i n d r o m i m i e l o d i s p l a s t i c h e " s o n o a n c o r a p o c o c o n o s c i u t e , a n c h e s e v i è p i ù c o n s a p e v o l e z z a f r a c l i n i c i , p a z i e n t i e i s t i t u z i o n i , a n c h e g r a z i e a l l ' i m p e g n o d i A i p a s i m , n a t a n e l 2 0 1 7 p r o p r i o p e r r i e m p i r e u n v u o t o d i c o n o s c e n z a e p e r f a r c o m p r e n d e r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e r e t i d i p a t o l o g i a " , e v i d e n z i a A n n a m a r i a N o s a r i , v i c e p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p a z i e n t i c o n s i n d r o m e m i e l o d i s p l a s t i c a . Q u e s t i p a z i e n t i " p r e s e n t a n o b i s o g n i c l i n i c i e a s s i s t e n z i a l i s p e c i f i c i e d e v o n o e s s e r e c u r a t i i n c e n t r i s p e c i a l i z z a t i . I n o l t r e , l ' e t à s p e s s o a v a n z a t a e l a p r e s e n z a d i c o p a t o l o g i e - p r e c i s a - i m p l i c a n o d i f f i c o l t à n e l l a g e s t i o n e t e r a p e u t i c a , i n p a r t i c o l a r e d e l l ' a n e m i a g r a v e c h e n e r a p p r e s e n t a l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù f r e q u e n t e . I p a z i e n t i c h e h a n n o n e c e s s i t à d i f r e q u e n t i t r a s f u s i o n i d i s a n g u e d e v o n o r e c a r s i s p e s s o i n o s p e d a l e e l a l o r o v i t a , d i f a t t o , r u o t a i n t o r n o a l c e n t r o s p e c i a l i s t i c o , c o n r i d u z i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a s t e s s a . P e r l ' a n z i a n o s p o s t a r s i p e r r a g g i u n g e r e i l c e n t r o d i c u r a p u ò d i v e n t a r e m o l t o c o m p l e s s o . S i t r a t t a d i u n a c o n d i z i o n e c h e p e s a s u l l a f a m i g l i a e s u l s e r v i z i o s a n i t a r i o . G r a z i e a l l ' i n n o v a z i o n e c o s t i t u i t a d a l u s p a t e r c e p t - c o n c l u d e N o s a r i - l a v i t a d e i p a z i e n t i p u ò d a v v e r o c a m b i a r e , p e r c h é n o n d e v o n o r e c a r s i f r e q u e n t e m e n t e n e i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i p e r s o d d i s f a r e i l f a b b i s o g n o d i s a n g u e " .