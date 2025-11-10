R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S i a m o p a r t i t i p e r c a s o , t a n t i a n n i f a n e l 1 9 6 5 , d a u n ' a z i e n d a d i f a m i g l i a , u n a p i c c o l a f a r m a c i a n e l c e n t r o d i N a p o l i . P a p à e b b e l ' i n t e l l i g e n z a d i v e d e r e l ' o p p o r t u n i t à , c o n l e n a v i d e l l a F l o t t a L a u r o , d i r a g g i u n g e r e d e i m e r c a t i e s t e r n i . N o n h a m a i i m p a r a t o l ' i n g l e s e , p e r r a g i o n i f o r s e d i t e m p o e d i p o s s i b i l i t à , e i o a 1 6 a n n i m i r i t r o v a i a i n i z i a r e l e p r i m e d i s c u s s i o n i i n i n g l e s e c o n c o n t r o p a r t i c h e e r a n o a l l ' e s t e r o . D a l ì i n p o i c i s i a m o a p e r t i m o l t o , s u t u t t i i f r o n t i d e i v a r i P a e s i , e c i r c a 1 0 a n n i f a a b b i a m o i n i z i a t o a i d e n t i f i c a r e i n m a n i e r a p i ù t e c n i c a , c o n a n a l i s i d i m a r k e t i n g e d i v e n d i t a , n u o v i m e r c a t i i n c u i e s s e r e p r e s e n t i " . I n i z i a c o s ì , o r m a i 6 0 a n n i f a , l a s t o r i a d i P e t r o n e G r o u p , u n a l u n g a a v v e n t u r a i m p r e n d i t o r i a l e d i f a m i g l i a , n a t a d a u n a p i c c o l a a t t i v i t à c o m e t a n t e a l t r e , i n u n a c i t t à d e l S u d I t a l i a , c r e s c i u t a - s u l l e a l i d i u n ' i n t u i z i o n e f o r t u n a t a - c o n r a d i c i s e m p r e b e n p i a n t a t e n e l M e r i d i o n e m a r a m i f i c a z i o n i i n t u t t o i l m o n d o . R a f f a e l e P e t r o n e , p r e s i d e n t e d e l C d a , r i p e r c o r r e c o n l ' A d n k r o n o s S a l u t e l e t a p p e c h e h a n n o t r a s f o r m a t o i l g r u p p o n e l l ' e c o s i s t e m a i n t e r n a z i o n a l e c h e è o g g i . U n e c o s i s t e m a c h e o p e r a n e i s e r v i z i p e r l a s a l u t e i n o l t r e 3 0 m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . " P e t r o n e G r o u p c o m p i e 6 0 a n n i e d è u n a d a t a m o l t o i m p o r t a n t e p e r l a n o s t r a f a m i g l i a e p r i n c i p a l m e n t e p e r m i o p a d r e " , C a r m i n e P e t r o n e , " c h e h a i n i z i a t o q u e s t a a t t i v i t à . N o n è u n t r a g u a r d o - p u n t u a l i z z a - U n ' a z i e n d a e s i s t e e f u n z i o n a s o l o s e s i e v o l v e c o s t a n t e m e n t e . I l m e r c a t o i n f a t t i c a m b i a e m a i c o m e a d e s s o c a m b i a a n c o r a p i ù v e l o c e m e n t e . N o i a b b i a m o c r e a t o l a n o s t r a s t r a t e g i a . O g g i s i a m o i n u n a p o s i z i o n e e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a : l a n o s t r a n o n è n é u n ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a n é u n ' a z i e n d a d i d i s t r i b u z i o n e . S i a m o f o r s e u n i c i n e l s e t t o r e e c o n p o c h i s s i m i c o m p e t i t o r n e l m o n d o p e r c o m e s i a m o s t r u t t u r a t i . F a c c i a m o d e l ' s i d e b u s i n e s s ' d e g l i a l t r i i l n o s t r o ' c o r e b u s i n e s s ' : p o r t i a m o n e i P a e s i c h e n e h a n n o b i s o g n o p r o d o t t i c h e s o n o c a r e n t i e p r o d o t t i c h e s o n o i n n o v a t i v i , a d i n i z i a r e d a l l ' I t a l i a " . P e t r o n e c i t a c o m e e s e m p i o s i g n i f i c a t i v o , l ' e s p e r i e n z a c o n l a c r i s i C o v i d . M e n t r e I t a l i a l a p a n d e m i a c o l p i v a d u r a m e n t e e t r a v o l g e v a g l i o s p e d a l i , i n p a r t i c o l a r e i n a l c u n e a r e e d e l P a e s e , c o n u n o t s u n a m i d i m a l a t i g r a v i , l ' e m e r g e n z a m a s c h e r i n e n o n f u l ' u n i c a d a a f f r o n t a r e . " P e r s e d a r e l e p e r s o n e a f f e t t e d a C o v i d c h e e r a n o i n t e r a p i a i n t e n s i v a - r i c o r d a P e t r o n e - c i v o l e v a n o c i r c a 3 0 - 4 0 f i a l e a l g i o r n o d i a n e s t e t i c i e m i o r i l a s s a n t i . A u n c e r t o p u n t o l a q u a n t i t à d i p a z i e n t i e r a t a l e c h e l e c a s e f a r m a c e u t i c h e i t a l i a n e n o n a v e v a n o p i ù p r o d o t t o . N e l l o s t e s s o t e m p o t u t t i i P a e s i e u r o p e i a v e v a n o i m p o s t o u n ' e x p o r t b a n ' p e r i p r o d o t t i c h e e r a n o n e c e s s a r i a i l o r o p a z i e n t i . N o i c o n l ' a i u t o d e i n o s t r i c o n t a t t i a b b i a m o c e r c a t o i n t u t t o i l m o n d o P a e s i c h e n o n e r a n o s t a t i p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t i d a l v i r u s e d o v e n o n e s i s t e v a l ' e x p o r t b a n , e a b b i a m o f a t t o l e i m p o r t a z i o n i c o n l ' a i u t o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c h e c i h a d a t o p e r m e s s i a d h o c , r i f o r n e n d o l e t e r a p i e i n t e n s i v e d i m i g l i a i a d i f a r m a c i " . U n a l t r o e s e m p i o c i t a t o d a P e t r o n e r i g u a r d a i p r o d o t t i i n n o v a t i v i . " C o l m a r c h i o E u r o m e d P h a r m a s i a m o p r e s e n t i i n d i v e r s i p a e s i i n E u r o p a , o l t r e c h e i n A m e r i c a e a S i n g a p o r e , e d a b b i a m o i n q u e s t o m o m e n t o n e l n o s t r o p o r t a f o g l i o p i ù o m e n o 4 0 p r o d o t t i i n n o v a t i v i o s u p e r i n n o v a t i v i d i a z i e n d e c h e s o n o a m e r i c a n e , c i n e s i , g i a p p o n e s i " . P r o d o t t i d e s t i n a t i i n p a r t i c o l a r e a " p a z i e n t i c o n m a l a t t i e r a r e , c h e s o n o n e g l e t t i p e r c h é h a n n o p a t o l o g i e c h e s o n o s c a r s a m e n t e p r e s e n t i n e l m e r c a t o " . S p e s s o q u e s t i p r o d o t t i s o n o d i " p i c c o l e b i o t e c h c h e n o n h a n n o l a f o r z a e l ' o r g a n i z z a z i o n e p e r p o t e r a f f r o n t a r e l a d i s t r i b u z i o n e n e l m e r c a t o e u r o p e o . N o i a b b i a m o q u i n d i c r e a t o a z i e n d e a d h o c c h e p r e n d o n o i p r o d o t t i d a i p r o d u t t o r i - s o p r a t t u t t o i n q u e s t o m o m e n t o b i o t e c h a m e r i c a n e e c i n e s i - e m e t t i a m o a l o r o d i s p o s i z i o n e i l k n o w h o w p e r a v e r e l ' a c c e s s o a l m e r c a t o . A v e r e i n f a t t i u n f a r m a c o e n o n a v e r e l ' a c c e s s o a l m e r c a t o è t e c n i c a m e n t e i n u t i l e . E q u e s t a n o s t r a a t t i v i t à p e r m e t t e a i s i n g o l i P a e s i d i a v e r e d e i p r o d o t t i i n n o v a t i v i p r i m a d i q u a n t o s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e s e l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a c h e h a i n v e n t a t o e r e g i s t r a t o i l p r o d o t t o a v e s s e d o v u t o m e t t e r e i n p i e d i i n m a n i e r a i n d i p e n d e n t e u n p r o p r i o c e n t r o d i d i s t r i b u z i o n e n e l P a e s e s t e s s o " . I n q u e s t i d e c e n n i , c o n t i n u a P e t r o n e , " i l m e r c a t o f a r m a c e u t i c o è p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t o " . I f l u s s i d i d e n a r o e v e n t u r e c a p i t a l " s o n o a n d a t i s e m p r e p i ù v e r s o l a p a r t e d i r i c e r c a e s v i l u p p o " . M a s u c c e d e c h e " q u a n d o l e a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e , s p e c i e p i c c o l e r e a l t à i n n o v a t i v e , h a n n o a v u t o i l f i n a n z i a m e n t o p e r s v i l u p p a r e i p r o p r i f a r m a c i , s i t r o v a n o p o i c o l g r a n d e p r o b l e m a d i a v e r e " u n a s t r u t t u r a p e r " l a d i s t r i b u z i o n e p e r e s e m p i o i n E u r o p a , c h e è u n m e r c a t o m o l t o i m p o r t a n t e , e d o v e n o i a b b i a m o 9 s o c i e t à n e i p r i n c i p a l i P a e s i c o n c e n t r i d i d i s t r i b u z i o n e c h e c i p e r m e t t o n o d i c o p r i r e " t u t t a l ' a r e a . E ' c o s ì , s p i e g a a n c o r a i l p r e s i d e n t e d e l C d a , c h e " c o n i l n o s t r o g r u p p o g a r a n t i a m o a c c e s s i b i l i t à a p r o d o t t i e s t r e m a m e n t e i n n o v a t i v i " . U n b i n a r i o p a r a l l e l o è p o i q u e l l o c h e c o n s e n t e d i d a r e " a c c e s s i b i l i t à a i p r o d o t t i q u a n d o m a n c a n o " , s p i e g a P e t r o n e . U n t e m a , q u e l l o d e l l a c a r e n z a d i f a r m a c i , d i s t r i n g e n t e a t t u a l i t à : " S e m p r e p i ù s p e s s o - o s s e r v a - s u l l e p r i m e p a g i n e d e i g i o r n a l i v e d i a m o t i t o l i c h e n e p a r l a n o i n r i f e r i m e n t o a l l a d i s t r i b u z i o n e f a r m a c e u t i c a m o n d i a l e . I f a r m a c i s o n o c a r e n t i p e r r a g i o n i d i v e r s i s s i m e c h e v a n n o d a l l a m a n c a n z a d i A p i " , A c t i v e P h a r m a c e u t i c a l I n g r e d i e n t s , c i o è i p r i n c i p i a t t i v i , " a p r o b l e m a t i c h e d i p r o d u z i o n e o d i s t r i b u z i o n e ( p e r e s e m p i o i l d i s t r i b u t o r e h a c h i u s o o n o n t r a t t a p i ù u n p r o d o t t o ) . N o i u t i l i z z i a m o i l n o s t r o n e t w o r k p e r a i u t a r e i m i n i s t e r i d e l l a S a l u t e d i v a r i P a e s i e u r o p e i e d e x t r a e u r o p e i , l e a z i e n d e o s p e d a l i e r e e l e f a r m a c i e d i q u e s t i P a e s i a r e c u p e r a r e m e d i c i n a l i c h e s o n o c a r e n t i n e l l o r o m e r c a t o . A t t r a v e r s o q u e s t o e c o s i s t e m a g l o b a l e p r e n d i a m o i l p r o d o t t o d a a r e e i n c u i è d i s p o n i b i l e e l o r e n d i a m o f r u i b i l e a n c h e i n a l t r e r e a l t à " . " I n o s t r i p r i n c i p a l i m e r c a t i , a p a r t e i g r a n d i P a e s i e u r o p e i - p r o s e g u e a n c o r a i l p r e s i d e n t e d i P e t r o n e G r o u p - s o n o p e r e s e m p i o t u t t e q u e l l e p i c c o l e n a z i o n i i n c u i l a p r e s e n z a d i f a r m a c i s p e s s o è s c a r s a p e r c h é l e p r i n c i p a l i a z i e n d e p r o d u t t r i c i n o n h a n n o g r a n d e i n t e r e s s e a d a v e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l m e r c a t o . I n q u e s t o c a s o u t i l i z z i a m o i l s i s t e m a d i ' c o l l e t t a r e ' p i ù p r o d o t t i d i p i ù a z i e n d e e f a r e u n ' u n i c a s p e d i z i o n e p e r m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e p i ù m a r c h i n e l P a e s e d e s t i n a t a r i o " . P r o g e t t i p e r i l f u t u r o ? " T e n e n d o c o n t o d i u n a n a t u r a l e ' e v o l u z i o n e d a r w i n i a n a ' d e l l ' a t t i v i t à , i l p r o g e t t o - c o n c l u d e P e t r o n e - è d i p r o s e g u i r e s u q u e s t i d u e g r a n d i f i l o n i : f a r m a c i c a r e n t i e f a r m a c i i n n o v a t i v i " , c o n t i n u a n d o a f a r e d a " ' o n e s t o p s h o p ' p e r a i u t a r e i s i n g o l i P a e s i " a d a v e r e i f a r m a c i c h e s e r v o n o . N o n s o l o i n n o v a t i v i o c a r e n t i , m a a n c h e p r o d o t t i " p a r t i c o l a r m e n t e v e c c h i o n o n i n t e r e s s a n t i p e r d e t e r m i n a t e r e a l t à m a a n c o r a t a n t o u t i l i z z a t i i n a l t r e " .