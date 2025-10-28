R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i l a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a s i f a a p e r s o n e m o l t o g i o v a n i , n o r m a l m e n t e d o n n e . V o l e v a m o p a r l a r e a i p a z i e n t i a t t r a v e r s o a l t r i p a z i e n t i , m a a t t r a v e r s o u n f o r m a t o v i c i n o " , q u e l l o d e l v o d c a s t , " c h e o g g i p r o b a b i l m e n t e è i l p i ù f a c i l e p e r r a g g i u n g e r e q u e s t i p a z i e n t i . D a p i ù d i 2 5 a n n i s i a m o c o n i p a z i e n t i c o n s c l e r o s i m u l t i p l a . N o n v o g l i a m o p e n s a r e s o l o a l l o r o b i s o g n o t e r a p e u t i c o , m a e s s e r e a l l o r o f i a n c o , p a r l a r e l a l i n g u a d e l p a z i e n t e a t t r a v e r s o " l a c o n d i v i s i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a , " d e l l a r e a l t à d i a l t r i p a z i e n t i . P e n s i a m o c h e q u e s t a è u n ’ a l t r a f o r m a d i i n n o v a r e , a i u t a r e i n q u e s t o p e r c o r s o " . C o s ì R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o d c a s t ‘ M i l l e S t o r i e ’ - r e a l i z z a t o d a l l a f a r m a c e u t i c a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) - d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e c k - c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a p a r t i r e d a o g g i 2 8 o t t o b r e - e a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n . " I l b i s o g n o d e l p a z i e n t e v a o l t r e d e l b i s o g n o t e r a p e u t i c o - r i m a r c a P a l o u d e C o m a s e m a - P r o b a b i l m e n t e q u e s t a i n i z i a t i v a è u n b e l l ’ e s e m p i o c h e f a c c i a m o i n s i e m e a d A i s m , i p a z i e n t i , e c o n l ’ a s s o c i a z i o n e s c i e n t i f i c a , l a S i n , m a a n c h e c o n i g i o r n a l i s t i p e r f a r a r r i v a r e i l m e s s a g g i o d i v i v e r e q u e s t a m a l a t t i a c o n o t t i m i s m o . A b b i a m o u n i m p e g n o - s o t t o l i n e a - L a s c l e r o s i m u l t i p l a , l a n e u r o l o g i a , è u n ’ a r e a i n c u i v o g l i a m o c o n t i n u a r e a d e s s e r c i n o n s o l o p e r r i s p o n d e r e a u n i l b i s o g n o t e r a p e u t i c o . Q u a l c u n o d e f i n i s c e l a s c l e r o s i m u l t i p l a ‘ u n c o m p a g n o d i v i a g g i o ’ . V o g l i a m o e s s e r e a l t r i c o m p a g n i d i v i a g g i o p e r s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n S m p e r c h é p o s s a n o r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i p r o f e s s i o n a l i , f a m i l i a r i e p e r s o n a l i " .