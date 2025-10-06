R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A b b i a m o v o l u t o a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a m b i t o d e l l e p a t o l o g i e m e n t a l i e n e u r o l o g i c h e p e r c a p i r e e f f e t t i v a m e n t e q u a l e s i a , d i f a t t o , l o s p a c c a t o d e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì T i z i a n a M e l e , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o L u n d b e c k I t a l i a , a l l ' i n c o n t r o ' B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s - I d e e e s t r a t e g i e p e r n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o ' , o r g a n i z z a t o d a T r i e n n a l e M i l a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a f a r m a c e u t i c a n e l l ' a m b i t o d e l l ' E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ' I n e q u a l i t i e s ' , e s p r i m e i l " p i a c e r e e l ' o n o r e " , c o m e a z i e n d a , d i e s s e r e " p a r t n e r d i T r i e n n a l e " n e l l a m o s t r a I n e q u a l i t i e s ' . " Q u e l l o c h e a b b i a m o p o t u t o v e d e r e è l ' i m p o r t a n z a d i m i s u r a r e q u e l l o c h e c o n t a e q u e l l o c h e è p i ù f a c i l e m i s u r a r e - a g g i u n g e - C i o c c u p i a m o d i s a l u t e m e n t a l e e , p i ù i n g e n e r a l e , d i s a l u t e d e l c e r v e l l o , u n t e m a c h e c i h a c o n s e n t i t o d i r i f l e t t e r e " , s u u n a q u e s t i o n e c h e i n t e r e s s a o l t r e 3 , 5 m i l i o n i d i i t a l i a n i c o n d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i e 2 , 5 m i l i o n i c o n p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e .