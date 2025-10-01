R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n q u e s t i 3 a n n i " n o n s i a m o r i m a s t i f e r m i , m a s o n o s t a t e i n t r o d o t t e m i s u r e c o n c r e t e p e r a l l e g g e r i r e i l p e s o d e l p a y b a c k . A b b i a m o g i à c o m p i u t o a l c u n i p a s s i c o n c r e t i : l ' i n n a l z a m e n t o d e l t e t t o d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a p e r a c q u i s t i d i r e t t i d a l l ' 8 , 3 % a l l ' 8 , 5 % , c o n u n r i s p a r m i o s t i m a t o p e r l ' i n d u s t r i a d i 1 3 5 m i l i o n i d i p a y b a c k ; a q u e s t o s i a g g i u n g e l o s p o s t a m e n t o d i a l c u n e c a t e g o r i e d i f a r m a c i d a l l a d i s t r i b u z i o n e d i r e t t a a q u e l l a c o n v e n z i o n a t a " , c o m e n e l c a s o d e l l e " g l i f l o z i n e c o n c i r c a 3 5 0 - 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o s p o s t a t i " a d a l t r a s p e s a , " e q u i v a l e n t i a c i r c a 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o i n m e n o d i p a y b a c k s u i b i l a n c i a z i e n d a l i " . I n o l t r e , " l ' a l l o c a z i o n e d i f a r m a c i a d i n n o v a t i v i t à c o n d i z i o n a t a n e l F o n d o d e g l i i n n o v a t i v i p e r m a s s i m o 3 0 0 m i l i o n i , e l a c r e a z i o n e d i u n F o n d o d i 1 0 0 m i l i o n i d a q u e l l o d e g l i i n n o v a t i v i p e r g l i a n t i b i o t i c i ' r e s e r v e ' , h a g e n e r a t o u n u l t e r i o r e r i s p a r m i o d i c i r c a 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o a l l a v o c e d e l p a y b a c k " . A q u e s t o s i s o m m a n o " i r i s p a r m i g e n e r a t i d a l l ' a u m e n t o d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . C o s ì M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , q u e s t a m a t t i n a a R o m a i n u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a d e d i c a t o a l D d l d e l e g a s u l T e s t o u n i c o d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a , è e n t r a t o n e l d e t t a g l i o d e l l e m i s u r e p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e l p a y b a c k . " Q u e s t i i n t e r v e n t i h a n n o c o n t r i b u i t o a d a l l e g g e r i r e l o s f o r a m e n t o d e l l a s p e s a , c h e q u e s t ' a n n o a m m o n t a a c i r c a 4 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a c o m p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a p a r i a 2 m i l i a r d i a f a v o r e d e l l e R e g i o n i - h a s o t t o l i n e a t o G e m m a t o - S i t r a t t a d i u n t e m a c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e c o n e q u i l i b r i o : d a u n l a t o g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e i b i l a n c i r e g i o n a l i , d a l l ' a l t r o o f f r i r e a l l e i m p r e s e f a r m a c e u t i c h e l a n e c e s s a r i a p r e v e d i b i l i t à , e v i t a n d o s i t u a z i o n i d i i n c e r t e z z a c h e r e n d o n o d i f f i c i l e p r o g r a m m a r e i n v e s t i m e n t i e b i l a n c i p r e v e n t i v i . L a p o l i t i c a h a i l c o m p i t o d i c o s t r u i r e u n p u n t o d i e q u i l i b r i o t r a q u e s t e e s i g e n z e - h a e v i d e n z i a t o - P e r q u e s t o c o n v o c h e r e m o a l t a v o l o t u t t i g l i s t a k e h o l d e r , i s t i t u z i o n a l i e i m p r e n d i t o r i a l i , e c o n t i n u e r e m o a c o i n v o l g e r e a t t i v a m e n t e R e g i o n i e C o m u n i , c o m e g i à a v v e n u t o l o s c o r s o 3 1 l u g l i o . L a r i f o r m a n o n p u ò e s s e r e c a l a t a d a l l ' a l t o : d e v e n a s c e r e d a u n p r o c e s s o p a r t e c i p a t o e c o n d i v i s o . I l T e s t o u n i c o s u l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a s a r à q u i n d i u n a t t o d i r i f e r i m e n t o s t a b i l e , c h i a r o e o r g a n i c o - h a r i m a r c a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o - u n a v e r a e p r o p r i a p i e t r a m i l i a r e a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o m u n i t à s a n i t a r i a , d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l e i m p r e s e . E ' u n a r e s p o n s a b i l i t à g r a n d e , p e r c h é p o r t e r à a n c h e i l m i o n o m e : p e r q u e s t o , c o n a n c o r a p i ù r i g o r e e s c r u p o l o , l a v o r e r e m o a f f i n c h é r a p p r e s e n t i u n p u n t o d i s v o l t a e n o n u n p r o v v e d i m e n t o e f f i m e r o " . A l l a r g a n d o l ' a r g o m e n t o s u l l e s f i d e a p e r t e e i l l o r o i m p a t t o s u l l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o , G e m m a t o h a e l e n c a t o : " L ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e i l c r e s c e n t e c o s t o d e l l ' i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a , c h e r i c h i e d o n o d i a u m e n t a r e g r a d u a l m e n t e l a q u o t a d e s t i n a t a a l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a , o g g i f e r m a a l 1 5 , 3 % " ; l a n e c e s s i t à d i " i n n a l z a r e u l t e r i o r m e n t e i l t e t t o d e l l a s p e s a d i r e t t a , p e r r e n d e r l o p i ù a d e r e n t e a l l a r e a l t à d e i f a b b i s o g n i " . I n f i n e h a a u s p i c a t o l ' a v v i o d i " u n a r i f l e s s i o n e s u l l a p r e v e d i b i l i t à d e l l a s p e s a " , c o n l ' i n t r o d u z i o n e d i u n v a l o r e d i r i f e r i m e n t o " c h e d i a c e r t e z z a a l l e a z i e n d e e p e r m e t t a d i p r o g r a m m a r e m e g l i o i n v e s t i m e n t i e b i l a n c i " . " D i f e n d e r e u n s e t t o r e c h e r a p p r e s e n t a p e r l ' I t a l i a u n a p r o d u z i o n e d a o l t r e 5 6 m i l i a r d i d i e u r o è u n a p r i o r i t à n o n s o l o e c o n o m i c a , m a a n c h e s a n i t a r i a e g e o p o l i t i c a . O g g i c i r c a l ' 8 0 % d e i p r i n c i p i a t t i v i e d e g l i e c c i p i e n t i u t i l i z z a t i p e r f o r m u l a r e f a r m a c i s a l v a v i t a p r o v i e n e d a P a e s i e x t r a e u r o p e i , i n p a r t i c o l a r e I n d i a e C i n a . Q u e s t o e s p o n e l ' E u r o p a e l ' I t a l i a a r i s c h i e n o r m i : i n c a s o d i c r i s i d i p l o m a t i c a o i n t e r r u z i o n e d e l l e f o r n i t u r e , l a n o s t r a c a p a c i t à p r o d u t t i v a s i e s a u r i r e b b e i n p o c h e s e t t i m a n e , l a s c i a n d o s e n z a t e r a p i e m o l t i p a z i e n t i . P e r q u e s t o l a r i f o r m a s i i n s e r i s c e i n u n a s t r a t e g i a c h e p u n t a a r i p o r t a r e l a p r o d u z i o n e i n E u r o p a , r a f f o r z a n d o l ' a u t o n o m i a e l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " . I l s o t t o s e g r e t a r i o h a p o i r i c o r d a t o c h e " u n p u n t o d e l i c a t o r i g u a r d a l a d i f e s a d e l l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e : è f o n d a m e n t a l e - h a e v i d e n z i a t o - c h e c h i i n v e s t e i n r i c e r c a s i a t u t e l a t o e c h e i r i s u l t a t i r e s t i n o p a t r i m o n i o i t a l i a n o e d e u r o p e o , e v i t a n d o l a d i s p e r s i o n e d i c o m p e t e n z e e i n n o v a z i o n e o l t r e i n o s t r i c o n f i n i " . " C ' è u n t e m a c h e s p e s s o n o n v i e n e c o n s i d e r a t o , m a c h e è f o n d a m e n t a l e : l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a p r o d u z i o n e f a r m a c e u t i c a , s o p r a t t u t t o p e r q u e i f a r m a c i s t o r i c i e a b a s s o c o s t o " , h a s p i e g a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o . " P r e n d i a m o l a m e t f o r m i n a , a d e s e m p i o : 1 m e s e d i t e r a p i a c o s t a q u a n t o q u a l c h e c a f f è . P u ò e s s e r e s o s t e n i b i l e p r o d u r r e f a r m a c i a q u e s t i l i v e l l i ? L o s t e s s o v a l e p e r f u r o s e m i d e , c a r d i o a s p i r i n a o l ' a m o x i c i l l i n a : p r e z z i c o s ì b a s s i r e n d o n o d i f f i c i l e l a p r o d u z i o n e . L e c a r e n z e - h a o s s e r v a t o - d e r i v a n o i n p a r t e d a l l ' e x p o r t v e r s o P a e s i d o v e i p r e z z i s o n o p i ù a l t i e , i n p a r t e , d a l l a s c a r s a p r o f i t t a b i l i t à p e r c h i l i p r o d u c e . S t i a m o l a v o r a n d o p e r r e n d e r e s o s t e n i b i l e q u e s t a p r o d u z i o n e , r i v e d e n d o i m e c c a n i s m i d i r i m b o r s o e c o l l a b o r a n d o c o n l e a z i e n d e p r o d u t t r i c i d i e q u i v a l e n t i , p e r g a r a n t i r e c h e q u e s t i f a r m a c i r i m a n g a n o d i s p o n i b i l i , s i c u r i e d e f f i c a c i p e r t u t t i i c i t t a d i n i " .