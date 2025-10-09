R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o l l a b o r a z i o n e e p a r t n e r s h i p i n r i c e r c a s o n o l a c h i a v e p e r e v o l v e r e e o g g i s i a m o q u i r i u n i t i c o n o l t r e 2 0 0 p r o t a g o n i s t i i n a m b i t o d i r i c e r c a n e l n o s t r o P a e s e p e r c e l e b r a r e i l v a l o r e e i l s i g n i f i c a t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e . C o l l a b o r a r e s i g n i f i c a e s s e r e p a r t n e r t r a i n d u s t r i a , c e n t r i , e n t i d i r i c e r c a , i s t i t u z i o n i e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i n e l s i s t e m a p e r f a r e r e t e , n o n s o l o s u u n o s t u d i o o s u u n a r r u o l a m e n t o , m a s u c o m e m i g l i o r a r e l ' i n t e r o s i s t e m a , s u c o m e f a r e s ì c h e l ' I t a l i a r e s t i c o m p e t i t i v a " . L o h a d e t t o R a f f a e l a F e d e , d i r e t t o r e m e d i c o A s t r a Z e n e c a I t a l i a i n t e r v e n d o i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o I n v e s t i g a t o r ’ s M e e t i n g , o g g i a R o m a , s u v a r i e a r e e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e A s t r a Z e n e c a c o n d u c e i n I t a l i a e c h e h a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o d i o l t r e 1 6 0 c l i n i c i . " C o m e A s t r a Z e n e c a a b b i a m o u n g r a n d e i n v e s t i m e n t o i n R & S n e l n o s t r o P a e s e - h a s p i e g a t o F e d e - S i a m o l a p r i m a a z i e n d a a d o g g i i n I t a l i a a c o n d u r r e o l t r e 1 9 0 s t u d i c l i n i c i s u t u t t e l e a r e e i n c u i o p e r i a m o : o n c o l o g i a , m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , m a l a t t i e r e n a l i , p a t o l o g i e m e t a b o l i c h e , m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e , i m m u n o l o g i c h e e m a l a t t i e r a r e . E s i c u r a m e n t e v o g l i a m o c o n t i n u a r e a p o r t a r e a v a n t i q u e s t o i m p e g n o . T u t t o c i ò s a r à p o s s i b i l e s o l o e g r a z i e a l l e c o l l a b o r a z i o n i e a l l e p a r t n e r s h i p c h e a b b i a m o c o n i m i g l i o r i c e n t r i d i r i c e r c a , e c o n t u t t i q u e i c e n t r i c h e v o g l i o n o e s s e r e p a r t n e r n e l m o n d o d e l l a r i c e r c a c l i n i c a e c o n t i n u a r e a p o r t a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r g l i u n m e t m e d i c a l n e e d a n c o r a p r e s e n t i n e l l e a r e e i n c u i o p e r i a m o " . L a r i c e r c a c l i n i c a i n I t a l i a " r a p p r e s e n t a i l m o t o r e d e l l ' i n n o v a z i o n e i n a m b i t o s a n i t a r i o . H a u n r u o l o d i g r a n d e v a l o r e p e r q u a t t r o e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i - h a p o i c o n c l u s o F e d e - . I l p r i m o è p o r t a r e l ' i n n o v a z i o n e p r i m a a i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e c o n u n m e t m e d i c a l n e e d , i n q u e s t o m o d o i p a z i e n t i p o s s o n o a c c e d e r e p i ù p r e c o c e m e n t e a l l ' i n n o v a z i o n e g r a z i e a l l a r i c e r c a . I l s e c o n d o è l ' a c c r e s c i m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e . Q u a n d o i n u n c e n t r o s i f a r i c e r c a , c ' è u n o s c a m b i o p r e z i o s o d i i n f o r m a z i o n i t r a i c l i n i c i e i r i c e r c a t o r i , s c a m b i o c h e a r r i c c h i s c e e n t r a m b e e i l c e n t r o d i n u o v e c o m p e t e n z e . C ' è p o i i l c o s i d d e t t o ' e f f e t t o l e v a ' , q u i n d i i l v a l o r e c h e l a r i c e r c a p o r t a a l l ' i n t e r n o d e l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . U n v a l o r e c h e u n o s t u d i o d i A l t e m s h a d e f i n i t o d i 3 e u r o p e r o g n i e u r o c h e i n v e s t i t o i n r i c e r c a n e l n o s t r o S s n . I n f i n e i l q u a r t o p u n t o è l ' o c c u p a z i o n e . L a r i c e r c a g e n e r a p o s t i d i l a v o r o p e r c h é s i c r e a e d è n e c e s s a r i o a v e r e p e r s o n a l e d i r i c e r c a , d e d i c a t o e s t r u t t u r a t o a l l ' i n t e r n o d e i c e n t r i . D u n q u e n u m e r o s i s o n o i v a n t a g g i e d o b b i a m o p r e s e r v a r e i l v a l o r e c h e l a r i c e r c a r a p p r e s e n t a n e l n o s t r o P a e s e " c o n c l u d e .