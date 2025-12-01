R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I d i p e n d e n t i d i B e O n e M e d i c i n e s I t a l i a h a n n o p a r t e c i p a t o a u n a n u o v a i n i z i a t i v a d i v o l o n t a r i a t o d ' i m p r e s a r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C r o c e R o s s a I t a l i a n a . I l a v o r a t o r i d e l l ' a z i e n d a h a n n o a f f i a n c a t o v o l o n t a r i e e v o l o n t a r i d e l l ' a s s o c i a z i o n e n e l l a p r e p a r a z i o n e d i c o n f e z i o n i a l i m e n t a r i d e s t i n a t e a p e r s o n e e f a m i g l i e c h e v i v o n o i n c o n d i z i o n i d i f r a g i l i t à e c o n o m i c a . S a r a n n o p o i i C o m i t a t i A r e a m e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e e M i l a n o d e l l a C r i a p r o c e d e r e c o n l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a l i m e n t i a i p i ù b i s o g n o s i . L ' i n i z i a t i v a - r i p o r t a u n a n o t a - c o n f e r m a l ' i m p e g n o d e l l a s o c i e t à f a r m a c e u t i c a i n p r o g e t t i d i s o l i d a r i e t à e a t t i v i t à c o n c r e t e a s u p p o r t o d e l l a c o m u n i t à i n c u i o p e r a . S e c o n d o i d a t i d e l l a C r i , n e l n o s t r o P a e s e q u a s i 6 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o i n c o n d i z i o n i d i p o v e r t à a s s o l u t a , u n n u m e r o p u r t r o p p o i n c o s t a n t e a u m e n t o . " V o g l i a m o d a r e u n c o n t r i b u t o t a n g i b i l e a c h i a t t r a v e r s a m o m e n t i d i g r a n d e d i f f i c o l t à - a f f e r m a M a r c o S a r t o r i , G e n e r a l M a n a g e r d i B e O n e M e d i c i n e s I t a l i a - C o m e a z i e n d a s i a m o i m p e g n a t i a l i v e l l o g l o b a l e n e l l o s v i l u p p o d i n u o v e t e r a p i e o n c o l o g i c h e , m a r i t e n i a m o a l t r e t t a n t o f o n d a m e n t a l e s o s t e n e r e l a c o m u n i t à i n c u i l a v o r i a m o . R i n g r a z i a m o l a C r o c e R o s s a I t a l i a n a p e r i l v a l o r e d e l s u o o p e r a t o e p e r i l c o s t a n t e s u p p o r t o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r c o n t r i b u i t o , a l f i a n c o d e i c o m i t a t i c o i n v o l t i i n q u e s t a i n i z i a t i v a , a u n a m i s s i o n e c o s ì s i g n i f i c a t i v a , p e r c h é p r o m u o v e r e l a s a l u t e s i g n i f i c a a n c h e p r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i " . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a - s i l e g g e n e l l a n o t a - B e O n e M e d i c i n e s I t a l i a r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o v e r s o u n m o d e l l o d i i m p r e s a a t t e n t a a l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e , a l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e a l l a c r e a z i o n e d i r e l a z i o n i p o s i t i v e c o n i l t e r r i t o r i o . " Q u e l l a c o n t r o l a p o v e r t à è u n a s f i d a c h e , s o p r a t t u t t o a s e g u i t o d e l l a p a n d e m i a , s i è f a t t a a n c o r a p i ù d i f f i c i l e - d i c h i a r a D e b o r a D i o d a t i , v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a C r o c e R o s s a I t a l i a n a - S e m p r e p i ù p e r s o n e , s e m p r e p i ù f a m i g l i e v i v o n o i n c o n d i z i o n e d i g r a v e p r i v a z i o n e , n o n s o l o e c o n o m i c a . I c o m i t a t i d e l l a C r i a t t i v i i n t u t t o i l P a e s e l a v o r a n o q u o t i d i a n a m e n t e p e r r e c u p e r a r e l e e c c e d e n z e a l i m e n t a r i d a a z i e n d e e p r o d u t t o r i l o c a l i , e p r o m u o v o n o c a m p a g n e d i r a c c o l t a d i g e n e r i a l i m e n t a r i e p r o d o t t i d i p r i m a n e c e s s i t à d a r i d i s t r i b u i r e a l l a p o p o l a z i o n e . L a n o s t r a u m a n i t à p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o l a c o n s e g n a d i u n a c o n f e z i o n e a l i m e n t a r e o d i u n p a s t o c a l d o , g e s t i s e m p l i c i c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d i t a n t i s s i m e p e r s o n e . A t t r a v e r s o i l v o l o n t a r i a t o d ' i m p r e s a e r e a l t à c o m e B e O n e M e d i c i n e s I t a l i a , p o s s i a m o r e n d e r e a n c o r a p i ù e f f i c a c e l a n o s t r a r e t e d i a i u t o " .