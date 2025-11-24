R o m a , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l D i f e n s o r e c i v i c o è c o l u i c h e f u n g e d a p o n t e t r a i l c i t t a d i n o e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e c e r c a , c o n i l s u o i n t e r v e n t o , d i a c c o r c i a r e l a d i s t a n z a . Q u a n d o u n c i t t a d i n o t r o v a u n a d i f f i c o l t à o u n m u r o n e i c o n f r o n t i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , p u ò r i v o l g e r s i a q u e s t a f i g u r a ” . C o s ì , M a r i n o F a r d e l l i , D i f e n s o r e c i v i c o d e l l a R e g i o n e L a z i o e p r e s i d e n t e d e l C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e i D i f e n s o r i C i v i c i i t a l i a n i , a l c o n v e g n o ‘ I l D i f e n s o r e c i v i c o c o m e G a r a n t e d e l D i r i t t o a l l a S a l u t e : q u a l i s c e n a r i p o s s i b i l i ’ , s v o l t o s i p r e s s o l a S a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o a R o m a . L ’ i n i z i a t i v a h a p r o m o s s o u n a r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l D i f e n s o r e c i v i c o n e l l a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . I s p i r a t a a l l a L e g g e G e l l i - B i a n c o ( n . 2 4 / 2 0 1 7 ) , a p p r o f o n d i s c e f u n z i o n i e r e s p o n s a b i l i t à d e l G a r a n t e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e e m i r a a f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i e c i t t a d i n i p e r i n d i v i d u a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i c h e r e n d a n o p i ù e f f e t t i v a l a t u t e l a d i q u e s t o d i r i t t o f o n d a m e n t a l e . “ D a l 2 0 1 7 i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o h a d e c r e t a t o c h e i l D i f e n s o r e c i v i c o p o s s a e s s e r e a n c h e g a r a n t e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . L a R e g i o n e L a z i o , p e r ò , è u n a d i q u e l l e p o c h e r e g i o n i i n I t a l i a c h e a n c o r a n o n h a o t t e m p e r a t o a q u e s t a f a c o l t à - s p i e g a F a r d e l l i - P e r t a n t o , l a g i o r n a t a d i o g g i è u t i l e a n c h e p e r s o l l e c i t a r e l a p o l i t i c a a d a r e a l d i f e n s o r e c i v i c o q u e s t a o p p o r t u n i t à , c h e g i à n o i s v o l g i a m o o g n i g i o r n o , p e r c h é s u l l a m i a s c r i v a n i a a r r i v a n o i s t a n z e d i t a n t i c i t t a d i n i c h e c h i e d o n o d i g n i t à e r i s p e t t o d e g l i s t e s s i ” . “ I g i o v a n i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e f a n n o p a r t e d i u n p r o g e t t o d o v e s o n o c i t t a d i n i a t t i v i e p r o t a g o n i s t i d e l l a v i t a d e l l e i s t i t u z i o n i . I l D i f e n s o r e c i v i c o c e r c a d i d i a l o g a r e c o n i g i o v a n i e c o n g l i s t u d e n t i , c e r c a n d o d i c r e a r e u n a s o r t a d i f o r m a z i o n e s u l c a p i t a l e u m a n o , i n q u a n t o l o r o s a r a n n o i c i t t a d i n i d e l d o m a n i e c o n l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e o g g i f a n n o p a r t e d i u n p r o g e t t o c h e è d e n o m i n a t o ‘ I l D i f e n s o r e c i v i c o t r a i b a n c h i d i s c u o l a ’ , u n a s o r t a d i e d u c a z i o n e c i v i c a m u l t i d i s c i p l i n a r e d o v e è i l D i f e n s o r e c i v i c o a p r e s e n t a r s i e c h e r a p p r e s e n t a r u o l i e f u n z i o n i ” , c o n c l u d e .