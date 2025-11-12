R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F a n t o c c i c o n i l v o l t o d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i e d e l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , p e r p u b b l i c i z z a r e i l ' N o M e l o n i d a y ' , m a n i f e s t a z i o n e c o n t r o i l g o v e r n o d e l 1 4 n o v e m b r e , c o n r i f e r i m e n t i a n c h e a l g e n o c i d i o p a l e s t i n e s e . A d e n u n c i a r e l ’ e p i s o d i o i n t i m i d a t o r i o , a v v e n u t o i e r i a l l a S a p i e n z a d a p a r t e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e g i o v a n i l e C a m b i a r e R o t t a , è l o s t e s s o G a s p a r r i , c h e h a s c r i t t o u n a l e t t e r a a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , e a l l e a l t r e a u t o r i t à d i s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o p e r d e n u n c i a r e f a n t o c c i e s t r i s c i o n i m i n a c c i o s i s i g l a t i d a l c o l l e t t i v o s t u d e n t e s c o d i e s t r e m a s i n i s t r a . “ S o n o i n d i g n a t o , m a n o n i n t i m i d i t o , d a l l e n u o v e m i n a c c e r i v o l t e a m e , a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e a l l a M i n i s t r a A n n a M a r i a B e r n i n i , c o m p a r s e i e r i a l l ’ U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a - h a d i c h i a r a t o G a s p a r r i - O d i o , i n t i m i d a z i o n i e v i o l e n z a s e m b r a n o e s s e r e i t r a t t i d i s t i n t i v i d i q u e s t i m o v i m e n t i d e l l ’ e s t r e m a s i n i s t r a . D a s e t t i m a n e v e n g o i n d i c a t o c o m e u n a v v e r s a r i o s o l t a n t o p e r c h é c h i e d o c h e n e l n o s t r o P a e s e s i c o n d a n n i n o e s i m e t t a n o a l b a n d o r a z z i s m o e a n t i s e m i t i s m o . Q u e s t i a t t e g g i a m e n t i , p u r i n t o l l e r a b i l i , n o n r i u s c i r a n n o a f a r m i t a c e r e . M i a u g u r o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i i n t e r v e n g a n o c o n d e c i s i o n e p e r f e r m a r e t a l i c o m p o r t a m e n t i . T u t t a v i a , n o t o u n a c e r t a d i s t r a z i o n e d a p a r t e d e l l a m a g i s t r a t u r a d i f r o n t e a l l e c a m p a g n e d ’ o d i o a n t i s e m i t a e a l l e m i n a c c e c h e n e d e r i v a n o ” , c o n c l u d e G a s p a r r i .