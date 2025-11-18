R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e i 1 7 5 a n n i d a l l a s u a n a s c i t a C d p h a p r e s e n t a t o i l l i b r o ' F a m i g l i e e r i s p a r m i o - C o m e c a m b i a n o l e s c e l t e f i n a n z i a r i e d e g l i i t a l i a n i ' , u n v o l u m e c h e a n a l i z z a l ’ e v o l u z i o n e d e l l e s c e l t e f i n a n z i a r i e , d e l l a d i s t r i b u z i o n e e g e s t i o n e d e l l a r i c c h e z z a d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e e d e v i d e n z i a i l r u o l o c h e i l r i s p a r m i o h a s v o l t o n e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a d e l P a e s e d i f r o n t e a l l e n u o v e s f i d e , d a l l a d e m o g r a f i a a l l a p r e v i d e n z a , m e t t e n d o a c o n f r o n t o l ’ I t a l i a c o n i l r e s t o d e l l ’ E u r o p a . L ’ i n c o n t r o s i è s v o l t o p r e s s o l a s e d e d e l G r u p p o a R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , d e l l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o D a r i o S c a n n a p i e c o , d e l m a n a g e m e n t d i C d p e d i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o . I c o n t e n u t i d e l v o l u m e , c u r a t o d a u n g r u p p o d i r i c e r c a t o r i d e l C e n t r e f o r E c o n o m i c P o l i c y R e s e a r c h ( C e p r ) c o o r d i n a t i d a L u i g i G u i s o , P r o f e s s o r e p r e s s o E i n a u d i I n s t i t u t e f o r E c o n o m i c s a n d F i n a n c e , c o n p r e f a z i o n e d i P r e s i d e n t e e A d d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , s o n o s t a t i a n a l i z z a t i i n u n p a n e l c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e , o l t r e c h e d i L u i g i G u i s o , d i G i o v a n n a N i c o d a n o , P r o f e s s o r e s s a d i E c o n o m i a F i n a n z i a r i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i T o r i n o , e L u a n a Z a c c a r i a , P r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i F i n a n z a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i d i R o m a . D a 1 7 5 a n n i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , s o t t o l i n e a G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , P r e s i d e n t e d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , " a c c o m p a g n a l o s v i l u p p o d e l P a e s e , i n t e r p r e t a n d o i c a m b i a m e n t i s o c i a l i e i n d u s t r i a l i e p r o m u o v e n d o l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e c o n r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e . O g g i p i ù c h e m a i , l a n o s t r a a z i o n e s i f o n d a s u l l a c a p a c i t à d i l e g g e r e i l p r e s e n t e e a n t i c i p a r e i l f u t u r o , m e t t e n d o a s i s t e m a r i s o r s e , c o m p e t e n z e e i n n o v a z i o n e . C u s t o d i r e i l r i s p a r m i o d e g l i i t a l i a n i s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e e p r o m u o v e r e o p p o r t u n i t à p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l l e s f i d e g l o b a l i e l a d e t e r m i n a z i o n e d i c h i v u o l e c o s t r u i r e v a l o r e d u r a t u r o p e r i l P a e s e " . I 1 7 5 a n n i d i C d p , r i l e v a D a r i o S c a n n a p i e c o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , " s o n o l a t e s t i m o n i a n z a d i u n a s t o r i a f a t t a d i f i d u c i a , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à , m a r a p p r e s e n t a n o s o p r a t t u t t o i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r c o n t i n u a r e a g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ e c o n o m i a e i t e r r i t o r i , m e t t e n d o a l c e n t r o r i c e r c a , i n n o v a z i o n e s o c i a l e e v a l o r e d e l l e p e r s o n e . I m p a t t o n o n è s o l o u n a p a r o l a , m a u n i m p e g n o c o n c r e t o c h e s i t r a d u c e i n p r o g e t t i e s t r u m e n t i f i n a n z i a r i a s o s t e g n o d e l l a c r e s c i t a . C o n q u e s t a v i s i o n e , g u a r d i a m o a l f u t u r o c o n l ’ a m b i z i o n e d i t r a s f o r m a r e l e s f i d e i n o p p o r t u n i t à e c r e a r e v a l o r e d u r a t u r o i n t u t t e l e g e o g r a f i e i n c u i o p e r i a m o " . I n o c c a s i o n e d e l l a c e l e b r a z i o n e d e i 1 7 5 a n n i , C d p e l a F o n d a z i o n e C d p h a n n o l a n c i a t o l ’ i n i z i a t i v a “ V a l o r e p e r i l T e r r i t o r i o ” p e r p r e m i a r e l e m i g l i o r i p r o p o s t e i n n o v a t i v e e r e p l i c a b i l i n a t e i n a m b i t o u n i v e r s i t a r i o i n g r a d o d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o i n q u a t t r o a m b i t i s p e c i f i c i : e c o n o m i a c i r c o l a r e e s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d i g i t a l e , o c c u p a b i l i t à e i n c l u s i o n e s o c i a l e , r i g e n e r a z i o n e d e l l e p e r i f e r i e . I l p r o g e t t o , p r e s e n t a t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o d a F r a n c e s c a S o f i a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i F o n d a z i o n e C d p , s i r i v o l g e a r i c e r c a t o r i u n i v e r s i t a r i , d o t t o r i d i r i c e r c a / d o t t o r a n d i ( m a s s i m o 3 5 a n n i ) , l a u r e a t i e l a u r e a n d i m a g i s t r a l i ( m a s s i m o 2 8 a n n i ) e p r e v e d e u n c o n t r i b u t o d i 5 0 0 m i l a e u r o . L ’ a s s e g n a z i o n e d e i p r e m i c o n s i d e r e r à a n c h e c r i t e r i d i r i p a r t i z i o n e g e o g r a f i c a , s e l e z i o n a n d o p r o p o s t e d a l N o r d , C e n t r o e S u d p e r g a r a n t i r e u n a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e e q u i l i b r a t a e i n c l u s i v a . S o n o p r e v i s t i p r e m i d a 1 5 0 m i l a e u r o p e r i t r e m i g l i o r i p r o g e t t i d i r i c e r c a , r i c o n o s c i m e n t i d a 1 0 m i l a e u r o p e r a l t r e t t a n t e t e s i d i d o t t o r a t o e q u a t t r o p r e m i d a 5 m i l a e u r o p e r t e s i d i l a u r e a . L e c a n d i d a t u r e p o s s o n o e s s e r e p r e s e n t a t e s u l p o r t a l e d i F o n d a z i o n e C d p e n t r o i l 3 1 m a r z o 2 0 2 6 .