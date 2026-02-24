R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e o p p o s i z i o n i c h i e d o n o c h e s i r i a p r a n o i t e r m i n i p e r l a d i s c u s s i o n e d e l l a p r o p o s t a s u l c o n g e d o p a r i t a r i o , s o t t o s c r i t t a d a t u t t i i g r u p p i d e l l a m i n o r a n z a , e s i r i n v i i a l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i l v o t o s u l p r o v v e d i m e n t o . L a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , d o p o l a r e l a z i o n e t e c n i c a d e l l a R a g i o n e r i a d e l l a S t a t o n e g a t i v a s u l l e c o p e r t u r e d e l l a p r o p o s t a d e l l e o p p o s i z i o n i , h a a p p r o v a t o a m a g g i o r a n z a l a s o p p r e s s i o n e d e l t e s t o . P e r l e o p p o s i z i o n i s i è t r a t t a t o d i " u n i m b r o g l i o " . D i c e C e c i l i a G u e r r a d e l P d : " L a c o m m i s s i o n e L a v o r o c o m p e t e n t e s u l l a l e g g e n o n h a a v u t o l a r e l a z i o n e t e c n i c a d e l l a R a g i o n e r i a p e r p o t e r l a v o r a r e s u n u o v e c o p e r t u r e . L a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o h a c h i u s o i l a v o r i i n q u a n t o n o n c o m p e t e n t e . Q u e s t a p r o p o s t a è s t a t a p r e s e n t a t a d a t u t t e l e 6 f o r z e d i o p p o s i z i o n i . P e n s a t e c i p r i m a d i s p u t a r c i s o p r a . E ' s t a t o f a t t o u n i m b r o g l i o . I c a s i s o n o d u e : o v o i n o n a v e t e i l c o r a g g i o d i b o c c i a r e n e l m e r i t o q u e s t o p r o v v e d i m e n t o o p p u r e a d e r i t e a l l a n o s t r a p r o p o s t a d i t r o v a r e u n a v i a p e r r i a p r i r e i t e r m i n i e f a r e u n v e r a d i s c u s s i o n e i n q u e s t o c h e d o v r e b b e e s s e r e u n P a r l a m e n t o " . I n a u l a c o n l a s t e s s a r i c h i e s t a s o n o i n t e r v e n u t i M a r c o G r i m a l d i d i A v s , E l e n a B o n e t t i d i A z i o n e e D a n i e l a T o r t o d e i 5 S t e l l e .