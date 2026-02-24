R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e o p p o s i z i o n i u n i t e s i s o n o r i t r o v a t e s u u n a p r o p o s t a d i e q u i t à e d i l o t t a a l l e d i s c r i m i n a z i o n i . D o p o i l s a l a r i o m i n i m o , l a m a g g i o r a n z a s f i d a t a a n c o r a u n a v o l t a s u l t e r r e n o d e l w e l f a r e e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i d i c e d i n o . E ' u n f l i m g i à v i s t o " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i , l e a d e r d i P i ù E u r o p a , i n c o n f e r e n z a s t a m p a c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i . " L ' a p p e l l o c h e m i s e n t o d i f a r e a l l a p r i m a p r e m i e r d o n n a d e l P a e s e è d i r i p e n s a r c i e s e d e r s i c o n l e o p p o s i z i o n i s u u n a p r o p o s t a c h e n o n h a n u l l a d i i d e o l o g i c o " .