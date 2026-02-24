R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G o v e r n o e m a g g i o r a n z a h a n n o d e c i s o d i a f f o n d a r e l a p r o p o s t a d i t u t t e l e o p p o s i z i o n i s u l c o n g e d o p a r i t a r i o d i m a t e r n i t à e p a t e r n i t à , m a s o n o c o s ì c o d a r d i c h e n o n c i v o g l i o n o m e t t e r e l a f a c c i a . A d d i r i t t u r a n o n v o g l i o n o n e p p u r e c h e s e n e p a r l i . P e r c h é ? P e r c h é s a n n o c h e è u n p r o v v e d i m e n t o g i u s t o , c h e p o r r e b b e s u l l o s t e s s o p i a n o u o m i n i e d o n n e , s i a n e l v i v e r e l a g e n i t o r i a l i t à , s i a n e l p a r t e c i p a r e a l m e r c a t o d e l l a v o r o . E c o s a s i i n v e n t a n o ? L ' i m b r o g l i o p e r f e t t o " . L o h a d e t t o i n A u l a M a r i a C e c i l i a G u e r r a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a . " N e l l a c o m m i s s i o n e d i m e r i t o , l a c o m m i s s i o n e l a v o r o c u i è a f f i d a t o i l p r o v v e d i m e n t o , c h i e d o n o u n a r e l a z i o n e t e c n i c a s u c o s t i e c o p e r t u r e , c h e l ' I N P S p r e d i s p o n e m a l a r a g i o n e r i a n o n t r a s m e t t e . D i m o d o c h e l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e c i d e d i n o n p r o c e d e r e a l l a d i s c u s s i o n e e a l l a v o t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i e m a n d a i l p r o v v e d i m e n t o i n A u l a s e n z a r e l a t o r e . E c c o c h e a l l o r a l a r e l a z i o n e t e c n i c a a r r i v a a l l a c o m m i s s i o n e d i B i l a n c i o . S o l l e v a p r o b l e m i . L ' o p p o s i z i o n e c h i e d e d i r i f o r m u l a r e l e c o p e r t u r e a s e g u i t o d i q u e s t a r e l a z i o n e . M a l a m a g g i o r a n z a d i c e c h e n o n s i p u ò f a r e p e r c h é l a B i l a n c i o n o n è l a c o m m i s s i o n e d i m e r i t o . I l c o m m a 2 2 è s e r v i t o . E p o i s i r i e m p i o n o l a b o c c a d i " s o s t e g n o a l l a m a t e r n i t à " e s i m i l i . G r a n d e i p o c r i s i a ” .