R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a b o c c i a t u r a i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o a l l a C a m e r a d e l l a p r o p o s t a s u l c o n g e d o p a r e n t a l e p a r i t a r i o è u n a t t o g r a v e c o n t r o l e d o n n e , c o n t r o i l l a v o r o f e m m i n i l e e c o n t r o u n s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e f a m i g l i e i t a l i a n e ” . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a M i c h e l a D i B i a s e , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e I n f a n z i a , c o m m e n t a n d o i l p a r e r e s o p p r e s s i v o a p p r o v a t o d a l l a m a g g i o r a n z a . “ D i e t r o i l p a r a v e n t o d e i r i l i e v i t e c n i c i s u l l e c o p e r t u r e – p r o s e g u e – s i c o n s u m a u n a s c e l t a p o l i t i c a p r e c i s a : i m p e d i r e c h e i l P a r l a m e n t o d i s c u t a e m i g l i o r i u n a p r o p o s t a c h e p u n t a a r e d i s t r i b u i r e i n m o d o p i ù e q u o i c a r i c h i d i c u r a e a r a f f o r z a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e d o n n e a l m e r c a t o d e l l a v o r o . A v e v a m o c h i e s t o d i r i a p r i r e i t e r m i n i , l a m a g g i o r a n z a h a i n v e c e s c e l t o l a s t r a d a p i ù s e m p l i c e e p i ù m i o p e : c a n c e l l a r e t u t t o ” . “ I l c o n g e d o p a r i t a r i o n o n è u n a b a n d i e r a i d e o l o g i c a , m a u n a m i s u r a s t r u t t u r a l e p e r c o n t r a s t a r e i l d i v a r i o o c c u p a z i o n a l e d i g e n e r e , s o s t e n e r e l a n a t a l i t à e g a r a n t i r e a l l e f a m i g l i e s t r u m e n t i r e a l i d i c o n c i l i a z i o n e . B o c c i a r l o – c o n c l u d e D i B i a s e - s i g n i f i c a d i r e a l l e d o n n e c h e i l l o r o l a v o r o p u ò a s p e t t a r e , c h e l e d i s e g u a g l i a n z e d i g e n e r e c o n t i n u e r a n n o a c r e s c e r e e c h e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à f a m i l i a r i n o n è u n a p r i o r i t à ” .