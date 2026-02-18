R o m a , 1 8 f e b ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i ( X I I ) l a m a g g i o r a n z a h a e s p r e s s o p a r e r e c o n t r a r i o a l l a P r o p o s t a d i l e g g e c h e p r e v e d e l ’ i n c r e m e n t o d e l l ’ i n d e n n i t à d i m a t e r n i t à e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n c o n g e d o p a r i t a r i o p e r i l p a d r e , u n t e s t o f i r m a t o d a t u t t i i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e . M i s p i a c e m o l t o : è i n u t i l e p a r l a r e e s p a r l a r e d i n a t a l i t à e f a m i g l i a s e p o i s i b o c c i a , s e n z a n e m m e n o e n t r a r e n e l m e r i t o , u n a p r o p o s t a c o n c r e t a e d i b u o n s e n s o c h e m i g l i o r e r e b b e d a v v e r o l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e " . L o d i c e P a o l o C i a n i , v i c e c a p o g r u p p o P d - I d p a l l a C a m e r a e s e g r e t a r i o d i D e m o s , a m a r g i n e d e i l a v o r i d e l l a C o m m i s s i o n e X I I . " S o s t e n e r e l a g e n i t o r i a l i t à n o n s i g n i f i c a f a r e a n n u n c i o s l o g a n : s i g n i f i c a m e t t e r e i g e n i t o r i n e l l e c o n d i z i o n i d i s c e g l i e r e s e n z a e s s e r e p e n a l i z z a t i . A u m e n t a r e l ’ i n d e n n i t à d i m a t e r n i t à e r e n d e r e p i ù e q u i l i b r a t o i l c o n g e d o t r a m a d r e e p a d r e v u o l d i r e p r o t e g g e r e i l l a v o r o , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , f a v o r i r e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à f a m i l i a r i e d a r e u n s e g n a l e c h i a r o a l l e g i o v a n i c o p p i e " , p r o s e g u e C i a n i . " I l p a r e r e n e g a t i v o d e l l a m a g g i o r a n z a è u n ’ o c c a s i o n e p e r s a e u n m e s s a g g i o s b a g l i a t o a l P a e s e . C o n t i n u e r e m o a i n s i s t e r e p e r c h é l a t u t e l a d e l l a m a t e r n i t à e l a p a r i t à n e i c o n g e d i n o n s o n o b a n d i e r e i d e o l o g i c h e : s o n o s t r u m e n t i e s s e n z i a l i p e r u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a e p e r p o l i t i c h e f a m i l i a r i f i n a l m e n t e c r e d i b i l i " , c o n c l u d e .