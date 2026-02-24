R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " E t r e . D o p o i l s a l a r i o m i n i m o e l a s e t t i m a n a c o r t a , o g g i è t o c c a t o a l c o n g e d o p a r i t a r i o . L a m a g g i o r a n z a h a d e c i s o d i a f f o s s a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e a p r i m a f i r m a S c h l e i n e s o t t o s c r i t t a d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i : c i n q u e m e s i d i c o n g e d o p e r e n t r a m b i i g e n i t o r i a l l a n a s c i t a d i u n f i g l i o . N i e n t e e m e n d a m e n t i , n e s s u n a p r o p o s t a a l t e r n a t i v a , n e s s u n a a p e r t u r a a l l ’ a p p e l l o d i t u t t e l e o p p o s i z i o n i d i t r o v a r e u n a s t r a d a c o n d i v i s a p e r t u t e l a r e m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i " . C o s ì C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " S i u s a l a s c u s a d e l l a c o p e r t u r a p e r s o t t r a r s i a u n q u a l s i a s i c o n f r o n t o . S o l o u n n o i d e o l o g i c o e a r r o g a n t e , c h e v i e n e d a u n a m a g g i o r a n z a r e t t a d a l l a p r i m a p r e m i e r d o n n a e p e r q u e s t o a n c o r a p i ù g r a v e . R e s p i n g e r e q u e s t a p r o p o s t a v u o l d i r e i g n o r a r e u n p r o b l e m a r e a l e : i l d i v a r i o o c c u p a z i o n a l e d i g e n e r e , i l c a l o d e m o g r a f i c o , l a d i f f i c o l t à d i c o n c i l i a r e t e m p i d i v i t a e d i l a v o r o . T u t t i t e m i s u c u i s e r v o n o r i s p o s t e s t r u t t u r a l i , n o n s l o g a n " .