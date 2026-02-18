R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A p a r o l e s i r i e m p i o n o l a b o c c a d i f a m i g l i a e n a t a l i t à , m a q u a n d o c ’ è d a a p p r o v a r e m i s u r e c o n c r e t e c h e m i g l i o r a n o d a v v e r o l a v i t a d e l l e p e r s o n e e i n p a r t i c o l a r e d e l l e d o n n e n o n l i t r o v i a m o m a i " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " S u l l a p r o p o s t a u n i t a r i a d e l l e o p p o s i z i o n i , a p r i m a f i r m a d e l l a n o s t r a s e g r e t a r i a S c h l e i n , s u i c o n g e d i p a r i t a r i o b b l i g a t o r i a n c o r a u n a v o l t a l a v i a s c e l t a d a l l a m a g g i o r a n z a è l a f u g a : i l t e s t o a p p r o d e r à i n A u l a s e n z a m a n d a t o a l r e l a t o r e e s e n z a u n a p o s i z i o n e d e l G o v e r n o . U n o s c h e m a g i à v i s t o , c o m e n e l c a s o d e l s a l a r i o m i n i m o : d a v a n t i a r i f o r m e d i e q u i t à e d i r i t t i s o c i a l i , p r e f e r i s c o n o r i n v i a r e o b l o c c a r e . È e v i d e n t e c h e n o n c o n d i v i d o n o l ’ o b i e t t i v o d e i c o n g e d i p a r i t a r i , m a s i v e r g o g n a n o a d i r l o a p e r t a m e n t e " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s a r à i n A u l a i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i p e r s o s t e n e r e l ’ u r g e n z a d i q u e s t a m i s u r a , c h e s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e f i n o i n f o n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a v o r o d i c u r a c o n d i v i s o . S o s t e n e r e l a g e n i t o r i a l i t à s i g n i f i c a g a r a n t i r e p a r i o p p o r t u n i t à , t u t e l a r e i l l a v o r o e r e n d e r e p i ù g i u s t e e c r e d i b i l i l e p o l i t i c h e f a m i l i a r i " .