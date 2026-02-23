R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a s e t t i m a n a l a C a m e r a d i s c u t e r à i n A u l a l a p r o p o s t a s u l c o n g e d o p a r i t a r i o p e r e n t r a m b i i g e n i t o r i , a p r i m a f i r m a S c h l e i n e s o t t o s c r i t t a d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i . C i r i v o l g i a m o a l l a m a g g i o r a n z a : v o t i a m o i n s i e m e u n a l e g g e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d i m i g l i a i a d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " L o d i c i a m o s u b i t o : s e i l p r o b l e m a s o n o l e c o p e r t u r e s i a m o p r o n t i a c o n f r o n t a r c i i n P a r l a m e n t o c o n G o v e r n o e m a g g i o r a n z a p e r t r o v a r e l a s o l u z i o n e m i g l i o r e . Q u e l l o c h e n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e è l a f u g a d a u n t e m a c h e r i g u a r d a l e f a m i g l i e d i q u e s t o p a e s e . L o d i c o n o i d a t i : i l c o n g e d o p a r i t a r i o è u n a m i s u r a c h e p o t r e b b e m e t t e r e f i n e a l l ’ i n s o p p o r t a b i l e c o n d i z i o n e d e l l ’ o c c u p a z i o n e d i m i g l i a i a d i d o n n e , c o s t r e t t e a s c e g l i e r e t r a a v e r e u n f i g l i o e p o t e r c o n t a r e s u u n l a v o r o d i q u a l i t à , a d e g u a t a m e n t e r e t r i b u i t o . P a r l i a m o d i u n a r i f o r m a d i c i v i l t à , c h e p r o m u o v e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à d i c u r a , s o s t i e n e l ’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e e i n v e s t e s u l f u t u r o d e l P a e s e " .