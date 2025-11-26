R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a T o s c a n a è u n a t e r r a p a r t i c o l a r m e n t e a t t r a t t i v a p e r l ' i n d u s t r i a d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i e , p i ù i n g e n e r a l e , p e r i l s e t t o r e b i o m e d i c a l e . S u t u t t o i l t e r r i t o r i o c i s o n o i n d u s t r i e c h e d a d e c e n n i s i o c c u p a n o d i s v i l u p p o , m o l t o l e g a t e a n c h e a l t e s s u t o d e l l a r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a e a i n u o v i c o n s o r z i d i r i c e r c a e s v i l u p p o n a t i a S i e n a e a P i s a " . L o h a d e t t o F a b i o F a l t o n i , p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a d i s p o s i t i v i m e d i c i , a l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o f i n o a l 2 7 n o v e m b r e a d A r e z z o . " L a S c u o l a S a n t ' A n n a - c o n t i n u a F a l t o n i - è u n m o t o r e i m p o r t a n t i s s i m o e o g g i l a T o s c a n a è t r a l e r e g i o n i c h e o c c u p a n o u n a p o s i z i o n e d i l e a d e r s h i p a l i v e l l o n a z i o n a l e s u t u t t i i s e t t o r i d e l b i o m e d i c a l e . T r a i t e m i c h e s t o p o r t a n d o a v a n t i c o n l a m i a p r e s i d e n z a c ' è a n c h e q u e l l o d e l l o s v i l u p p o d e l d i g i t a l e , d a l l e t e r a p i e d i g i t a l i a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o n c e n t r i d i a n a l i s i e s v i l u p p o . I n t e r m i n i n u m e r i c i - p r e c i s a - l a T o s c a n a è d i e t r o a d a l t r e r e g i o n i c o m e L o m b a r d i a e d E m i l i a R o m a g n a , i p o l i p i ù g r o s s i i n t e r m i n i d i p r e s e n z a i n d u s t r i a l e , m a r i s p e t t o a d a l t r i t e r r i t o r i p o r t a u n a q u a l i t à m o l t o p i ù m a r c a t a " .