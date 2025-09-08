R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A n n u n c i a t o a M o n z a i l d o c u m e n t a r i o “ B e n e t t o n F o r m u l a ” c h e r i p e r c o r r e p e r l a p r i m a v o l t a l a s t o r i a d e l l a b l a s o n a t a s c u d e r i a i t a l i a n a c h e i n n o v ò i l m o n d o d e l l a F o r m u l a 1 , c o n l a p r i m a m e s s a i n o n d a d e l t r a i l e r u f f i c i a l e . I l d o c u m e n t a r i o s a r à t r a s m e s s o i l p r o s s i m o a u t u n n o s u S k y e N O W . È l a s t o r i a d e l l a b l a s o n a t a s c u d e r i a i t a l i a n a c h e i n n o v ò i l m o n d o d e l l a F o r m u l a 1 , u n m i x d i r i c o r d i e d e m o z i o n i c h e r i t o r n e r a n n o i n o c c a s i o n e d e l t r e n t e n n a l e d e l l e s t o r i c h e v i t t o r i e m o n d i a l i . I d e a t o d a l l ’ e m e r g e n t e c a s a p r o d u t t r i c e “ S l i m D o g s ” , i l d o c u m e n t a r i o r i p e r c o r r e p e r l a p r i m a v o l t a l ’ i n c r e d i b i l e e p o p e a s p o r t i v a d e l t e a m B e n e t t o n i n F o r m u l a 1 n e g l i a n n i ’ 9 0 . ( V i d e o ) U n g r a n d e r e p e r t o r i o , i n p a r t e i n e d i t o , m o s t r e r à s c e n e i n p i s t a a d a l t a t e n s i o n e , i n t u i z i o n i r i v o l u z i o n a r i e e d r a m m a t i c i i m p r e v i s t i , r i c o s t r u e n d o , a n n o d o p o a n n o , l ’ a s c e s a d i u n t e a m s u c u i n e s s u n o a v r e b b e s c o m m e s s o . L o s t e s s o t e a m c h e p o i h a p o r t a t o i n a l t o l ’ I t a l i a d e l l a F 1 n e l m o n d o . L a s t o r i a d i u n a s q u a d r a d i v e r s a d a t u t t e l e a l t r e , c h e i n m a n i e r a a l l e g r a , c o l o r a t a e c o r a g g i o s a s i è r i t r o v a t a a s f i d a r e l ’ é l i t e p i ù b l i n d a t a d e l l o s p o r t m o n d i a l e , s o t t o l a g u i d a d i A l e s s a n d r o B e n e t t o n , o g g i P r e s i d e n t e d e l l a r i n n o v a t a E d i z i o n e . T r a l e v o c i p r o t a g o n i s t e d i B e n e t t o n F o r m u l a : F l a v i o B r i a t o r e , G e r h a r d B e r g e r , R o s s B r a w n , R o r y B y r n e , A l e s s a n d r o B e n e t t o n , B e r n i e E c c l e s t o n e , R a l f S c h u m a c h e r , o l t r e a L u c i a n o B e n e t t o n , l ’ i n i z i a t o r e d e l l ’ a v v e n t u r a . I n s i e m e a l o r o g i o r n a l i s t i – t r a c u i C a r l o V a n z i n i - , p i l o t i c o m e I v a n C a p e l l i , o g g i t a l e n t d i S k y S p o r t , e c o m m e n t a t o r i d i q u e i t e m p i . T r a c o l p i d i s c e n a , s c o m m e s s e a z z a r d a t e , i n t u i z i o n i , g i o c o d i s q u a d r a , t e c n i c a e u n a n u o v a v i s i o n e d e l C i r c u s , i c o l o r i d e l l a B e n e t t o n r i v o l u z i o n a n o t u t t o . P e r c h é B e n e t t o n F o r m u l a n o n è s o l o l a s t o r i a d i u n a s c u d e r i a . È u n a c o r s a i m p o s s i b i l e , u n t r a g u a r d o i n s p e r a t o , u n a b a n d i e r a a s c a c c h i b i a n c h i e n e r i c h e d i v e n t a a c o l o r i . L a p r o d u z i o n e . S l i m D o g s P r o d u c t i o n è u n a c a s a d i p r o d u z i o n e r o m a n a f o n d a t a n e l 2 0 1 4 d a M a t t e o B r u n o , G i o v a n n i S a n t o n o c i t o , A d r i a n o S a n t u c c i e M a r c o C i o n i . N a t a n e l m o n d o w e b , n e g l i a n n i s i è a f f e r m a t a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l m o n d o d e l l a c r e a t i v i t à e d e l l a p r o d u z i o n e a u d i o v i s i v a d i o g n i t i p o , d a g l i s p o t t v a i d o c u m e n t a r i , c o n t a m i n a n d o i m e d i a p i ù t r a d i z i o n a l i c o n i l l i n g u a g g i o d i g i t a l e . N e l 2 0 1 9 s o n o l a p r o d u z i o n e e s e c u t i v a p e r l a d o c u s e r i e R A I “ I G r a n d i D i m e n t i c a t i ” , p r o d o t t o d a P e p i t o P r o d u z i o n i . N e l 2 0 2 2 p a r t e c i p a n o i n c o n c o r s o a l l a S e t t i m a n a I n t e r n a z i o n a l e d e l l a C r i t i c a d e l F e s t i v a l d i V e n e z i a c o n i l c o r t o m e t r a g g i o “ N o s t o s ” . L a n a s c i t a d e l p r o g e t t o . N e l 2 0 2 3 , S l i m D o g s , c h e c o l l a b o r a c o n i c a n a l i s o c i a l d i A l e s s a n d r o B e n e t t o n , i n i z i a a d a p p r o f o n d i r e l ’ a v v e n t u r a d e l l a s c u d e r i a B e n e t t o n F o r m u l a . L a r i c e r c a s i è c o n c r e t i z z a t a n e l l a p r o d u z i o n e d i u n d o c u m e n t a r i o c h e h a r i s c o s s o i m m e d i a t a m e n t e l ’ i n t e r e s s e e l a c o l l a b o r a z i o n e d i S k y . R e g i s t a : M a t t e o B r u n o . C l a s s e 1 9 9 0 , f i l m m a k e r e c o - f o n d a t o r e d e l l a S l i m D o g s , i n i z i a i l s u o p e r c o r s o s u Y o u T u b e c o n i l n o m e d i C a n e S e c c o , d o v e i n i z i a a s p e r i m e n t a r e c o n i l l i n g u a g g i o a u d i o v i s i v o . D o p o a v e r c o n t r i b u i t o a l l a c r e a z i o n e d i p r o g e t t i d i s u c c e s s o c o m e “ F r e a k s ! T h e S e r i e s ” , p r i m a w e b s e r i e i t a l i a n a e “ D y l a n D o g - V i t t i m a d e g l i E v e n t i ” , f o n d a l a p r o p r i a c a s a d i p r o d u z i o n e , l a S l i m D o g s P r o d u c t i o n . D a s e m p r e a p p a s s i o n a t o d e l l i n g u a g g i o d o c u m e n t a r i s t i c o , n e l 2 0 1 9 f i r m a l a r e g i a d e l l a d o c u s e r i e R A I “ I g r a n d i d i m e n t i c a t i ” e n e l 2 0 2 2 d i r i g e e p r o d u c e l a d o c u s e r i e d i g i t a l e “ P e r c h é p r o p r i o t u ? ” . A u t o r e : G i a c o m o P u c c i . D a l 2 0 1 6 l a v o r a p r i m a c o m e r e d a t t o r e , p o i c o m e a u t o r e p e r m o l t i p r o g r a m m i t e l e v i s i v i . D i r e c e n t e h a c u r a t o l a s c r i t t u r a d i u n a s e r i e d i d o c u m e n t a r i i n p r i m a s e r a t a s u L a 7 , U n a g i o r n a t a p a r t i c o l a r e , c o n d o t t o d a A l d o C a z z u l l o . P a r a l l e l a m e n t e a l l a s c r i t t u r a e a l l o s v i l u p p o d i d o c u m e n t a r i e p r o g r a m m i d i a p p r o f o n d i m e n t o , s e g u e i l c o n f e z i o n a m e n t o d i d i v e r s i c o n t e n u t i p e r i l w e b e n e l 2 0 1 6 p u b b l i c a l a s u a p r i m a r a c c o l t a d i r a c c o n t i , P r i m a u n p a s s o ( L ’ E r u d i t a ) e d a l 2 0 1 7 i d e a e s c r i v e l a s e r i e d i n a r r a t i v a i l l u s t r a t a B u l l o n i ( R o u n d R o b i n E d i t r i c e ) , t r a d o t t a e d i s t r i b u i t a a n c h e i n S p a g n a ( C a r a m b u c o E d i c i o n e s e E l C e p i L a N a n s a ) . A u t o r e : G i u l i a S o i . D a l 2 0 0 4 è a u t r i c e t e l e v i s i v a p e r i p r i n c i p a l i n e t w o r k i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i e h a c o l l a b o r a t o c o n i m p o r t a n t i p e r s o n a l i t à c o m e M a u r i z i o C o s t a n z o , P a p a F r a n c e s c o , S a l v o S o t t i l e , A l e s s a n d r o C e c c h i P a o n e , M a r c o T a r d e l l i , A n t o n e l l o P i r o s o , M a x P e z z a l i , T o m m a s o C a s s i s s a . D a l 2 0 2 1 s i o c c u p a a t e m p o p i e n o d i d o c u m e n t a r i s p o r t i v i c o m e " 1 9 8 2 - u n a s t o r i a a z z u r r a " ( S K Y ) e " L ' a v v e r s a r i o " ( R a i 3 ) . P o l i g l o t t a p e r p a s s i o n e , d a l 2 0 1 0 è g i o r n a l i s t a p u b b l i c i s t a , d a l 2 0 1 6 p r o d u c e c o n t e n u t i p e r i l w e b e n e l 2 0 1 9 h a p u b b l i c a t o i l r o m a n z o “ G l i t c h – F i g l i d i u n d i o c o n f u s o ” ( E d i z i o n i d e l l a g o c c i a , T o r i n o ) .