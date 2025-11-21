R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l d i g i t a l e n o n è p i ù s o l o t e c n o l o g i a , è u n l a b o r a t o r i o s o c i a l e . L o d i m o s t r a i l p r o g e t t o d i E Y I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I s t i t u t o i t a l i a n o d i t e c n o l o g i a e l ’ u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a , c h e h a e s p l o r a t o c o m e g l i a m b i e n t i v i r t u a l i p o s s a n o f a v o r i r e r e l a z i o n i e s u p e r a r e p r e g i u d i z i . L ’ e s p e r i m e n t o , c o n d o t t o n e l P a d i g l i o n e I t a l i a v i r t u a l e d i E x p o 2 0 2 5 O s a k a , h a c o i n v o l t o c i r c a 2 0 0 v i s i t a t o r i i m m e r s i i n s c e n a r i p o p o l a t i d a a v a t a r d i d i v e r s e e t n i e . I r i s u l t a t i p a r l a n o c h i a r o : l a p r o s s e m i c a f i s i c a s i r i p r o d u c e a n c h e n e l m o n d o d i g i t a l e e l e d i f f e r e n z e c u l t u r a l i r e s t a n o e v i d e n t i . I g i a p p o n e s i , a d e s e m p i o , m a n t e n g o n o d i s t a n z e p i ù a m p i e r i s p e t t o a g l i i t a l i a n i , r i f l e t t e n d o c o d i c i s o c i a l i r a d i c a t i . I n o l t r e , a t t r a t t i v i t à e a f f i d a b i l i t à d e g l i a v a t a r i n f l u e n z a n o l a d i s t a n z a p e r c e p i t a . S e c o n d o q u a n t o r i l e v a t o d a E Y , p e r o g n i p u n t o d i i n c r e m e n t o d e l l ’ a t t r a t t i v i t à , l a d i s t a n z a s i r i d u c e d i 0 , 2 7 c m ; p e r l ’ a f f i d a b i l i t à , d i 0 , 1 7 c m . S e g n a l i c h e c o n f e r m a n o c o m e i l v i r t u a l e s i a u n n u o v o s p a z i o d i s o c i a l i z z a z i o n e , c a p a c e d i r i n e g o z i a r e c o n f i n i c u l t u r a l i e c r e a r e f i d u c i a . Q u e s t e s p e r i m e n t a z i o n i a n t i c i p a n o i l r u o l o c e n t r a l e d e l d i g i t a l e a l l ’ E x p o 2 0 3 0 d i R i a d , d o v e i n n o v a z i o n e e r e a l t à i m m e r s i v a p r o m e t t o n o d i r i d e f i n i r e l e r e l a z i o n i i n t e r c u l t u r a l i e i m m a g i n a r e c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e . U n f u t u r o i n c u i l a t e c n o l o g i a n o n s a r à s o l o p r o g r e s s o , m a a n c h e p o n t e t r a i p o p o l i . Q u i i l l i n k a i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a .