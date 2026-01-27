R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C ' è b i s o g n o d i u n a g r a n d e a z i o n e c h e p o r t i i l r i s u l t a t o c h e v o g l i a m o t u t t i : p a s s a r e d a 6 3 0 m i l i a r d i d i e x p o r t d e l n o s t r o P a e s e a 7 0 0 m i l i a r d i n e l l ' a r c o d e i p r o s s i m i t r e a n n i . E l e f i e r e p e r i l n o s t r o P a e s e s o n o u n v e i c o l o r a g g i u n g i b i l e , g e s t i b i l e , d i s u c c e s s o , c h e r i e s c e c o n i l p r o p r i o t i p i c o s i s t e m a d e l l ' a g g r e g a z i o n e a s o s t e n e r e t u t t o i l s i s t e m a m a n i f a t t u r i e r o m e g l i o d i c h i u n q u e a l t r o " . C o s ì , i n u n ' i n t e r v i s t a a d A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , R a f f a e l l o N a p o l e o n e , p r e s i d e n t e d i I T - E X , l ' a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a l e f i e r e i t a l i a n e a v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e . N a p o l e o n e i n f a t t i r i c o r d a c h e " l a s i n g o l a a z i e n d a , e v i d e n t e m e n t e g r a n d e o p i c c o l a c h e s i a , r i e s c e a f a r e l e s u e a t t i v i t à i n b a s e a l f a t t u r a t o c h e r e a l i z z a , a l l ' o r g a n i z z a z i o n e , a l l a s t o r i a , a l l ' h e r i t a g e c h e s i p o r t a d i e t r o , m a l ' i n s i e m e d e l l e c a p a c i t à c r e a t i v e , q u a l i t a t i v e , u n i c h e d e l n o s t r o s i s t e m a i n d u s t r i a l e , n e l m o m e n t o i n c u i c ' è a g g r e g a z i o n e e u n a b u o n a r a p p r e s e n t a z i o n e , r a p p r e s e n t a n o i l m a s s i m o . T r a l ' a l t r o u n o d e i g r a n d i v e i c o l i s u c u i s a r à d a l a v o r a r e è p r o p r i o i l s i s t e m a d e l l e a m b a s c i a t e i t a l i a n e , c h e s t a n n o c a m b i a n d o i l l o r o r u o l o a u m e n t a n d o r i s p e t t o a p r i m a i l r u o l o d i s o s t e g n o c o m m e r c i a l e e d i i m m a g i n e a l l a n o s t r a i m p r e s a , a l m a d e i n I t a l y n e i d i v e r s i P a e s i d e l m o n d o " , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i I T - E X . P e r N a p o l e o n e q u e l l e d e l m a d e i n I t a l y " s o n o c a p a c i t à o g g e t t i v a m e n t e d i l e a d e r s h i p a s s o l u t a i n a l c u n i s e t t o r i e , a t t r a v e r s o l e f i e r e i t a l i a n e q u a n d o s i f a n n o i n I t a l i a , e i n t e r n a z i o n a l i q u a n d o a n d i a m o a l l ' e s t e r o , r i u s c i a m o a r a f f o r z a r e q u e s t a p o s i z i o n e . P e r c u i s e m p r e p i ù a n d a r e a g g r e g a t i , i n m a n i e r a q u a l i t a t i v a c o n p r o g e t t i u n i c i , e d e v o d i r e d i g r a n q u a l i t à , c i p e r m e t t e d i r i u s c i r e a d a f f e r m a r e q u e s t a l e a d e r s h i p " , s p i e g a . R u o l o c e n t r a l e s a r à p e r l e f i e r e q u e l l o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e . " S i p a r l a t a n t o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s i v e d o n o d e g l i e s e m p i p e r ò è p o c o p r a t i c a t a , p e r u n a m a n c a n z a d i k n o w - h o w d i c o n o s c e n z e , d i p e r s o n a l e i n g r a d o a g e s t i r l a . D i c e r t o l e n u o v e t e c n o l o g i e s a r a n n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l s e t t o r e i n p a r t i c o l a r e n e l l a g e s t i o n e d e i r a p p o r t i c o n i c o m p r a t o r i , n e l l a g e s t i o n e d e i r a p p o r t i c o n t u t t o i l s i s t e m a c h e g i r a i n t o r n o a l s e t t o r e . E l ' i a p o i d i v e n t e r à a n c h e m o l t o i m p o r t a n t e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a c r e a t i v i t à s e n o n a l t r o p e r a v e r e d e l l e l i n e e d i r i f e r i m e n t o d i q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o . E ' c e n t r a l e p e r ò r e s t a r e c o n c e n t r a t i s u l l ' I t a l i a d e l s a p e r f a r e b e n e l e c o s e , f a t t e a m a n o e c o n g r a n d e q u a l i t à " , c o n c l u d e .