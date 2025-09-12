R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r i o n f a a l l ' E x p o d i O s a k a 2 0 2 5 l a S c u o l a d i B a l l o s c a l i g e r a d i r e t t a d a F r é d é r i c O l i v i e r i . I g i o v a n i a l l i e v i s i s o n o e s i b i t i d u r a n t e l a c e r i m o n i a d ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ I t a l y N a t i o n a l D a y a l l a ' S h i n i n g H a t ' H a l l c o n l a s u i t e d a ' L a s t r a d a ' ( S u i t e ) d i M a r i o P i s t o n i , i s p i r a t a a l c a p o l a v o r o c i n e m a t o g r a f i c o d i F e l l i n i , e ' R o s s i n i c a r d s ' f i r m a t a d a M a u r o B i g o n z e t t i , a l l a p r e s e n z a d e l l a p r i n c i p e s s a T o m o h i t o d i M i k a s a , d i K e n A k a m a t s u , v i c e m i n i s t r o g i a p p o n e s e p e r C u l t u r a , i s t r u z i o n e , s p o r t , s c i e n z a e t e c n o l o g i a , d e l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a i t a l i a n o , A l e s s a n d r o G i u l i , d e l l ’ a m b a s c i a t o r e I t a l i a n o a T o k y o , G i a n l u i g i B e n e d e t t i , d e l C o m m i s s a r i o g e n e r a l e d i P a d i g l i o n e I t a l i a , M a r i o V a t t a n i , d e l C e o e v i c e p r e s i d e n t e d i B r a c c o I m a g i n g , F u l v i o R e n o l d i B r a c c o . " L a c u l t u r a h a u n v a l o r e u n i v e r s a l e e r a p p r e s e n t a u n p o n t e t r a i p o p o l i e p e r q u e s t o a b b i a m o v o l u t o c h e a u n e v e n t o g l o b a l e c o m e E x p o s i e s i b i s s e r o i g i o v a n i t a l e n t i d e l l ’ A c c a d e m i a T e a t r o a l l a S c a l a d i M i l a n o - a f f e r m a D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e e C e o d e l G r u p p o , l e a d e r g l o b a l e n e l l ’ i m a g i n g d i a g n o s t i c o e p r e s e n t e i n G i a p p o n e s i n d a l 1 9 9 2 e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o , s o c i o f o n d a t o r e d e l l ’ A c c a d e m i a s c a l i g e r a . " L ’ a c c o g l i e n z a s t r a o r d i n a r i a c h e i b a l l e r i n i h a n n o a v u t o t e s t i m o n i a i l f a s c i n o e l ’ e c c e l l e n z a d e l n o s t r o P a e s e " , a g g i u n g e . " Q u e l l a c h e i n i z i a o g g i p e r B r a c c o i n G i a p p o n e è u n a s e t t i m a n a m o l t o i m p o r t a n t e c o n d u e e v e n t i s p e c i a l i , c h e c e l e b r a n o i l n o s t r o i m p e g n o n e l c r e a r e p o n t i t r a s c i e n z a e c u l t u r a - a f f e r m a F u l v i o R e n o l d i B r a c c o , v i c e p r e s i d e n t e e C e o d i B r a c c o I m a g i n g - L ’ I t a l y N a t i o n a l D a y a l l ’ E x p o d i O s a k a e l ’ e v e n t o d e l 1 6 s e t t e m b r e p r e s s o l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a a T o k y o , c h e o s p i t a l a m o s t r a f o t o g r a f i c a d e l l a F o n d a z i o n e B r a c c o ' M i l a n o c o n g l i o c c h i d i L e o n a r d o ' , s o n o p e r n o i o c c a s i o n i i m p o r t a n t i p e r p r o m u o v e r e i l d i a l o g o e l a c o l l a b o r a z i o n e n e l l ’ a f f r o n t a r e a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e s a n i t a r i e d e l n o s t r o t e m p o : d a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e a l l a n e c e s s i t à d i s i s t e m i s a n i t a r i p i ù s o s t e n i b i l i " . ( F O T O ) " N e g l i u l t i m i m e s i , e d u r a n t e E x p o O s a k a 2 0 2 5 - a g g i u n g e R e n o l d i B r a c c o - a b b i a m o r a f f o r z a t o l e n o s t r e r e l a z i o n i c o n o s p e d a l i , u n i v e r s i t à e i s t i t u z i o n i i n G i a p p o n e , p o r t a n d o a v a n t i l a n o s t r a m i s s i o n e c h e è f a v o r i r e l ’ i n n o v a z i o n e , a m p l i a r e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e e c r e a r e v a l o r e p e r p a z i e n t i e c o m u n i t à " . " L ’ e s i b i z i o n e d e i n o s t r i a l l i e v i a l l ’ E x p o d i O s a k a è m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o p e r l a n o s t r a i s t i t u z i o n e - a f f e r m a F r é d é r i c O l i v i e r i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o D a n z a d e l l ’ A c c a d e m i a , r e c e n t e m e n t e t o r n a t o a d i r i g e r e a n c h e i l C o r p o d i B a l l o d e l T e a t r o a l l a S c a l a - È s t a t a u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r m o s t r a r e a l m o n d o i l t a l e n t o e l a p a s s i o n e d e l l a n u o v a g e n e r a z i o n e d e l l a d a n z a i t a l i a n a , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a m i s s i o n e f o r m a t i v a e d e l l ’ e c c e l l e n z a d e l l a n o s t r a A c c a d e m i a " . P e r i b a l l e r i n i d e l l a S c u o l a s c a l i g e r a l ’ e s p e r i e n z a g i a p p o n e s e è s t a t a i n e f f e t t i e n t u s i a s m a n t e s i a s u l p i a n o a r t i s t i c o s i a s u q u e l l o p e r s o n a l e . P e r l ’ A c c a d e m i a è s t a t a i n v e c e u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e i l c o n s o l i d a t o r a p p o r t o d i c o o p e r a z i o n e e s c a m b i o c h e h a i n p a r t i c o l a r e c o n i l N e w N a t i o n a l T h e a t r e d i T o k y o . D a o l t r e u n d e c e n n i o , i p i ù t a l e n t u o s i a r t i s t i ( c a n t a n t i e b a l l e r i n i ) c h e s i f o r m a n o p r e s s o l ’ O p e r a S t u d i o e l a s c u o l a d i b a l l o d e l t e a t r o n i p p o n i c o , i n f a t t i , f r e q u e n t a n o m a s t e r c l a s s e c o r s i d i p e r f e z i o n a m e n t o p r e s s o l ’ A c c a d e m i a d i M i l a n o , c o n t r i b u e n d o a u n f r u t t u o s o s c a m b i o c u l t u r a l e c h e p o r t a i l p r e s t i g i o d e l l a d a n z a i t a l i a n a n e l c u o r e d e l G i a p p o n e . I l m e z z o s o p r a n o g i a p p o n e s e , A y a W a k i z o n o , a d e s e m p i o , p r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i è i m p e g n a t a a l l a S c a l a n e ' L a C e n e r e n t o l a ' d i R o s s i n i , p r o g e t t o A c c a d e m i a p e r i l 2 0 2 5 . I n t a n t o , n e l l ’ a m b i t o d e l F u o r i E x p o , a l l ’ A m b a s c i a t a i t a l i a n a d i T o k y o ( 2 C h o m e - 5 - 4 M i t a , M i n a t o C i t y , T o k y o 1 0 8 - 0 0 7 3 ) , p u ò e s s e r e v i s i t a t a f i n o a l 1 3 o t t o b r e l a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' M i l a n o c o n g l i o c c h i d i L e o n a r d o ' r e a l i z z a t a d a F o n d a z i o n e B r a c c o . L a m o s t r a c e l e b r a i l l e g a m e t r a l a c i t t à i t a l i a n a e L e o n a r d o d a V i n c i , u n i n c o n t r o c h e h a s e g n a t o u n c a p i t o l o c r u c i a l e n e l s u o p e r c o r s o a r t i s t i c o e n e l l a s t o r i a d e l l a c i t t à . L e i m m a g i n i d i a l c u n i i m p o r t a n t i e d i f i c i s t o r i c i m i l a n e s i , c h e f u r o n o p a r t e d e l p a n o r a m a o s s e r v a t o d a l g r a n d e m a e s t r o d e l R i n a s c i m e n t o i n q u e l l a f e r t i l e e p o c a d e l l a n o s t r a s t o r i a , s o n o s t a t e r e a l i z z a t e d a c i n q u e g i o v a n i f o t o g r a f e d i p l o m a t e a l l ’ A c c a d e m i a T e a t r o a l l a S c a l a .