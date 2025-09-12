Roma, 12 set. (Adnkronos) - Trionfa all'Expo di Osaka 2025 la Scuola di Ballo scaligera diretta da Frédéric Olivieri. I giovani allievi si sono esibiti durante la cerimonia dinaugurazione dellItaly National Day alla 'Shining Hat' Hall con la suite da 'La strada' (Suite) di Mario Pistoni, ispirata al capolavoro cinematografico di Fellini, e 'Rossini cards' firmata da Mauro Bigonzetti, alla presenza della principessa Tomohito di Mikasa, di Ken Akamatsu, viceministro giapponese per Cultura, istruzione, sport, scienza e tecnologia, del ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, dellambasciatore Italiano a Tokyo, Gianluigi Benedetti, del Commissario generale di Padiglione Italia, Mario Vattani, del Ceo e vicepresidente di Bracco Imaging, Fulvio Renoldi Bracco. "La cultura ha un valore universale e rappresenta un ponte tra i popoli e per questo abbiamo voluto che a un evento globale come Expo si esibissero i giovani talenti dellAccademia Teatro alla Scala di Milano - afferma Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo, leader globale nellimaging diagnostico e presente in Giappone sin dal 1992 e presidente di Fondazione Bracco, socio fondatore dellAccademia scaligera. "Laccoglienza straordinaria che i ballerini hanno avuto testimonia il fascino e leccellenza del nostro Paese", aggiunge. "Quella che inizia oggi per Bracco in Giappone è una settimana molto importante con due eventi speciali, che celebrano il nostro impegno nel creare ponti tra scienza e cultura - afferma Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging - LItaly National Day allExpo di Osaka e levento del 16 settembre presso lAmbasciata dItalia a Tokyo, che ospita la mostra fotografica della Fondazione Bracco 'Milano con gli occhi di Leonardo', sono per noi occasioni importanti per promuovere il dialogo e la collaborazione nellaffrontare alcune delle principali sfide sanitarie del nostro tempo: dallinvecchiamento della popolazione alla necessità di sistemi sanitari più sostenibili". (FOTO) "Negli ultimi mesi, e durante Expo Osaka 2025 - aggiunge Renoldi Bracco - abbiamo rafforzato le nostre relazioni con ospedali, università e istituzioni in Giappone, portando avanti la nostra missione che è favorire linnovazione, ampliare laccesso alle cure e creare valore per pazienti e comunità". "Lesibizione dei nostri allievi allExpo di Osaka è motivo di grande orgoglio per la nostra istituzione - afferma Frédéric Olivieri, direttore del Dipartimento Danza dellAccademia, recentemente tornato a dirigere anche il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala - È stata unoccasione straordinaria per mostrare al mondo il talento e la passione della nuova generazione della danza italiana, a testimonianza della missione formativa e delleccellenza della nostra Accademia". Per i ballerini della Scuola scaligera lesperienza giapponese è stata in effetti entusiasmante sia sul piano artistico sia su quello personale. Per lAccademia è stata invece unimportante occasione per rafforzare il consolidato rapporto di cooperazione e scambio che ha in particolare con il New National Theatre di Tokyo. Da oltre un decennio, i più talentuosi artisti (cantanti e ballerini) che si formano presso lOpera Studio e la scuola di ballo del teatro nipponico, infatti, frequentano masterclass e corsi di perfezionamento presso lAccademia di Milano, contribuendo a un fruttuoso scambio culturale che porta il prestigio della danza italiana nel cuore del Giappone. Il mezzosoprano giapponese, Aya Wakizono, ad esempio, proprio in questi giorni è impegnata alla Scala ne 'La Cenerentola' di Rossini, progetto Accademia per il 2025. Intanto, nellambito del Fuori Expo, allAmbasciata italiana di Tokyo (2 Chome-5-4 Mita, Minato City, Tokyo 108-0073), può essere visitata fino al 13 ottobre la mostra fotografica 'Milano con gli occhi di Leonardo' realizzata da Fondazione Bracco. La mostra celebra il legame tra la città italiana e Leonardo da Vinci, un incontro che ha segnato un capitolo cruciale nel suo percorso artistico e nella storia della città. Le immagini di alcuni importanti edifici storici milanesi, che furono parte del panorama osservato dal grande maestro del Rinascimento in quella fertile epoca della nostra storia, sono state realizzate da cinque giovani fotografe diplomate allAccademia Teatro alla Scala.