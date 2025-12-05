R o m a , 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l G o v e r n o " è p i e n a m e n t e i m p e g n a t o a g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à p r o d u t t i v a d e g l i s t a b i l i m e n t i e i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , a n c h e v a l u t a n d o l ’ i n t e r v e n t o d i u n s o g g e t t o p u b b l i c o , o v e r i c h i e s t o e n e c e s s a r i o , a s o s t e g n o d e l p i a n o i n d u s t r i a l e " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o n e l l ' i n c o n t r o a l M i m i t c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a , M a r c o B u c c i , e i l s i n d a c o d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s , s u l l a s i t u a z i o n e d e l l ' e x I l v a . L o f a s a p e r e i l M i m i t i n u n a n o t a .