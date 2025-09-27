R o m a , 2 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I C o m m i s s a r i S t r a o r d i n a r i d i A c c i a i e r i e d ’ I t a l i a i n A m m i n i s t r a z i o n e S t r a o r d i n a r i a ( A S ) , G i o v a n n i F i o r i , G i a n c a r l o Q u a r a n t a , D a v i d e T a b a r e l l i , e d i I L V A i n A m m i n i s t r a z i o n e S t r a o r d i n a r i a ( A S ) , A l e s s a n d r o D a n o v i , F r a n c e s c o d i C i o m m o e D a n i e l a S a v i , c o m u n i c a n o c h e , e n t r o i l t e r m i n e f i s s a t o a l l a m e z z a n o t t e d i v e n e r d ì 2 6 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , s o n o p e r v e n u t e d i e c i o f f e r t e p e r l ’ a c q u i s i z i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i e x I l v a . L o s i l e g g e i n u n a n o t a d e i c o m m i s s a r i c h e s p i e g a n o c o m e " t r a l e o f f e r t e r i c e v u t e , d u e s o n o p e r t u t t i i c o m p l e s s i a z i e n d a l i " . A p r e s e n t a r l e s o n o s t a t e B e d r o c k I n d u s t r i e s e l a c o r d a t a F l a c k s G r o u p + S t e e l B u s i n e s s E u r o p e . I n v e c e l e o t t o o f f e r t e i n t e r e s s a t e a s i n g o l i a s s e t s o n o s t a t e p r e s e n t a t e d a R e n e x i a ( G r u p p o T o t o ) , I n d u s t r i e M e t a l l i C a r d i n a l e ( I M C ) , M a r c e g a g l i a , C o r d a t a M a r c e g a g l i a + S i d e r a l b a , C A R S r l , C o r d a t a M a r c e g a g l i a + P r o f i l m e c + E u s i d e r , E u s i d e r e T r a n s I s o l e . A q u e s t e - s i c o m u n i c a - " s i a g g i u n g e u n ’ u l t e r i o r e o f f e r t a , p r e s e n t a t a d a u n s o g g e t t o p o l i t i c o , c h e n o n c o r r i s p o n d e a i c r i t e r i d e l l a g a r a " . S e b b e n e i l t e r m i n e s t a b i l i t o n o n s i a d a c o n s i d e r a r s i p e r e n t o r i o , e v e n t u a l i p r o p o s t e c h e d o v e s s e r o p e r v e n i r e s u c c e s s i v a m e n t e s a r a n n o v a l u t a t e e s c l u s i v a m e n t e q u a l o r a p r e s e n t i n o c o n d i z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r e v o l i p e r l a p r o c e d u r a i n c o r s o . I C o m m i s s a r i S t r a o r d i n a r i s i r i s e r v a n o u n p e r i o d o d i t e m p o c o n g r u o p e r e s a m i n a r e a t t e n t a m e n t e t u t t e l e p r o p o s t e r i c e v u t e , c o n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a g l i a s p e t t i o c c u p a z i o n a l i , a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e e a l l ’ e n t i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i , a l f i n e d i a s s i c u r a r e u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e g l i i m p i a n t i e l a m a s s i m a t u t e l a d e l l a v o r a t o r i c o i n v o l t i .