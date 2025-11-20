R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l v a c o s ì c h i u d e i n p o c h i m e s i . H o g e s t i t o q u e l d o s s i e r p o r t a n d o l o a l l a m i g l i o r e s o l u z i o n e p o s s i b i l e , c o n t r a t t o b l i n d a t o c o n i l p r i m o p r o d u t t o r e d i a c c i a i o a l m o n d o . O p e r a z i o n e f a t t a s a l t a r e d a l C o n t e 2 p e r c o m p i a c e r e l a L e z z i . C o n t e p r i m a m i n a c c i ò l a m a d r e d i t u t t e l e c a u s e c o n t r o M i t t a l e p o i c i f e c e u n a s o c i e t à i n s i e m e s e n z a a l c u n v i n c o l o s u i m p e g n i e i n v e s t i m e n t i " . L o s c r i v e s u X i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a . " L ’ u l t i m a m a z z a t a è a r r i v a t a d a U r s o c h e d o p o a v e r f a t t o d i e c i c o m u n i c a t i t r i o n f a l i s u f a n t o m a t i c i i n v e s t i t o r i l a s t a a b b a n d o n a n d o a s e s t e s s a . P e r d e r e c o s ì i l p r i m o i m p i a n t o i n d u s t r i a l e d e l S u d è u n a f o l l i a . S o n o p r o n t o a d a r e u n a m a n o a g e s t i r e u n d o s s i e r s u l q u a l e h o p a s s a t o d u e a n n i s e i l G o v e r n o l o r i t i e n e u t i l e . P e r d e r e q u e l l ’ a s s e t s a r e b b e u n d i s a s t r o p e r l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e " , c o n c l u d e C a l e n d a , i n d i r i z z a n d o i l t w e e t a l p r o f i l o s o c i a l d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .