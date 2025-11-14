R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e d e l l ’ e x I l v a è o r m a i f u o r i c o n t r o l l o e i l g o v e r n o c o n t i n u a a n a s c o n d e r s i d i e t r o a n n u n c i v a g h i e c o n t r a d d i t t o r i . I l m i n i s t r o U r s o e c o n i l t u t t o i l g o v e r n o h a n n o r a g g i r a t o i t a r a n t i n i p e r t r e a n n i . L ’ e n n e s i m o p i a n o i n d u s t r i a l e c h e s t a c i r c o l a n d o , c o n t a g l i p o t e n z i a l i f i n o a 1 2 m i l a p o s t i d i l a v o r o e u n o s p e z z a t i n o c h e c o n d a n n e r e b b e T a r a n t o a l l a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , è s e m p l i c e m e n t e i n a c c e t t a b i l e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " I s i n d a c a t i - p r o s e g u e - h a n n o r a g i o n e a l a n c i a r e l ’ a l l a r m e : s e n z a u n a s t r a t e g i a s e r i a , s o s t e n i b i l e e c r e d i b i l e , l ’ I t a l i a r i s c h i a d i p e r d e r e d e f i n i t i v a m e n t e i l s u o p i ù g r a n d e i m p i a n t o s i d e r u r g i c o , c o n c o n s e g u e n z e d e v a s t a n t i p e r l ’ e c o n o m i a , p e r l ’ a m b i e n t e , v i s t i i d a n n i e s i s t e n t i e p o t e n z i a l m e n t e f u t u r i , p e r l ’ o c c u p a z i o n e e p e r l ’ i n t e r o M e z z o g i o r n o . C h i e d i a m o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i d i u s c i r e d a l s i l e n z i o e a s s u m e r s i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . N o n è p i ù i l t e m p o d e l l e a m b i g u i t à : s e r v e u n i n t e r v e n t o i m m e d i a t o d i P a l a z z o C h i g i , u n p i a n o i n d u s t r i a l e p u b b l i c o - p r i v a t o c h e g a r a n t i s c a c o n t i n u i t à p r o d u t t i v a , t u t e l a d e i l a v o r a t o r i , i n v e s t i m e n t i v e r i s u l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e e u n f u t u r o c e r t o a l l a c i t t à d i T a r a n t o " . " D a t r e a n n i p r o m e t t o n o u n a s o l u z i o n e . O g g i s i a m o d a v a n t i a l l ’ e n n e s i m a i m p r o v v i s a z i o n e . I l g o v e r n o s m e t t a d i g i o c a r e s u l l a p e l l e d e i l a v o r a t o r i e s u l d e s t i n o d i u n i n t e r o t e r r i t o r i o . L ’ e x I l v a n o n p u ò d i v e n t a r e l ’ e n n e s i m a v i t t i m a d e l l ’ i n a d e g u a t e z z a e d e l l ’ i n c a p a c i t à d e c i s i o n a l e d e l l a d e s t r a a l g o v e r n o " , c o n c l u d e .