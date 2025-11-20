R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t a v o l o c o n v o c a t o p e r i l 2 8 n o v e m b r e a l M i m i t s u l f u t u r o d e g l i s t a b i l i m e n t i e x I l v a d e l N o r d I t a l i a d i m o s t r a , a n c o r a u n a v o l t a , l ’ a t t e n z i o n e d e l g o v e r n o M e l o n i e d e l m i n i s t r o U r s o n e i c o n f r o n t i d e i d e s t i n i d i i m p i a n t i s i d e r u r g i c i c h e r a p p r e s e n t a n o u n a s s e t s t r a t e g i c o n a z i o n a l e . I l c o n f r o n t o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i s a r à f o n d a m e n t a l e p e r r e n d e r e n o t o i l p i a n o d e l G o v e r n o a l f i n e d i p r e s e r v a r e i p o s t i d i l a v o r o , i s a l a r i e l a p r o d u t t i v i t à ” . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i a n n i B e r r i n o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o .