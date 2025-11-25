Innsbruck, 25 nov. (Adnkronos) - Regione Lombardia chiede che lEuropa riconosca la specialità delle zone alpine come ambiti economicamente fragili, dunque meritevoli di maggiori investimenti e politiche ad hoc, con lobiettivo di creare condizioni favorevoli per residenti e imprese e mitigare così i fenomeni di spopolamento. La proposta lombarda è stata presentata oggi dallassessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, durante assemblea generale di Eusalp (lAlleanza europea delle regioni alpine) in corso di svolgimento a Innsbruck, in Austria. Lidea è mutuare a livello europeo e transnazionale lesperienza delle Zone economiche speciali, prevedendo per le aree montane una serie di strumenti specifici (incentivi, agevolazioni e semplificazioni normative) comuni ai diversi territori transfrontalieri, in modo da creare uno spazio economico alpino attrattivo per le aziende e in particolare per limprenditorialità giovanile. Riconoscere a livello europeo le 'Zone montane' come 'Aree di interesse strategico' ha detto Guidesi significa individuare e mettere a sistema comune azioni applicabili in modo ampio e trasversale su tutte le Alpi. Occorre offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani, attrarre capitali e talenti, implementare gli investimenti in infrastrutture fisiche e digitali. Le risposte devono essere strutturali e coordinate, anche per riequilibrare situazioni di svantaggio territoriale e di squilibrio tra zone confinanti. Per ottenere questi risultati, secondo lassessore Guidesi, è anzitutto fondamentale rafforzare la governance e il peso politico di Eusalp, la Strategia Macroregionale Alpina attiva dal 2013 che coinvolge 7 Paesi (80milioni di cittadini) e 48 istituzioni tra Regioni, Lander, Cantoni e Province Autonome accumunati dalla medesima area geografica. Si tratta dellunico ente europeo a cui partecipa anche la Svizzera. Cè la necessità ha proseguito Guidesi - che lUnione Europea strutturi una politica di bilancio sulla Macroregione Alpina a favore di progetti di dimensione interregionale e transfrontaliera. Eusalp deve diventare una piattaforma politica più incisiva, attraverso cui intensificare la cooperazione transnazionale tra i territori alpini e il confronto costruttivo con la Commissione Europea e tutti i decisori europei. La proposta operativa della Lombardia prevede, come prima fase, una mappatura delle buone pratiche già attivate nei territori Eusalp da metter a fattor comune; una condivisione degli ambiti di azione prioritari; una ricognizione delle fonti di finanziamento attivabili, anche attraverso il ricorso a partnership pubblico-private; una definizione degli indicatori di monitoraggio per stabilire limpatto e lefficacia delle misure condivise. Solo agevolando la nascita e il consolidamento di una nuova generazione di imprenditori che vivono e lavorano in montagna ha evidenziato Guidesi possiamo innescare uno sviluppo economico strutturale e positivo. Come Lombardia vogliamo essere promotori di una nuova visione europea che rafforzi lalleanza, la cooperazione e lintegrazione tra territori simili dal punto di vista sociale ed economico, i quali devono godere delle stesse condizionalità. La Macroregione Alpina può e deve giocare un ruolo più significativo e operativo sullo scenario continentale. Le Olimpiadi invernali del prossimo anno ha affermato Guidesi - saranno una straordinaria opportunità per i nostri territori, ma oggi abbiamo chiesto ai colleghi un ruolo più forte e più attivo politicamente di Eusalp, affinché anche tutti gli effetti positivi di eventi così straordinari possano rimanere e consolidarsi. Continuo a pensare che solo attraverso un ruolo attivo e sinergico tra regioni transfrontaliere possa concretizzarsi quell'Europa che ci hanno raccontato a scuola.