I n n s b r u c k , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R e g i o n e L o m b a r d i a c h i e d e c h e l ’ E u r o p a r i c o n o s c a l a ‘ s p e c i a l i t à ’ d e l l e z o n e a l p i n e c o m e ‘ a m b i t i e c o n o m i c a m e n t e f r a g i l i ’ , d u n q u e m e r i t e v o l i d i m a g g i o r i i n v e s t i m e n t i e p o l i t i c h e a d h o c , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i p e r r e s i d e n t i e i m p r e s e e m i t i g a r e c o s ì i f e n o m e n i d i s p o p o l a m e n t o . L a p r o p o s t a l o m b a r d a è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i d a l l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i , d u r a n t e a s s e m b l e a g e n e r a l e d i E u s a l p ( l ’ A l l e a n z a e u r o p e a d e l l e r e g i o n i a l p i n e ) i n c o r s o d i s v o l g i m e n t o a I n n s b r u c k , i n A u s t r i a . L ’ i d e a è m u t u a r e a l i v e l l o e u r o p e o e t r a n s n a z i o n a l e l ’ e s p e r i e n z a d e l l e ‘ Z o n e e c o n o m i c h e s p e c i a l i ’ , p r e v e d e n d o p e r l e a r e e m o n t a n e u n a s e r i e d i s t r u m e n t i s p e c i f i c i ( i n c e n t i v i , a g e v o l a z i o n i e s e m p l i f i c a z i o n i n o r m a t i v e ) c o m u n i a i d i v e r s i t e r r i t o r i t r a n s f r o n t a l i e r i , i n m o d o d a c r e a r e u n o ‘ s p a z i o e c o n o m i c o a l p i n o ’ a t t r a t t i v o p e r l e a z i e n d e e i n p a r t i c o l a r e p e r l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à g i o v a n i l e . “ R i c o n o s c e r e a l i v e l l o e u r o p e o l e ' Z o n e m o n t a n e ' c o m e ' A r e e d i i n t e r e s s e s t r a t e g i c o ' – h a d e t t o G u i d e s i – s i g n i f i c a i n d i v i d u a r e e ‘ m e t t e r e a s i s t e m a c o m u n e ’ a z i o n i a p p l i c a b i l i i n m o d o a m p i o e t r a s v e r s a l e s u t u t t e l e A l p i . O c c o r r e o f f r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i , a t t r a r r e c a p i t a l i e t a l e n t i , i m p l e m e n t a r e g l i i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e d i g i t a l i . L e r i s p o s t e d e v o n o e s s e r e s t r u t t u r a l i e c o o r d i n a t e , a n c h e p e r r i e q u i l i b r a r e s i t u a z i o n i d i s v a n t a g g i o t e r r i t o r i a l e e d i s q u i l i b r i o t r a z o n e c o n f i n a n t i ” . P e r o t t e n e r e q u e s t i r i s u l t a t i , s e c o n d o l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i , è a n z i t u t t o f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e l a ‘ g o v e r n a n c e ’ e i l p e s o p o l i t i c o d i E u s a l p , l a ‘ S t r a t e g i a M a c r o r e g i o n a l e A l p i n a ’ a t t i v a d a l 2 0 1 3 c h e c o i n v o l g e 7 P a e s i ( 8 0 m i l i o n i d i c i t t a d i n i ) e 4 8 i s t i t u z i o n i t r a R e g i o n i , L a n d e r , C a n t o n i e P r o v i n c e A u t o n o m e a c c u m u n a t i d a l l a m e d e s i m a a r e a g e o g r a f i c a . S i t r a t t a d e l l ’ u n i c o e n t e e u r o p e o a c u i p a r t e c i p a a n c h e l a S v i z z e r a . “ C ’ è l a n e c e s s i t à – h a p r o s e g u i t o G u i d e s i - c h e l ’ U n i o n e E u r o p e a s t r u t t u r i u n a p o l i t i c a d i b i l a n c i o s u l l a M a c r o r e g i o n e A l p i n a a f a v o r e d i p r o g e t t i d i d i m e n s i o n e i n t e r r e g i o n a l e e t r a n s f r o n t a l i e r a . E u s a l p d e v e d i v e n t a r e u n a p i a t t a f o r m a p o l i t i c a p i ù i n c i s i v a , a t t r a v e r s o c u i i n t e n s i f i c a r e l a c o o p e r a z i o n e t r a n s n a z i o n a l e t r a i t e r r i t o r i a l p i n i e i l c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o c o n l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a e t u t t i i d e c i s o r i e u r o p e i ” . L a p r o p o s t a o p e r a t i v a d e l l a L o m b a r d i a p r e v e d e , c o m e p r i m a f a s e , u n a m a p p a t u r a d e l l e ‘ b u o n e p r a t i c h e ’ g i à a t t i v a t e n e i t e r r i t o r i E u s a l p d a m e t t e r a ‘ f a t t o r c o m u n e ’ ; u n a c o n d i v i s i o n e d e g l i a m b i t i d i a z i o n e p r i o r i t a r i ; u n a r i c o g n i z i o n e d e l l e f o n t i d i f i n a n z i a m e n t o a t t i v a b i l i , a n c h e a t t r a v e r s o i l r i c o r s o a p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t e ; u n a d e f i n i z i o n e d e g l i i n d i c a t o r i d i m o n i t o r a g g i o p e r s t a b i l i r e l ’ i m p a t t o e l ’ e f f i c a c i a d e l l e m i s u r e c o n d i v i s e . “ S o l o a g e v o l a n d o l a n a s c i t a e i l c o n s o l i d a m e n t o d i u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i i m p r e n d i t o r i c h e v i v o n o e l a v o r a n o i n m o n t a g n a – h a e v i d e n z i a t o G u i d e s i – p o s s i a m o i n n e s c a r e u n o s v i l u p p o e c o n o m i c o s t r u t t u r a l e e p o s i t i v o . C o m e L o m b a r d i a v o g l i a m o e s s e r e p r o m o t o r i d i u n a n u o v a v i s i o n e e u r o p e a c h e r a f f o r z i l ’ a l l e a n z a , l a c o o p e r a z i o n e e l ’ i n t e g r a z i o n e t r a t e r r i t o r i s i m i l i d a l p u n t o d i v i s t a s o c i a l e e d e c o n o m i c o , i q u a l i d e v o n o g o d e r e d e l l e s t e s s e c o n d i z i o n a l i t à . L a M a c r o r e g i o n e A l p i n a p u ò e d e v e g i o c a r e u n r u o l o p i ù s i g n i f i c a t i v o e o p e r a t i v o s u l l o s c e n a r i o c o n t i n e n t a l e ” . “ L e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d e l p r o s s i m o a n n o – h a a f f e r m a t o G u i d e s i - s a r a n n o u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à p e r i n o s t r i t e r r i t o r i , m a o g g i a b b i a m o c h i e s t o a i c o l l e g h i u n r u o l o p i ù f o r t e e p i ù a t t i v o p o l i t i c a m e n t e d i E u s a l p , a f f i n c h é a n c h e t u t t i g l i e f f e t t i p o s i t i v i d i e v e n t i c o s ì s t r a o r d i n a r i p o s s a n o r i m a n e r e e c o n s o l i d a r s i . C o n t i n u o a p e n s a r e c h e s o l o a t t r a v e r s o u n r u o l o a t t i v o e s i n e r g i c o t r a r e g i o n i t r a n s f r o n t a l i e r e p o s s a c o n c r e t i z z a r s i q u e l l ' E u r o p a c h e c i h a n n o r a c c o n t a t o a s c u o l a ” .