R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o s t a p e r c a m b i a r e v o l t o . G r a z i e a l l e r i s o r s e p r e v i s t e n e l l a n u o v a M a n o v r a e c o n o m i c a , i l p r o g r a m m a d i p r e v e n z i o n e p o t r à d i v e n t a r e p i ù e q u o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d e s s e r e e s t e s o a n c h e a l l e f a s c e d ’ e t à o g g i a n c o r a e s c l u s e i n m o l t e R e g i o n i . U n a s v o l t a a t t e s a d a t e m p o d a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c h e d a a n n i c h i e d o n o u n a c c e s s o p i ù a m p i o e u n i f o r m e a l l a p r e v e n z i o n e . A c o n f e r m a r l o , i l P o l i c y B r i e f d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , ‘ B e n e f i c i e i m p a t t o d e l l ’ a l l a r g a m e n t o d e l l ’ e t à d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o ’ , p r e s e n t a t o o g g i a l l e i s t i t u z i o n i n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o l e s e n a t r i c i R a f f a e l l a P a i t a e d E l i s a P i r r o e g l i o n o r e v o l i E n z o A m i c h , S i m o n a L o i z z o e I l e n i a M a l a v a s i . " A b b i a m o r e a l i z z a t o q u e s t o s e c o n d o Q u a d e r n o d i P o l i c y B r i e f – a f f e r m a R o s a n n a D ’ A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a – c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o p o r r e i n t e r v e n t i n a z i o n a l i , r e g i o n a l i e s t r a t e g i e c o m u n i c a t i v e c a p a c i d i m i g l i o r a r e l ’ a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o o r g a n i z z a t o . L a p r i m a r i c h i e s t a c h e f o r m u l i a m o n e l d o c u m e n t o è p r o p r i o l ’ e s t e n s i o n e u n i f o r m e d e l l a f a s c i a d i e t à , d a i 4 5 a i 7 4 a n n i , i n t u t t e l e R e g i o n i . P e r c o i n v o l g e r e l a s o c i e t à c i v i l e s u q u e s t o t e m a , a b b i a m o l a n c i a t o l a c a m p a g n a s o c i a l ‘ L a f o r t u n a c o s t a , l a s f o r t u n a d i p i ù ’ , c h e a d o g g i h a r a c c o l t o o l t r e 2 . 5 0 0 a d e s i o n i : c i t t a d i n e c o m u n i , p a z i e n t i e d e x p a z i e n t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l a c o m u n i t à m e d i c o - s c i e n t i f i c a , d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i m e d i a , l ’ h a n n o s o t t o s c r i t t a p e r c h i e d e r e c h e i d u e m i l i o n i d i d o n n e , o g g i e s c l u s e p e r e t à d a l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o , p o s s a n o f i n a l m e n t e a c c e d e r v i " . " L o s t a n z i a m e n t o s p e c i f i c o p r e v i s t o d a l l a M a n o v r a d i B i l a n c i o a p p e n a a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i p e r l ’ e s t e n s i o n e d e l l a f a s c i a d i e t à d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o – s o t t o l i n e a l ’ o n o r e v o l e A m i c h – r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o e f o n d a m e n t a l e c h e i l P a r l a m e n t o d o v r à c o n f e r m a r e c o n t e n a c i a e c h e c o n s e n t i r à d i u n i f o r m a r e l ’ a c c e s s o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s u p e r a n d o l e a t t u a l i d i s p a r i t à r e g i o n a l i e c o n s o l i d a n d o l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a c o m e p i l a s t r o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a " . " T r a i t u m o r i f e m m i n i l i , q u e l l o a l s e n o è a l p r i m o p o s t o p e r i n c i d e n z a e m o r t a l i t à n e l n o s t r o P a e s e . M a s e v i e n e i n t e r c e t t a t o a g l i e s o r d i – e v i d e n z i a P a o l a M a n t e l l i n i , d i r e t t r i c e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e S c r e e n i n g – t u t t o c a m b i a : s i p u ò c u r a r e c o n t e r a p i e m e n o i n v a s i v e e p i ù e f f i c a c i , i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i p i ù c o n s e r v a t i v i e l a s o p r a v v i v e n z a a c i n q u e a n n i d a l l a d i a g n o s i i n I t a l i a s u p e r a o r m a i i l 9 0 % . P e r q u e s t o l o s c r e e n i n g r a p p r e s e n t a u n a m i s u r a s a l v a v i t a , e l ’ e s t e n s i o n e d e l l a s u a f a s c i a d i e t à è c r u c i a l e . R i t e n i a m o i m p o r t a n t e i n t r o d u r r e l ’ a m p l i a m e n t o d e l l ’ e t à n e i L i v e l l i E s s e n z i a l i d i A s s i s t e n z a , f a c i l i t a n d o c o s ì l ’ e s t e n s i o n e a n c h e n e l l e R e g i o n i s o g g e t t e a i p i a n i d i r i e n t r o " . N e l n o s t r o P a e s e - i n f o r m a l ’ a s s o c i a z i o n e i n u n a n o t a - a t t u a l m e n t e , s o n o 6 l e R e g i o n i c h e h a n n o a d o t t a t o l a p i e n a e s t e n s i o n e d e l l a f a s c i a d i e t à d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o , d a i 4 5 a i 7 4 a n n i . I n t u t t e l e a l t r e l ’ a m p l i a m e n t o è s o l o p a r z i a l e o d e l t u t t o a s s e n t e e l o s c r e e n i n g r e s t a q u i n d i l i m i t a t o a l l e d o n n e t r a i 5 0 e i 6 9 a n n i . " S o n o d i s p a r i t à c h e n o n f a n n o b e n e a l l a s a l u t e d e l l e d o n n e – d i c h i a r a C o r r a d o T i n t e r r i , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o t e c n i c o s c i e n t i f i c o d i E u r o p a D o n n a I t a l i a – O g g i i l 4 0 % d e l l e p a z i e n t i c o n d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o h a m e n o d i 5 0 a n n i : m o l t e d i l o r o r e s t a n o e s c l u s e d a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g . E p p u r e , g i à d a l 2 0 1 7 l e L i n e e g u i d a e u r o p e e r a c c o m a n d a n o d i e s t e n d e r e l a f a s c i a d i e t à d a i 4 5 a i 7 4 a n n i . È i l m o m e n t o d i d a r e u n a r i s p o s t a u n i f o r m e a q u e s t e i n d i c a z i o n i " . " E s p r i m i a m o i l n o s t r o s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l G o v e r n o – c o n c l u d e D ’ A n t o n a – p e r a v e r r e c e p i t o l e r i c h i e s t e c h e p o r t i a m o a v a n t i c o n d e t e r m i n a z i o n e d a t e m p o . U n r i n g r a z i a m e n t o p a r t i c o l a r e v a a i m e m b r i d e l l ’ A l l e a n z a E u r o p a D o n n a P a r l a m e n t o e a t u t t e l e p a r l a m e n t a r i e i p a r l a m e n t a r i , d i o g n i s c h i e r a m e n t o p o l i t i c o , c h e s i s o n o a t t i v a m e n t e i m p e g n a t i i n a m b i t o i s t i t u z i o n a l e p e r p r o m u o v e r e l a c a u s a d e l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o , s o s t e n e n d o e p o r t a n d o a v a n t i l e n o s t r e i s t a n z e . I n s i e m e a l l e 1 8 5 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i d e l l a n o s t r a r e t e , a u s p i c h i a m o o r a c h e l a r i p a r t i z i o n e d e i f o n d i g a r a n t i s c a r i s o r s e a d e g u a t e p e r l ’ e s t e n s i o n e d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o , a f f i n c h é v e n g a r e a l m e n t e a s s i c u r a t o a t u t t e l e d o n n e t r a i 4 5 e i 7 4 a n n i , i n o g n i R e g i o n e , s u p e r a n d o l e a t t u a l i d i s o m o g e n e i t à t e r r i t o r i a l i " .