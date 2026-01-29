R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ’ e t i c h e t t a t u r a a m b i e n t a l e s u g l i i m b a l l a g g i d e i p r o d o t t i d i l a r g o c o n s u m o c o n t i n u a a r a f f o r z a r s i s u g l i s c a f f a l i i t a l i a n i , m a p r o c e d e a v e l o c i t à d i v e r s e a s e c o n d a d e l t i p o d i i n f o r m a z i o n e . A d i r l o è l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I d e n t i P a c k , p r o m o s s o d a C o n a i e G S 1 I t a l y , c h e p e r l a p r i m a v o l t a a f f i a n c a a l l a f o t o g r a f i a a n n u a l e u n a l e t t u r a s t o r i c a d e l l ’ e v o l u z i o n e s e m e s t r a l e e a m p l i a i l p e r i m e t r o d i a n a l i s i i n c l u d e n d o , o l t r e a i p e r m e r c a t i e s u p e r m e r c a t i , a n c h e i l c a n a l e d e l l i b e r o s e r v i z i o ( s u p e r m e r c a t i c o n s u p e r f i c i e i n f e r i o r e a i 4 0 0 m q , c i r c a 9 . 6 1 5 p u n t i v e n d i t a ) o f f r e n d o c o s ì u n a v i s i o n e p i ù c o m p l e t a e r a p p r e s e n t a t i v a d e l m e r c a t o n a z i o n a l e . U n ’ a n a l i s i r e s a c o m e s e m p r e p o s s i b i l e d a i d a t i d e l s e r v i z i o I m m a g i n o d i G S 1 I t a l y S e r v i z i , b a s a t a s u u n p a n i e r e c h e v a r i a a o g n i e d i z i o n e i n f u n z i o n e d e l l e r e f e r e n z e d i g i t a l i z z a t e , e c h e r e s t i t u i s c e t r e n d e d i r e z i o n i d i s v i l u p p o , p i ù c h e c o n f r o n t i p u n t u a l i t r a s i n g o l i p e r i o d i . N e l p e r i o d o c h e v a d a l u g l i o 2 0 2 4 a g i u g n o 2 0 2 5 , i l 5 5 , 2 % d e l l e r e f e r e n z e g r o c e r y i n v e n d i t a i n i p e r m e r c a t i , s u p e r m e r c a t i e l i b e r o s e r v i z i o r i p o r t a i n e t i c h e t t a l a c o d i f i c a i d e n t i f i c a t i v a d e l m a t e r i a l e d i c o m p o s i z i o n e d e l p a c k a g i n g , c o m e p r e v i s t o d a l l a D e c i s i o n e 1 2 9 / 9 7 / C E . S i t r a t t a d i 8 2 . 3 0 6 p r o d o t t i , i n c r e s c i t a d i + 3 , 1 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . G u a r d a n d o a i v o l u m i d i v e n d i t a , o l t r e 2 1 , 5 m i l i a r d i d i c o n f e z i o n i a c q u i s t a t e d a g l i i t a l i a n i r i p o r t a n o q u e s t a i n f o r m a z i o n e , p a r i a l 7 8 , 6 % d e l l e u n i t à v e n d u t e , c o n u n i n c r e m e n t o d i + 1 , 8 p u n t i p e r c e n t u a l i s u b a s e a n n u a . I l c o m p a r t o d e l f r e d d o s i c o n f e r m a i l p i ù v i r t u o s o ( 6 7 , 2 % d e l l e r e f e r e n z e ) , s e g u i t o d a c a r n i ( 6 1 , 3 % ) , f r e s c o ( 6 1 , 2 % ) e d r o g h e r i a a l i m e n t a r e ( 6 0 , 4 % ) . R e s t a n o i n v e c e s o t t o l a m e d i a b e v a n d e ( 3 8 , 8 % ) , p e t c a r e ( 4 1 , 7 % ) e c u r a p e r s o n a ( 4 7 , 5 % ) , s e p p u r c o n s e g n a l i d i r e c u p e r o i n a l c u n e c a t e g o r i e . A n c o r a p i ù d i f f u s a è l a p r e s e n z a i n e t i c h e t t a d e l l e i n d i c a z i o n i s u l l a t i p o l o g i a d i i m b a l l a g g i o e s u l c o r r e t t o c o n f e r i m e n t o i n r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a . Q u e s t e i n f o r m a z i o n i s o n o p r e s e n t i s u l 6 2 , 1 % d e i p r o d o t t i a s c a f f a l e ( 9 2 . 4 7 4 r e f e r e n z e ) e s u o l t r e 2 2 , 8 m i l i a r d i d i c o n f e z i o n i v e n d u t e , p a r i a l l ’ 8 3 , 6 % d e l t o t a l e g r o c e r y . R i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , l ’ i n c i d e n z a c r e s c e d i + 2 , 2 p u n t i p e r c e n t u a l i p e r n u m e r o d i p r o d o t t i e d i + 1 , 2 p u n t i p e r c o n f e z i o n i v e n d u t e . I r e p a r t i p i ù a v a n z a t i s o n o f r e d d o ( 8 3 , 9 % d e l l e r e f e r e n z e ) , f r e s c o ( 7 5 , 6 % ) e c a r n i ( 7 3 , 8 % ) , m e n t r e c u r a p e r s o n a , p e t c a r e e b e v a n d e r e s t a n o a n c o r a d i s t a n t i d a l l a m e d i a . P i ù c o n t e n u t a , m a i n l i e v e c r e s c i t a , l a p r e s e n z a d i m a r c h i e d i c h i a r a z i o n i a m b i e n t a l i v o l o n t a r i e , r i p o r t a t e d a l l ’ 8 , 9 % d e l l e r e f e r e n z e e d a l l ’ 1 1 , 5 % d e l l e c o n f e z i o n i v e n d u t e ( o l t r e 3 , 1 m i l i a r d i d i u n i t à ) . I n q u e s t o a m b i t o s p i c c a n o c u r a p e r s o n a , c u r a c a s a , d r o g h e r i a a l i m e n t a r e e f r e d d o , m e n t r e i t t i c o e p e t c a r e r e s t a n o f a n a l i n i d i c o d a . A n c o r a m a r g i n a l e l a c o m u n i c a z i o n e s u l l a c e r t i f i c a z i o n e d i c o m p o s t a b i l i t à d e l p a c k a g i n g , a n c h e p e r i l n u m e r o d i p a c k c h e r i e n t r a n o i n q u e s t a t i p o l o g i a d i s o l u z i o n i : l o 0 , 2 % d e i p r o d o t t i a s c a f f a l e v e n d u t i r i p o r t a q u e s t a i n f o r m a z i o n e , s e n z a v a r i a z i o n i r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . I c a s i s i c o n c e n t r a n o s o p r a t t u t t o n e i r e p a r t i f r e d d o , c u r a c a s a e o r t o f r u t t a . N o n o s t a n t e l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i c o m e i Q R c o d e s t a n d a r d G S 1 , s o l o i l 3 , 6 % d e i p r o d o t t i i n v i t a i c o n s u m a t o r i a c o n s u l t a r e o n l i n e l e i n f o r m a z i o n i a m b i e n t a l i , q u o t a c h e s c e n d e a l 3 , 2 % s e s i g u a r d a n o l e c o n f e z i o n i v e n d u t e ( 8 8 3 m i l i o n i d i u n i t à ) , i n l i e v e c a l o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . I l c u r a c a s a r e s t a i l c o m p a r t o p i ù a v a n z a t o s u q u e s t o f r o n t e ( 2 8 , 1 % d e l l e r e f e r e n z e ) , m e n t r e i n m o l t i r e p a r t i l ’ u s o d e l d i g i t a l e è a n c o r a s p o r a d i c o o a s s e n t e . " L a c o m u n i c a z i o n e a m b i e n t a l e s u g l i i m b a l l a g g i s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c o n c r e t a e u t i l e p e r i c o n s u m a t o r i - c o m m e n t a S i m o n a F o n t a n a , d i r e t t o r e g e n e r a l e C o n a i - I d a t i d i I d e n t i P a c k , r a f f o r z a t i d a l l a c r e s c e n t e r a p p r e s e n t a t i v i t à d e l c a m p i o n e a n a l i z z a t o , c o n f e r m a n o c h e l e i m p r e s e s t a n n o i n v e s t e n d o n e l l a t r a s p a r e n z a , c o n l ’ i n d i c a z i o n e d e i m a t e r i a l i e d e l l e m o d a l i t à d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a o r m a i d i f f u s e . L a D i r e t t i v a 8 2 5 e l e f u t u r e n o r m e e u r o p e e s u i g r e e n c l a i m r a f f o r z a n o p o i l ’ i m p o r t a n z a d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i a f f i d a b i l i e s c i e n t i f i c a m e n t e d i m o s t r a b i l i . E c c o p e r c h é l a c o r r e t t a c o m u n i c a z i o n e a m b i e n t a l e n o n s a r à p i ù s o l o u n a b u o n a p r a t i c a m a u n o b b l i g o . È u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n a c i r c u l a r e c o n o m y i n c u i s o s t e n i b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à d i v e n t a n o l e v e d i v a l o r e a l u n g o t e r m i n e . E i l c o n s u m a t o r e , q u i n d i o g n u n o d i n o i , h a u n r u o l o p r o a t t i v o n e l l e s c e l t e d i a c q u i s t o e n e l l a g e s t i o n e d o m e s t i c a d e g l i i m b a l l a g g i p o s t - c o n s u m o " . " L ’ a n a l i s i c o n d o t t a d a I d e n t i P a c k , s u l l a b a s e d e g l i o l t r e 1 4 8 m i l a p r o d o t t i d i g i t a l i z z a t i d a l s e r v i z i o I m m a g i n o d i G S 1 I t a l y S e r v i z i , c o n f e r m a c o m e g l i i m b a l l a g g i s i a n o s e m p r e d i p i ù u n v e i c o l o p r e z i o s o d i t r a c c i a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e f i d u c i a t r a i m p r e s e e c o n s u m a t o r i , a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a i t e m i a m b i e n t a l i - s o t t o l i n e a B r u n o A c e t o , C e o d i G S 1 I t a l y - C o m e d i f f u s o e c o n s u l t a t o m e z z o d i c o m u n i c a z i o n e , l e e t i c h e t t e c o n s e n t o n o d i p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à , a v v i c i n a n d o u n p u b b l i c o a m p i o e t r a s v e r s a l e a i d i v e r s i t a r g e t e c a n a l i d i s t r i b u t i v i " .