( A d n k r o n o s ) - E r i c s s o n h a i n a u g u r a t o l a s u a n u o v a s e d e a R o m a , n e l q u a r t i e r e E u r , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a i n I t a l i a e a c c o m p a g n a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e . L a n u o v a s t r u t t u r a , c o l l o c a t a i n V i a l e B e e t h o v e n , s i i n s e r i s c e n e l p r o c e s s o d i r i o r g a n i z z a z i o n e e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e s e d i i t a l i a n e d e l g r u p p o s v e d e s e , a t t i v o n e l P a e s e d a o l t r e u n s e c o l o . A l l a c e r i m o n i a h a n n o p a r t e c i p a t o l ’ A s s e s s o r e a l l ’ U r b a n i s t i c a d i R o m a C a p i t a l e M a u r i z i o V e l o c c i a , l ’ A m b a s c i a t r i c e d i S v e z i a i n I t a l i a K a r i n H ö g l u n d e i l P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i E r i c s s o n I t a l i a , A n d r e a M i s s o r i . “ Q u e s t o t r a s f e r i m e n t o s e g n a l ’ i n i z i o d i u n n u o v o c a p i t o l o p e r E r i c s s o n i n I t a l i a , i n c u i r a f f o r z e r e m o i l n o s t r o i m p e g n o v e r s o o p e r a t o r i , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i p e r c o s t r u i r e l e r e t i 5 G e v o l u t e d i c u i a b b i a m o b i s o g n o p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o M i s s o r i . L ’ a m b a s c i a t r i c e H ö g l u n d h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l a n u o v a C a s a E r i c s s o n r a p p r e s e n t a l a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i e i n n o v a r e c o n t i n u a m e n t e , c a r a t t e r i s t i c h e c h e d a s e m p r e c o n t r a d d i s t i n g u o n o q u e s t a a z i e n d a ” . S p a z i f l e s s i b i l i e c e r t i f i c a z i o n e L e e d G o l d L a s e d e s i s v i l u p p a s u o t t o p i a n i p e r u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i e o s p i t a p i ù d i 9 0 0 p r o f e s s i o n i s t i . G l i a m b i e n t i s o n o s t a t i r i s t r u t t u r a t i i n c h i a v e m o d e r n a e s o s t e n i b i l e e h a n n o o t t e n u t o l a c e r t i f i c a z i o n e L e e d G o l d , c h e a t t e s t a e l e v a t i s t a n d a r d d i e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e d e i d i p e n d e n t i . L ’ e d i f i c i o d i s p o n e d i c i r c a 7 0 0 p o s t a z i o n i d i l a v o r o , s a l e r i u n i o n i e a r e e c o l l a b o r a t i v e p r o g e t t a t e s e c o n d o i l m o d e l l o d i l a v o r o a g i l e g i à a d o t t a t o d a E r i c s s o n d a l 2 0 1 8 . È i n o l t r e p r e s e n t e u n E x p e r i e n c e C e n t e r d i o l t r e 4 0 0 m e t r i q u a d r a t i , d e s t i n a t o a c l i e n t i , p a r t n e r e i s t i t u z i o n i p e r c o n o s c e r e l e a p p l i c a z i o n i p i ù r e c e n t i d e l 5 G , i n s i e m e a u n D a t a C e n t e r d i n u o v a g e n e r a z i o n e . U n r a d i c a m e n t o s t o r i c o i n I t a l i a Q u e l l a d e l l ’ E u r è l a t e r z a s e d e r o m a n a n e l l a s t o r i a d i E r i c s s o n , d o p o i l p r i m o i n s e d i a m e n t o i n v i a A p p i a e i l t r a s f e r i m e n t o n e g l i a n n i S e s s a n t a n e l c a m p u s d i v i a A n a g n i n a . I l g r u p p o , p r e s e n t e i n I t a l i a d a l 1 9 1 8 , o p e r a a n c h e c o n s e d i a M i l a n o e N a p o l i e c o n t r e c e n t r i d i r i c e r c a e s v i l u p p o a G e n o v a , P i s a e P a g a n i ( S a l e r n o ) . C o n i l n u o v o h u b c a p i t o l i n o , E r i c s s o n i n t e n d e p r o s e g u i r e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n o p e r a t o r i , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i , c o n t r i b u e n d o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e c o s i s t e m a d i g i t a l e i t a l i a n o e a l l o s v i l u p p o d e l l e r e t i d i n u o v a g e n e r a z i o n e .