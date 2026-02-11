T o r i n o , 1 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - T o r n a n o a i p m g l i a t t i d e l l ’ i n c h i e s t a d e l l a p r o c u r a d i T o r i n o s u l l ’ e r e d i t a ’ d i M a r e l l a A g n e l l i , l a v e d o v a d e l l ’ A v v o c a t o , s c o m p a r s a n e l 2 0 1 9 . Q u e s t a m a t t i n a i l g i p h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d i m e s s a a l l a p r o v a p e r i l n i p o t e J o h n E l k a n n a v a n z a t a d a i s u o i l e g a l i , P a o l o S i n i s c a l c h i e F e d e r i c o C e c c o n i , a c u i n e i m e s i s c o r s i l a p r o c u r a a v e v a d a t o p a r e r e p o s i t i v o . O r a g l i a t t i s a r a n n o r e s t i t u i t i a l l a p r o c u r a c h e d o v r à n o t i f i c a r e i l n u o v o a v v i s o d i c h i u s u r a i n d a g i n i .