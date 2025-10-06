R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a ( E p n ) , i s t i t u i t a d a l l a P n h G l o b a l A l l i a n c e ( A l l e a n z a G l o b a l e p e r l ' E p n ) i l 1 2 o t t o b r e , N o v a r t i s p r e s e n t a ' O b i e t t i v o 1 2 n e l l ' e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a : q u a n d o l ' e n e r g i a r i t o r n a , l a v i t a s i r i a c c e n d e ' : u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ' i m p a t t o d e l l a m a l a t t i a e p e r d i s c u t e r e i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i c h e s t a n n o r i d e f i n e n d o i l t r a t t a m e n t o . " L ' E p n è u n a m a l a t t i a r a r a , c r o n i c a e d e b i l i t a n t e c h e c o l p i s c e s p e s s o p e r s o n e g i o v a n i , t r a i 3 0 e i 4 0 a n n i - s p i e g a C a m i l l a F r i e r i , U o c E m a t o l o g i a e t e r a p i e c e l l u l a r i a v a n z a t e , A o r n S a n G i u s e p p e M o s c a t i , A v e l l i n o - E ' c a u s a t a d a u n a m u t a z i o n e n e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i e m a t o p o i e t i c h e , c h e r e n d e i g l o b u l i r o s s i v u l n e r a b i l i a l l a d i s t r u z i o n e d a p a r t e d e l s i s t e m a d e l c o m p l e m e n t o . I n I t a l i a s i s t i m a n o c i r c a m i l l e p e r s o n e c o n d i a g n o s i d i E p n e c i r c a u n t e r z o n e c e s s i t a d i u n a t e r a p i a a n t i - c o m p l e m e n t o " . I l v a l o r e " 1 2 g / d L r a p p r e s e n t a l a s o g l i a m i n i m a d i e m o g l o b i n a c o n s i d e r a t a s a n a - c h i a r i s c e F r i e r i - u n t r a g u a r d o c l i n i c o f o n d a m e n t a l e p e r i p a z i e n t i c o n E p n . M o l t i p a z i e n t i c o n t i n u a n o t u t t a v i a , n o n o s t a n t e l e t e r a p i e s t a n d a r d c o m e g l i i n i b i t o r i d e l C 5 ( C 5 i ) , a p r e s e n t a r e a n e m i a " . ( I N F O G R A F I C A ) " G l i i n i b i t o r i t e r m i n a l i d e l c o m p l e m e n t o h a n n o p o r t a t o a l c o n t r o l l o d e l l ' e m o l i s i i n t r a v a s c o l a r e ( I v h ) , r i d o t t o i l r i s c h i o t r o m b o e m b o l i c o e m i g l i o r a t o l a s o p r a v v i v e n z a a l u n g o t e r m i n e - e v i d e n z i a E r o s D i B o n a , d i r e t t o r e U o c O n c o e m a t o l o g i a , o s p e d a l e S a n B a s s i a n o , B a s s a n o d e l G r a p p a , V i c e n z a - A u l s s 7 P e d e m o n t a n a - O g g i p e r ò c i r c a i l 5 0 % d e i p a z i e n t i i n t e r a p i a c o n g l i i n i b i t o r i d e l C 5 ( C 5 i ) p r e s e n t a a n c o r a a n e m i a p e r s i s t e n t e ; i l 3 0 % c i r c a è d i p e n d e n t e d a t r a s f u s i o n i e o l t r e l ' 8 0 % d e i p a z i e n t i c o n t i n u a a m a n i f e s t a r e u n a f a t i g u e ( a f f a t i c a m e n t o ) c o s t a n t e . Q u e s t o a v v i e n e p r i n c i p a l m e n t e a c a u s a d e l l ' a t t i v a z i o n e d e l l a v i a a l t e r n a t i v a d e l c o m p l e m e n t o , c h e c o m p o r t a l a d i s t r u z i o n e d e i g l o b u l i r o s s i a l i v e l l o e x t r a v a s c o l a r e " . L a r i s o l u z i o n e d e l l ' e m o l i s i , s i a i n t r a v a s c o l a r e c h e e x t r a v a s c o l a r e e i l c o n s e g u e n t e m i g l i o r a m e n t o d e i l i v e l l i d i e m o g l o b i n a ( H b ) - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a n o o b i e t t i v i t e r a p e u t i c i f o n d a m e n t a l i p e r g a r a n t i r e u n c o n t r o l l o p i ù c o m p l e t o d e l l a p a t o l o g i a e p r o m u o v e r e i l b e n e s s e r e c l i n i c o e f u n z i o n a l e d e l p a z i e n t e . " I b i s o g n i c l i n i c i i n s o d d i s f a t t i n e l l ' E p n - s o t t o l i n e a B r u n o F a t t i z z o , F o n d a z i o n e I r c c s C a ' G r a n d a o s p e d a l e M a g g i o r e P o l i c l i n i c o , M i l a n o - h a n n o p o r t a t o a l l o s v i l u p p o d e g l i i n i b i t o r i p r o s s i m a l i d e l c o m p l e m e n t o c h e a g i s c o n o p r e c o c e m e n t e n e l l a c a s c a t a , c o n t r o l l a n d o s i a l ' e m o l i s i i n t r a v a s c o l a r e c h e q u e l l a e x t r a v a s c o l a r e . C o n l a d i s p o n i b i l i t à d i q u e s t e n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e , c h e p o t r e b b e r o n o r m a l i z z a r e l ' e m o g l o b i n a e r i s o l v e r e s i n t o m i d e b i l i t a n t i c o m e l a f a t i g u e , d i v e n t a e s s e n z i a l e p r o m u o v e r e u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o p e r s o n a l i z z a t o " . I n q u e s t o c o n t e s t o , " l a v o c e d e l p a z i e n t e è e s s e n z i a l e p e r c o m p r e n d e r e l ' i m p a t t o r e a l e d e l l ' E p n - a f f e r m a S e r g i o F e r i n i S t r a m b i , p r e s i d e n t e d i A i e p n , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a E p n - O g g i , g r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a , a b b i a m o t e r a p i e i n n o v a t i v e c h e p e r m e t t o n o d i c o n t r o l l a r e l ' e m o l i s i e r i s o l v e r e l a f a t i g u e , r e s t i t u e n d o e n e r g i a , a u t o n o m i a e n o r m a l i t à . V e n t ' a n n i f a , t u t t o q u e s t o e r a i m p e n s a b i l e . L e n u o v e m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e c o n t r i b u i s c o n o u l t e r i o r m e n t e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l r u o l o d e l p a z i e n t e c o n s a p e v o l e , a d e r e n t e a l l a t e r a p i a e p r o a t t i v o n e l d i a l o g o c o n i l c l i n i c o d i v e n t a s e m p r e p i ù c e n t r a l e p e r o t t i m i z z a r e i l p e r c o r s o d i c u r a . L ' a s s o c i a z i o n e A i e p n O n l u s , c o s t i t u i t a n e l 2 0 1 0 , h a c o n t r i b u i t o i n q u e s t i a n n i a i n f o r m a r e i p a z i e n t i e i f a m i l i a r i s u l l a m a l a t t i a , o f f r e n d o l o r o s u p p o r t o e p r o m u o v e n d o c o n s a p e v o l e z z a " . S i t r a t t a d i u n i m p e g n o c o n d i v i s o a n c h e d a N o v a r t i s , r i m a r c a P a o l a C o c o , C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r & M e d i c a l A f f a i r s H e a d . " I n u n ' a r e a c o m e l ' e m a t o l o g i a , i n c u i s i a m o i m p e g n a t i d a o l t r e v e n t ' a n n i - d i c h i a r a - i l n o s t r o o b i e t t i v o è c r e a r e u n f u t u r o i n c u i l e p e r s o n e c o n l e m a l a t t i e d e l s a n g u e n o n d e b b a n o p i ù a c c e t t a r e c o m p r o m e s s i n e l l a c u r a e n e l l a q u a l i t à d i v i t a . S i a m o l i e t i d i a v e r r e s o d i s p o n i b i l i i n I t a l i a n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e c h e , a n c h e i n p a t o l o g i e c o m p l e s s e c o m e l ' E p n , p o s s o n o o f f r i r e u n a p r o s p e t t i v a d i v i t a p i ù l u n g a , l i b e r a d a i s i n t o m i e d a l p e s o d e l l a g e s t i o n e c o m p l e s s a d e l p e r c o r s o d i c u r a . I l n o s t r o i m p e g n o v a o l t r e i l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o : l a v o r i a m o i n s i e m e a i d i v e r s i a t t o r i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o p e r m i g l i o r a r e o g n i f a s e d e l p e r c o r s o , d a l l a d i a g n o s i p r e c o c e a l m o n i t o r a g g i o , d a l l ' a d e r e n z a a i p r o g r a m m i d i s u p p o r t o , p r o m u o v e n d o c o n s a p e v o l e z z a e f i d u c i a n e l d i a l o g o t r a p a z i e n t e e c l i n i c o " . P e r f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a e o f f r i r e s u p p o r t o c o n c r e t o - c o n c l u d e l a n o t a - è s t a t o a t t i v a t o i l c a n a l e o n l i n e ' C o s a s a p e r e s u l l ' E p n ? I n f o r m a t i p e r u n m i g l i o r e c o n t r o l l o ' , r e a l i z z a t o d a M y p e r s o n a l T r a i n e r c o n i l s u p p o r t o d e l l a f a r m a c e u t i c a . P e n s a t o p e r p a z i e n t i e c a r e g i v e r , i l p r o g e t t o m e t t e a d i s p o s i z i o n e c o n t e n u t i s p e c i a l i s t i c i p e r c o m p r e n d e r e m e g l i o l a m a l a t t i a e a f f r o n t a r n e l ' i m p a t t o n e l l a v i t a q u o t i d i a n a , f a v o r e n d o u n p e r c o r s o d i c u r a p i ù p a r t e c i p a t o .