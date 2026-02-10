R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' e p i l e s s i a n o n è u n a c o n d i z i o n e c h e s i e s a u r i s c e i n u n a g i o r n a t a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e . C o n t i n u a i l g i o r n o d o p o , e q u e l l o s u c c e s s i v o a n c o r a , n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d i c h i c o n v i v e c o n u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a , s p e s s o i n v i s i b i l e e a n c o r a o g g i s e g n a t a d a p r e g i u d i z i . I n q u e s t ' o t t i c a , l ' i m p e g n o d i U c b P h a r m a c o n t i n u a d a o l t r e t r e n t ' a n n i p e r t r a s f o r m a r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i v i t a m i g l i o r e p e r l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a . I n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e a n c h e i l s u p p o r t o d i U c b a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a i e r i a R o m a d a F o n d a z i o n e e p i l e s s i a L i c e e L i c e - L e g a i t a l i a n a c o n t r o l ’ e p i l e s s i a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' e p i l e s s i a d e l 9 f e b b r a i o . L ' i n c o n t r o - r i p o r t a u n a n o t a - h a o f f e r t o u n a p a n o r a m i c a s u l l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l l a m a l a t t i a , a f f r o n t a n d o n e l e d i m e n s i o n i s c i e n t i f i c h e , c l i n i c h e e s o c i a l i , a n c h e a t t r a v e r s o u n a t a v o l a r o t o n d a d i c o n f r o n t o t r a p e r s o n e c o n e p i l e s s i a , c l i n i c i e i s t i t u z i o n i . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o s o n o s t a t e p r e s e n t a t e a l c u n e i n i z i a t i v e d e l l a F o n d a z i o n e L i c e , t r a c u i i l c h a t b o t i n f o r m a t i v o ' A l i c e ' , u n o s p o r t e l l o l e g a l e d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a , i l c o n c o r s o a r t i s t i c o ' U n b a t t i t o d ' a l i p e r i l c a m b i a m e n t o ' , d e d i c a t o a g l i s t u d e n t i e v o l t o a p r o m u o v e r e c o n o s c e n z a e i n c l u s i o n e a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t e , e i l c o r t o m e t r a g g i o ' V i o l a ' . I v a n D i S c h i e n a , A c c e s s , S u s t a i n a b i l i t y & P u b l i c A f f a i r s H e a d d i U c b P h a r m a , h a c o n f e r m a t o i l s o s t e g n o d e l l ' a z i e n d a a l l e i n i z i a t i v e d e l l a F o n d a z i o n e , s o t t o l i n e a n d o " l ' i m p o r t a n z a d i u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n t i n u a t r a i n d u s t r i a , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i n e l l ' i n t e r e s s e d e l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i e " . I n I t a l i a l ' e p i l e s s i a r i g u a r d a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e , n e l m o n d o d e c i n e d i m i l i o n i . D i e t r o i n u m e r i c i s o n o s t o r i e m o l t o d i v e r s e t r a l o r o : b a m b i n i , a d u l t i , a n z i a n i ; p e r s o n e c h e r i e s c o n o a c o n t r o l l a r e l e c r i s i e a l t r e c h e , n o n o s t a n t e l e t e r a p i e , c o n t i n u a n o a c o n v i v e r e c o n f o r m e f a r m a c o r e s i s t e n t i , c o n u n i m p a t t o p r o f o n d o s u l l ' a u t o n o m i a , s u l l a s c u o l a , s u l l a v o r o e s u l l e r e l a z i o n i s o c i a l i . " N e g l i u l t i m i d e c e n n i l a r i c e r c a h a c o m p i u t o p a s s i s i g n i f i c a t i v i , a m p l i a n d o c o n s i d e r e v o l m e n t e l e p o s s i b i l i t à d i d i a g n o s i e t r a t t a m e n t o . E p p u r e - h a s p i e g a t o D i S c h i e n a - p e r u n a p a r t e r i l e v a n t e d e i p a z i e n t i i l p e r c o r s o r e s t a c o m p l e s s o e p o n e s f i d e c h e v a n n o b e n o l t r e i l g i à c o m p l e s s o c o n t r o l l o d e l l e c r i s i . U c b P h a r m a h a s c e l t o d i c o n c e n t r a r e i l p r o p r i o i m p e g n o e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e i n v e s t e n d o i n m o d o c o n t i n u a t i v o n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e , m a a n c h e n e l l a p r o d u z i o n e d i e v i d e n z e p r o v e n i e n t i d a l l a p r a t i c a r e a l e , f o n d a m e n t a l i p e r c o m p r e n d e r e c o m e l a p r e s a i n c a r i c o e l a t e r a p i a d i q u e s t i p a z i e n t i f u n z i o n i n o n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i , c o s ì d a p r o m u o v e r n e u n m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o " . U n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e - p r o s e g u e l a n o t a - è r i v o l t a a l l e e p i l e s s i e r a r e , c h e s p e s s o e s o r d i s c o n o i n e t à p e d i a t r i c a e p r e s e n t a n o u n ' e l e v a t a c o m p l e s s i t à . T r a q u e s t e l a s i n d r o m e d i D r a v e t e l a s i n d r o m e d i L e n n o x - G a s t a u t , i l d i s t u r b o d a d e f i c i t d i C d k l 5 , a c c o m u n a t e d a l l a d e n o m i n a z i o n e d i e n c e f a l o p a t i e d e l l o s v i l u p p o e d e p i l e t t i c h e , r a p p r e s e n t a n o f o r m e s e v e r e , c a r a t t e r i z z a t e d a c r i s i d i f f i c i l i d a c o n t r o l l a r e e d a i m p o r t a n t i r i c a d u t e s u l l o s v i l u p p o c o g n i t i v o , m o t o r i o e c o m p o r t a m e n t a l e . A c c a n t o a l l e c r i s i , i n f a t t i , a s s u m o n o u n r u o l o c e n t r a l e i c o s i d d e t t i ' n o n - s e i z u r e i s s u e ' c o m e i d i s t u r b i c o g n i t i v i , c o m p o r t a m e n t a l i , m o t o r i e r e l a z i o n a l i , c h e i n c i d o n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e e d e i l o r o c a r e g i v e r . A n c h e i n q u e s t i a m b i t i l a r i c e r c a d i U c b h a c o n t r i b u i t o n e g l i a n n i a d a m p l i a r e l e c o n o s c e n z e s c i e n t i f i c h e e a s o s t e n e r e l o s v i l u p p o d i a p p r o c c i t e r a p e u t i c i s e m p r e p i ù m i r a t i , o f f r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e a p a z i e n t i e f a m i g l i e c h e p e r l u n g o t e m p o h a n n o a v u t o p o c h e o p z i o n i a d i s p o s i z i o n e . A c c a n t o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , n o n m a n c a l ' a t t e n z i o n e v e r s o l a p r o m o z i o n e d i m o d e l l i d i p r e s a i n c a r i c o s e m p r e p i ù e f f i c i e n t i e i n t e g r a t i , c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l a c o m p l e s s i t à d e l l a m a l a t t i a l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i . " P e r U c b P h a r m a - h a p r o s e g u i t o D i S c h i e n a - p r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a s i g n i f i c a a n d a r e a n c h e o l t r e i l c o n t r o l l o d e l l e c r i s i . S i g n i f i c a c o m p r e n d e r e s e m p r e m e g l i o c o s a v o g l i a d i r e v i v e r e c o n q u e s t e m a l a t t i e c r o n i c h e e i m p r e v e d i b i l i , e c h i e d e r s i c o m e i l s i s t e m a p o s s a r i s p o n d e r e i n m o d o s e m p r e p i ù v i c i n o a i b i s o g n i i n d i v i d u a l i . D a q u i n a s c e l ' a t t e n z i o n e v e r s o m o d e l l i s t r u t t u r a t i d i p r e s a i n c a r i c o s p e c i f i c i p e r l e e n c e f a l o p a t i e d e l l o s v i l u p p o e d e p i l e t t i c h e , g r a z i e a n c h e a l p r o g e t t o ' D E E S t r a t e g y ' , u n a p i a t t a f o r m a m u l t i - s t a k e h o l d e r c h e i n t e n d e a p p l i c a r e l e i n d i c a z i o n i d e l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e a l l e p e c u l i a r i t à d i q u e s t e m a l a t t i e . G l i e s i t i d e l l a v o r o s v o l t o h a n n o r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a v o r o m u l t i d i s c i p l i n a r e , d e l s u p p o r t o a i c a r e g i v e r e d e l l ' u t i l i z z o d i s o l u z i o n i o r g a n i z z a t i v e e d i g i t a l i p e r r e n d e r e i l p e r c o r s o d i c u r a p i ù c o n t i n u o e p e r s o n a l i z z a t o , m a s o p r a t t u t t o h a n n o p o r t a t o a t t e n z i o n e s u l m o m e n t o c r u c i a l e d e l l a t r a n s i z i o n e t r a l ' e t à p e d i a t r i c a e l ' e t à a d u l t a . L a v e r a s f i d a o r a s e m b r a e s s e r e l a t r a d u z i o n e d i q u e s t e r a c c o m a n d a z i o n i i n p r e c i s i i n d i r i z z i p e r s o n a l i z z a t i p e r c i a s c u n a R e g i o n e e p e r i l r e l a t i v o e c o s i s t e m a s a n i t a r i o " .