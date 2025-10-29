R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a g e s t i o n e d e l l ' e p a t o c a r c i n o m a n e l m i o c e n t r o è a b b a s t a n z a s e m p l i c e p e r c h é s i a m o o r g a n i z z a t i i n r e t e . G r a z i e a l l a r e t e o n c o l o g i c a c a m p a n a r i u s c i a m o a v e d e r e i p a z i e n t i i n m a n i e r a m u l t i d i s c i p l i n a r e e q u e s t o è f o n d a m e n t a l e s o p r a t t u t t o p e r u n a p a t o l o g i a c o m e l ' e p a t o c a r c i n o m a , i n c u i n o n è s o l t a n t o l ' o n c o l o g o c h e g e s t i s c e i l p a z i e n t e , m a a b b i a m o b i s o g n o d i f i g u r e d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l i " . C o s ì E r i k a M a r t i n e l l i , o n c o l o g a , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i d i N a p o l i . I n q u e s t o " t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e , p e r e s e m p i o - s p i e g a - è i m p o r t a n t e l ' e p a t o l o g o , è f o n d a m e n t a l e l ' e n d o c r i n o l o g o , i l c a r d i o l o g o p e r l a g e s t i o n e d e g l i e v e n t i a v v e r s i c h e p o s s o n o e s s e r e p r e s e n t i , l e g a t i a l l ' i m m u n o t e r a p i a . O v v i a m e n t e c i s o n o a l t r e f i g u r e d i r i f e r i m e n t o , c o m e i l c h i r u r g o , i l t r a p i a n t o l o g o e i l r a d i o l o g o i n t e r v e n t i s t a , c h e d e v o n o e s s e r e s e m p r e p r e s e n t i d u r a n t e l e r i u n i o n i m u l t i d i s c i p l i n a r i c h e n o i f a c c i a m o i n m a n i e r a s n e l l a p e r c h é c i r i u n i a m o u n a v o l t a a s e t t i m a n a o n l i n e . G r a z i e a q u e s t a m o d a l i t à v i a w e b r i u s c i a m o a d i s c u t e r e t u t t i i c a s i , t u t t i i p a z i e n t i e , g r a z i e a l l a v i s i o n e d i o g n i s p e c i a l i s t a , v i e n e d a t a l a m i g l i o r e i n d i c a z i o n e t e r a p e u t i c a a l p a z i e n t e " . Q u e s t a m o d a l i t à è i m p o r t a n t e " p e r c h é d à a l p a z i e n t e u n a v i s i o n e d i i n s i e m e " , s o t t o l i n e a M a r t i n e l l i . L ' a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , i n f a t t i p e r m e t t e d i t r o v a r e " l ' i n d i c a z i o n e g i u s t a a l t r a t t a m e n t o , n e l l a f a s e i n i z i a l e , m a a n c h e a g e s t i r e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , q u a l o r a s i p r e s e n t a s s e r o , p e r c h é d i s c u t i a m o a n c h e d i q u e s t o c o n i d i v e r s i c o l l e g h i . L ' o n c o l o g o n e l l ' e p a t o c a r c i n o m a d e v e s e m p r e l a v o r a r e a f i a n c o a l l ' e p a t o l o g o , a l l ' i n f e t t i v o l o g o - c o n c l u d e - p e r c h é s a p p i a m o c h e u n o d e i p r o b l e m i d i q u e s t i p a z i e n t i n o n è s o l o l a m a l a t t i a t u m o r a l e , m a a n c h e l o s c o m p e n s o e p a t i c o e , i n q u e s t o , i n o s t r i c o l l e g h i c i a i u t a n o a s u p p o r t a r e i l p a z i e n t e " .